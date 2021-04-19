Английская роза в американской глуши: сериал с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна"

Сейчас мини-сериалы настолько прижились на телевидении (и стримингах), что считаются общим местом. Это идеальный способ рассказать историю, которую сложно уместить в стандартные два часа художественного фильма, и не мучиться от того, что не знаешь, как развить героев в новых сезонах. Одним из пионеров формата был сериал "Милдред Пирс" с Кейт Уинслет о женщине, открывающей ресторан во время Великой депрессии. Десять лет спустя британская актриса возвращается на ТВ с детективной историей в мини-сериале "Мейр из Исттауна".

Описание Кадр из сериала "Мейр из Исттауна" © Амедиатека

Мейр Шинан в исполнении Уинслет работает детективом местной полиции в небольшом городке в Пенсильвании. Она там родилась, выросла, завела семью и уже настолько стала частью сообщества, что вместо того, чтобы звонить 911 в случае беды, местные жители сразу набирают Мейр. Это очень удобно для горожан и, конечно, накладно для детектива: приятно, когда люди тебе доверяют, но неудовлетворенных ее работой тоже хватает, а скрыться от них абсолютно некуда. Так, на местном телевидении выходит сюжет о матери, которая уже год ждет, когда полиция найдет ее пропавшую дочь. Ведет это дело Мейр, но она уверена: искать девушку — все равно что искать иголку в сотне стогов сена. Вдобавок ко всему в городе находят мертвой подростка, молодую маму Эрин (Кэйли Спени), что только усиливает напряжение среди жителей. Сериал, написанный Брэдом Ингелсби и снятый Крейгом Зогелем ("Американские боги", "Остатки", "Мир Дикого Запада"), сделан как будто по учебнику "Детективы для чайников" и повторяет все клише из американских детективных историй.

Мейр — уставшая, мрачная, очень закрытая и поглощенная своей работой профессионалка, которая любит приложиться вечером к бутылке пива и постоянно вейпит. Такая осовремененная версия полицейского из классических нуарных фильмов, тем более что его играет не небритый смурной мужчина, а ненакрашенная смурная женщина

В детективной линии "Мейр из Исттауна" есть загадочные убийства и исчезновения, непрошенный напарник сверху, которого Мейр, понятное дело, сразу отшивает, и много еще чего очевидного и предсказуемого. От нуаров сериалу досталась не только главная героиня, но и мрачный стиль повествования — Исттаун представлен в нем серым городом с чередой кирпичных домов и без надежды на что-то лучшее. В разговоре с новоприбывшим и не по-местному жизнерадостным писателем Ричардом Райаном в исполнении Гая Пирса Мейр без обиняков спрашивает его, что такого он сделал, чтобы закончить в Исттауне. А когда он не выказывает никакого недовольства городом, ободряюще говорит: "Дайте ему время".

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В остальном Зогель не очень-то заигрывает со стилем: повествование максимально простое, камера практически не отрывается от Уинслет, да от нее и при всем желании сложно оторваться. Мейр настолько велика для своего города, что заполняет собой практически все пространство, а в ее усталых глазах скрыта тайна. Разгадывать секреты главных действующих лиц едва ли не увлекательнее, чем саму детективную историю. Зогель и Ингелсби следуют еще одному классическому тропу и под микроскопом исследуют маленький город, где все друг друга знают и так или иначе соединены родственными связями. Прямо как в "Твин Пикс", "Фарго", "Настоящем детективе", "Острых предметах" и куче других американских шоу, которые обращаются к американской глуши как к коллективному бессознательному. Мейр живет с несовершеннолетней дочерью, мамой и почему-то с четырехлетним внуком, а буквально на ее заднем дворе поселился бывший муж со своей новой невестой. Чтобы разобраться в хитросплетении родственных связей всех обитателей Исттауна, понадобится некоторое время, а чтобы докопаться до сути главной героини — и вовсе весь сериал.

Описание Кадр из сериала "Мейр из Исттауна" © Амедиатека

Мейр — больше, чем жизнь, и уж точно больше, чем Исттаун, хотя уже давно смирилась с тем, что стала его частью. Героиня прет как танк через все преграды и проблемы, и сломить ее, кажется, невозможно. Хотя усталость и отчаяние начинают постепенно ее настигать. У Мейр еще больше тайн и незаконченных историй из прошлого, чем у преступников, которых она преследует, и никакого желания их решать. Пока непонятно, Уинслет — скорее исключение из правила или, наоборот, надежда на то, что у актрис за 40 могут и должны быть большие драматические роли, где они могут быть не просто сильными и сложными, но и иметь романтический интерес.

Да, можно сразу вспомнить Риз Уизерспун и Николь Кидман, которые тоже снялись в нескольких крупных сериалах, но у Уинслет в "Мейр из Исттауна" намеренно негламурный образ: она носит толстовки и резиновые сапоги, минимум макияжа и неаккуратный пучок на нерасчесанной голове, не просыпается при полном макияже и с укладкой, и кажется, что ей вообще все равно, как она выглядит. Уинслет — одна из немногих актрис, которые не боятся стареть и показывать, что это абсолютно нормально. Это чувствуется как глоток свежего воздуха, а на отполированном телевидении и вовсе выглядит как небольшая революция

Описание Кадр из сериала "Мейр из Исттауна" © Амедиатека