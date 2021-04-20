Petrov&Boshirov как американо-британский бренд русского зла

Денис Дубровин — о чешском спектакле по обвинению России и роли в нем других стран

Разыгранный Чехией спектакль с обвинением России во взрыве старого склада с оружием и боеприпасами в деревне Врбетица в 2014 году и высылкой по этому поводу российских дипломатов выглядит как дешевый фарс. Заявление генпрокурора страны, что Чехия объявила в розыск "солсберийских недоотравителей" Петрова и Боширова, которые и здесь накуролесили, — это заключительный акт в театре абсурда. Ну, как минимум в этой сказке Боширов и Петров справились с заданием. Видимо, потому, что тогда имели дело с простой взрывчаткой и еще не начали пользоваться новейшим сверхтоксичным российским боевым отравляющим веществом, разработанным 30 лет назад в СССР, от которого так и не умер никто из тех, против кого оно якобы было нацелено. Настолько секретным, что сами агенты так и не научились им толком пользоваться, зато в любой западной стране его на раз умеют распознавать и лечить пораженных им "достойных людей". "Схема поведения" Всю эту историю привычно подхватил Брюссель. Главы МИД ЕС серьезно обсудили ситуацию на плановой ежемесячной видеоконференции Совета Евросоюза, которая так удачно проходила через день после чешского шоу. Выразили глубокую озабоченность и солидарность с Чехией, а главное — осудили "повторяющуюся схему деструктивного поведения России". О да, схема просматривается, и какая! В 2018 году Россия "хайли лайкли травит" в Великобритании "Новичком" экс-шпиона Сергея Скрипаля (ничего, что он уже отсидел в российской тюрьме, после чего его выменяли на Запад) и его дочь Юлию. Не насмерть, конечно, и ровно накануне проведения в России чемпионата мира по футболу.

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В 2020 году снова "Новичком" травят безобидного блогера Алексея Навального, который со своими 1,5–2% поддержки на протяжении многих лет успешно дискредитировал несистемную оппозицию в России. И тоже без летального исхода. По времени — аккурат под попытку переворота и майдана в Белоруссии. Опять ноль доказательств, вновь нет ответа на вопрос: зачем? И вот третий эпизод в 2021 году в Чехии по аналогичному сценарию. Здесь, правда, есть жертвы. Вернее, были жертвы — шесть с половиной лет назад. Нет "Новичка", но зато имеются персонально Руслан Боширов с Александром Петровым. Еще молодые, полные сил и оттого, вероятно, успешные. Давайте поверим Хорошо, попробуем поверить, что ровно шесть с половиной лет спустя чешские расследователи взрыва на складе, через который якобы оружие поставлялось на Украину, наконец решили проверить на причастность российские спецслужбы и сразу нашли все доказательства их участия в этом деле. Мы также поверим, что, как и во всех предыдущих случаях, доказательства у западных джентльменов столь секретные, что не только опубликовать, но и предъявить их России никак нельзя.

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Конечно, это совпадение, что скандал обнародован сразу после того, как страны ЕС отказались вводить новые санкции против России вслед за США, отделавшись лишь заявлением поддержки. Кстати, сам факт такого заявления свидетельствует, что Вашингтон требовал от европейских союзников мер в отношении РФ, ибо при прошлых администрациях никакие санкции США против России заявлениями поддержки из Брюсселя не сопровождались. Окей, совпадение, бывает, верим. Конечно, так просто сложились звезды, что шпионские данные были обнародованы за два дня до визита в Россию замглавы правительства Чехии для обсуждения поставок "Спутника V". Это, безусловно, совпадение, что под этот скандал "Росатом" немедленно исключили из тендера на расширение АЭС "Дукованы" в Чехии, в котором теперь останутся лишь компании из США, Франции и Южной Кореи. Снова верим. И, конечно, стечение обстоятельств, что и здесь действовали русские агенты "007" и "008", которые затем под теми же именами поехали в Солсбери. Э-э-э, снова верим? Да ладно! Маркетинг русского зла Для адекватного российского читателя само слово "Новичок" из уст европейских политиков в обвинениях по делу Навального стало маркером, что это липа, постановка. И "всплывшие" в чешских преданиях старины глубокой Петров с Бошировым — такой же маркер, только еще более яркий, прямо-таки кричащий о фейке. Не случайно официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала всю эту историю "карикатурой". Да, Россия в это не поверит. Но этого и не требуется. Этот информационный выстрел направлен не в россиян. Его цель — западная аудитория. И здесь он вполне попал в цель.

