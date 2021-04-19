Легализация марихуаны в Нью-Йорке: как ее связали с борьбой за расовую справедливость

Власти американского штата Нью-Йорк после долгих споров и нескольких неудачных попыток добились легализации марихуаны. С 31 марта здесь разрешено употребление каннабиса в рекреационных целях — для личного пользования и без рецепта врача. Народ требовал Уже много лет жители штата, в котором находится крупнейший мегаполис США, открыто выступают за легалайз — узаконенную торговлю и употребление марихуаны. При этом руководство традиционно либерального Нью-Йорка значительно отстало по этому направлению от властей по крайней мере 14 американских штатов. Примечательно, что опередили Нью-Йорк в вопросе легализации даже ближайшие соседи — штаты Коннектикут, Нью-Джерси, Массачусетс, Вермонт. Раньше, чем в Нью-Йорке, каннабис узаконили даже в столице США, не говоря уже о западных землях — Калифорния, Орегон, Колорадо и других. В медицинских целях использовать марихуану в Нью-Йорке было разрешено в 2014 году. При этом, согласно статистике двухлетней давности, как минимум 17% взрослых нью-йоркцев хотя бы раз в год употребляют в том или ином виде сорта конопли, содержащие психоактивные вещества — каннабиноиды. Больше всех страдает цветное население Не только из-за пагубного пристрастия местные жители надеялись на смягчение законодательства. Дело в том, что уже долгое время Нью-Йорк числится среди штатов, лидирующих по количеству арестов и обвинительных приговоров, связанных с марихуаной, на душу населения.

На эту тему Все еще наркотик. Как решение ООН изменило статус марихуаны

Большинство из них стабильно приходится на афроамериканцев и выходцев из стран Латинской Америки. Жесткие и несправедливые, по мнению критиков, законы регулярно вызывают раздражение борцов за расовую справедливость и других сторонников либеральной повестки. В поисках консенсуса На законодательном уровне тема легализации марихуаны в Нью-Йорке также поднималась на протяжении не одного года. Изначально проект был представлен губернатором штата от Демократической партии Эндрю Куомо в 2013 году. Но на протяжении пяти лет республиканцы, придерживающиеся в большинстве своем консервативных ценностей, контролировали Сенат штата, не давая хода инициативам своих политических оппонентов. Лишь в 2018 году, когда по итогам очередных выборов весь законодательный орган Нью-Йорка оказался под контролем демократов, вопрос легализации наркотика был обозначен в качестве одного из приоритетных. Куомо тогда посетовал на то, что "чересчур долго антинаркотические законы били по афроамериканцам и представителям других меньшинств". "Давайте узаконим употребление взрослыми марихуаны раз и навсегда", — призывал губернатор. Проникновенные речи демократа, однако, тогда не убедили его однопартийцев ни в нижней, ни в верхней палате законодательного органа. Сомнения у них вызывало то, на каких условиях Куомо предлагал легализовать наркотик. В легислатуре сочли, что в предложенном губернатором проекте недостаточно внимания уделяется помощи "маргинализованным сообществам". Коронавирусное влияние Договориться власти не смогли ни в 2018-м, ни в 2019-м, ни в прошлом году, когда намного острее в штате стояла проблема распространения COVID-19. Основным камнем преткновения в спорах законодателей и губернатора стал вопрос о том, куда направить деньги, вырученные от продажи конопли. К слову, по оценкам властей, эта индустрия может теперь ежегодно приносить в казну штата до $350 млн. Настроения резко сменились, когда в январе профильный департамент опубликовал свой экономический прогноз на ближайший год. Ожидается, что в условиях пандемии казна Нью-Йорка недополучит в 2021 году $13,3 млрд. Куомо тогда отметил, что потери можно частично компенсировать за счет налоговых отчислений от продажи марихуаны.

На эту тему Марихуану обвинили в негативном влиянии на умственные способности

В такой ситуации законодатели посчитали, что отказываться от дополнительных вливаний в экономику было бы глупо. Так, законопроект прошел стадии одобрения в легислатуре, практически не встретив сопротивления, и уже в конце марта 2021 года Куомо торжественно подписал документ. "Это исторический день для Нью-Йорка", — констатировал губернатор. По его словам, "всеобъемлющая реформа обеспечивает баланс и социальное равенство", а также идет на пользу штату как с точки зрения безопасности, так и в экономическом плане. Противники У инициативы, а ныне уже закона, разумеется, есть противники. Помимо упомянутых республиканцев, многие из которых критикуют идеи своих оппонентов по демократическому блоку в первую очередь из политических соображений, есть множество тех, кто опасается возможных негативных последствий в том числе для своих детей. По словам критиков, легализация марихуаны в Нью-Йорке приведет к росту преступности, а также аварий на дорогах с участием водителей, севших за руль под воздействием разрешенного наркотика. Кроме того, противники легализации указывают на то, что, оказавшись под контролем властей, марихуана резко вырастет в цене, а это сделает индустрию нерентабельной и поспособствует развитию черного рынка. Кто в выигрыше? Американские СМИ сходятся во мнении относительно того, что Куомо пошел на уступки законодателям, требовавшим преференций для расовых меньшинств. Звучат также смелые предположения о том, что стремительная легализация марихуаны в Нью-Йорке отчасти призвана отвлечь внимание СМИ от фигуры самого губернатора, который в последнее время оказался втянут сразу в несколько скандалов пикантного характера. Так или иначе, основную выгоду — порядка 40% всех налоговых отчислений — извлекут из нового закона представители сообществ, наиболее пострадавших при прежнем порядке. Значительные суммы будут направлены на то, чтобы обеспечить рабочими местами осужденных ранее нью-йоркцев. Бывшие преступники благодаря новому закону лишатся также соответствующей записи в личном деле, что значительно упростит для них процесс поиска работы, жилья, а также положительно отразится на получении ими страховки и кредитов. Границы дозволенного Что же касается всех остальных, то отныне жители Нью-Йорка и приезжие старше 21 года могут безнаказанно носить с собой, хранить дома и употреблять марихуану даже в общественных местах. Иметь при себе для личного пользования разрешено до 85 г конопли или до 24 г в виде концентратов. Дома разрешается хранить и большие запасы наркотика при условии, что он будет содержаться в безопасном месте. Нарушение норм грозит как минимум штрафом, а, в зависимости от тяжести, в отдельных случаях может рассматриваться как уголовное преступление.