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Сага о Скрипалях, трагедия Навального и вот теперь чешский фарс — это простая, незамысловатая, даже грубая обработка граждан и элит государств Евросоюза. Посыл прост: Россия — зло, убийца, террорист. Для элиты сигнал еще проще: нам наплевать, верите вы в это или нет. Но вам придется действовать так, как будто поверили. Иначе вы превратитесь в пособников России, то есть в тех, кто помогает травить оппозиционеров и законопослушных западных граждан, а также устраивать диверсии в Европе. Бойтесь ее, избегайте, отказывайтесь общаться, торговать, взаимодействовать, даже если от этого зависят жизни ваших граждан, для которых у вас не хватает вакцины. Сплотитесь вокруг демократии, либеральных ценностей и американского "града на холме" — только там ваши истинные друзья, и оттуда вы должны принимать помощь и поддержку, даже если она стоит дорого и ее придется подождать. Слова "Новичок", "Петров", "Боширов" — это просто раскрученный, легко узнаваемый в СМИ бренд. Говорим "Новичок" — подразумеваем Россию, говорим Петров или Боширов, имеем в виду Путина. Правдоподобием истории можно пожертвовать ради закона маркетинга и рекламы. Западные СМИ и политологи все больше склонны рассматривать свою аудиторию, как людей не способных к анализу, лишь рефлекторно воспринимающих разбросанные по информационному потоку слова-метки. Слова, заряженные ярким отрицательным эмоциональным наполнением, имеющие цвет. "Новичок" — ядовито-желтый или ярко-оранжевый, Петров/Боширов — черный и красный и так далее. Информационная война построена на эмоциях и ощущениях, а не на мыслях и анализе. Потому история может быть сколь угодно несостоятельной, это не имеет значения. Важны только ее ритм, текстура, окрас и количество голосов, ее разносящих, желательно с яркими эпитетами. Базовые принципы пропаганды от доктора Геббельса: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят. Интеллектуальность — худший враг пропаганды. Бесконечно повторяйте пропагандистскую трескотню: ей нельзя не поддаться, когда в нее верят все больше окружающих". У него были и другие изречения. И если присмотреться, то все они продолжают работать в современной западной информационной машине. Образ врага Так создается образ врага. Причем его делают отнюдь не из руководства России, как любят повторять "говорящие головы" в Брюсселе и Вашингтоне. Нет, врагом для жителей Европы представляют всех и каждого из нас. Им должна стать вся Россия, как страна и как цивилизация.

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А какое государство в мире способно подбросить фейковые "разведданные" Чехии и одновременно настоять на немедленных действиях на государственном уровне по ним? А проделать то же самое с Германией? Сдается мне, что это, безусловно, работа США. Причем не только американского государства, но именно той "демократической" корпоративной глобалистской Америки, того глубинного государства, которое привело в Белый дом Джо Байдена и сейчас стремится любыми силами вернуть себе ускользающее из рук мировое доминирование. Великобритания также играет в эту игру, причем иногда даже более рьяно. И у нее для этого есть как минимум три глубинные причины. Во-первых, особые англо-саксонские взаимоотношения с Америкой — кровное братство, так сказать. Во-вторых, историческая традиция манипулировать другими народами и стравливать их ради собственной выгоды. Наконец, в-третьих, зависть великой державы и метрополии, навсегда потерявшей свою империю. Россия — победитель СССР в прошлом веке оказался успешнее и состоятельнее Великобритании, как цивилизация и как геополитическая система. Россия прямо сейчас демонстрирует значительно большую эффективность, жизнеспособность и устойчивость перед лицом многочисленных кризисов, чем США. Именно так воспринимают Россию на Западе. Этим и вызвано ожесточение современной информационной войны против РФ, какого не знала даже холодная война. Запад чувствует, что проигрывает, и пытается предпринять отчаянное усилие, пока еще есть силы и ресурсы. Откровенные разговоры с западными политиками, дипломатами, экспертами и чиновниками это подтверждают. Россия в их глазах более успешный, сильный, расчетливый и жесткий конкурент. Заметьте, какую тут злую шутку играет собственная психология с англосаксонским миром. Великобритания или США, находясь на позиции сильного, сделают все, чтобы растоптать, а главное, разграбить противника — история пестрит примерами. Они просто не могут себе представить, что Россия не поступит с ними так же. Истинная цель И главный страх Вашингтона и Лондона в этой ситуации — утрата своих государств-"союзников", как они их называют. Или миньонов, если судить по тому, как они с ними обращаются. Паника от сокращения их сферы влияния, поскольку это их ресурсная база во всех смыслах. Именно в этом заключается логика антироссийских всплесков информационной войны последних лет. Ее цель — не расколоть российское общество, а сплотить против России (затем против Китая и всех, на кого укажет сюзерен) всех младших партнеров США. Построить новый железный занавес, стену страха и ненависти, которая оградит "свободный западный мир" от всех остальных. За этим забором англосаксы намерены перегруппироваться, собраться с силами (за счет оставшихся с ними "партнеров") и вновь двинуться на покорение мира.

К слову, если кто не знает, в прошлом веке термин "железный занавес" придумал отнюдь не СССР и Сталин, как любили говорить позднесоветские диссиденты. Его автор — это один из величайших британских политиков — Уинстон Черчилль. Он озвучил тезис о железном занавесе (Iron Curtain), разделившем советскую зону в Восточной Европе и американо-британскую в Западной, в своей Фултонской речи в марте 1946 года. Той самой, которая стала фактическим объявлением Британской империей холодной войны своему союзнику по антигитлеровской коалиции — Советскому Союзу. Это тоже стоит помнить — холодную войну развязал не СССР и даже не США, ее начала Великобритания, тогда еще Британская империя. Она же первая и пала ее жертвой, навсегда потеряв мировое лидерство, которое перехватил ее главный союзник по антисоветской коалиции — Соединенные Штаты. Ответный удар Чем же отвечать на информационные нападения? Как выиграть войну за умы? Правдой. Обучением. Анализом. Развитием адекватности, ответственности и критического мышления каждого человека. Как в России, так и за ее пределами. Западная пропаганда, которая все дальше расходится с реальностью, рано или поздно становится заметна, в сознании происходит перелом, начинается отторжение, в этот момент человек готов принять практически любую альтернативную реальность. Россия, на мой взгляд, должна сохранять и развивать собственную картину мира, избегая любого механического заимствования западных культурных артефактов и клише. Огромное значение имеют адекватная система образования, развитие общественного сознания и широкой дискуссии по ключевым проблемам общества, не сжатой искусственно многочисленными табу, которые сейчас плодятся в геометрической прогрессии в западном медийном пространстве. Отмечу важность постоянного повышения профессионализма СМИ, которые будут не программировать аудиторию, а "разговаривать" с каждым ее представителем, давая ему необходимую информацию для самостоятельного анализа и выводов.

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