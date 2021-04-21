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Долговая яма Черногории. Китайский вариант

БУШУЕВ Павел
БУШУЕВ Павел 
Руководитель представительства ТАСС в Республике Сербия
Павел Бушуев — о возможностях Подгорицы заплатить по счетам и не отдать порт на Адриатике

Экономическая ситуация в Черногории продолжает стремительно ухудшаться. Дела этой балканской республики были не самыми блестящими и до пандемии, а с приходом COVID-19 и исчезновением главной статьи черногорских доходов — туризма экономика ушла в штопор. На начало 2021 года общий госдолг 600-тысячной Черногории составил €4,33 млрд, или 103% от ВВП.

Согласно официальным данным, 14,5% госдолга Черногории приходится на Китай. В результате каждый гражданин страны должен китайской экономике свыше €1 тыс., и эти цифры продолжают стремительно расти

Где же связь между маленькой балканской республикой и Поднебесной? Как Черногории, вступившей в 2017 году в НАТО и стремящейся поскорее попасть в ЕС, "посчастливилось" так задолжать Китаю?

"Исторический проект"

Началось все в сытые для Черногории 2010-е. Тогда республика, в 2006 году отсоединившаяся от Сербии, испытывала инвестиционный бум. Туристы приезжали в эту красивую страну на отдых, поражались ее гостеприимству и дешевизне, а затем покупали недвижимость по астрономическим для местного населения ценам.

Из одной России в Черногорию, по оценкам местных экспертов, поступило $10–15 млрд инвестиций, которые в основном были потрачены как раз на недвижимость

Власти страны во главе с бессменным лидером Мило Джукановичем, только что разменявшим свой второй десяток у власти, затеяли проект, который должен был поразить всех: и соседей по бывшей Югославии, и туристов, и благодарное потомство. "Проектом века" тогда выбрали строительство невероятно дорогой трассы от побережья Адриатического моря до границы с Сербией.

Строительство моста на трассе Бар — Боляре в Биоче, Черногория REUTERS/Stevo Vasiljevic
Описание
Строительство моста на трассе Бар — Боляре в Биоче, Черногория
© REUTERS/Stevo Vasiljevic

Черногорцы шутят, что их страна маленькая, но если все ее горы разутюжить гигантским утюгом, то она станет одной из крупнейших в мире. Доля истины в этой шутке есть — Черногория необычайно гориста. Провести автотрассу в таких условиях чрезвычайно дорого, поскольку большую часть дороги составляют мосты над глубокими пропастями и тоннели в горах.

Первая компания, которая выиграла тендер на строительство 170-километровой трассы Бар — Боляре, — хорватский консорциум Konstruktor-IGH-Tehnika оценил стоимость строительства в €2,77 млрд, то есть более €16 млн за 1 километр трассы. Однако консорциум оказался финансово несостоятельным, и Подгорица передала проект китайской компании China Road and Bridge Corporation (CRBC). При этом кредит на строительство был взят тоже у Поднебесной в Китайском экспортно-импортном банке (China Exim).

В 2015 году состоялось торжественное начало строительства дороги. Приоритетным был признан участок от столицы страны Подгорицы с населением в 174 тыс. человек до городка Колашин с населением в 2 725 человек. На этом отрезке в 41 километр согласно проекту построено 45 мостов и виадуков, а также 32 тоннеля.

Одной из главных "заморочек" на участке Подгорица — Колашин стал мост Морача — самый большой на территории бывшей Югославии. Его высота составляет 175 метров, ширина — 23,4 метра, длина — 960 метров. Конструкция базируется на пяти опорах, размеры самой крупной из которых составляют 33 на 26 метров

Черногорцы планировали, что за четыре года построят автотрассу и начнут зарабатывать на платном проезде. Из этих доходов хотели отдавать долги по кредиту китайскому банку, однако схема показала свою несостоятельность. Ожидалось, что проект стоимостью €800 млн будет завершен к 2019 году, но окончание строительства несколько раз откладывалось, а его стоимость со временем возросла, по данным черногорских СМИ, до €1,3 млрд.

Строительство трассы Бар — Боляре над каньоном реки Морача в Черногории REUTERS/Stevo Vasiljevic
Описание
Строительство трассы Бар — Боляре над каньоном реки Морача в Черногории
© REUTERS/Stevo Vasiljevic

"В сущности, эта автотрасса никуда не ведет. Она начинается из одной точки возле столицы Подгорицы и ведет к местечку вблизи города Колашин. Проект изначально был спорным, как и спорными являются возможности Черногории финансировать этот проект", — уточнил мне черногорский эксперт Игор Дамьянович.

Первые проблемы

Одним из первых скандалов вокруг автотрассы стали ошибки в проекте. Как сообщали местные СМИ, черногорская сторона пыталась максимально снизить стоимость. Компания CRBC пошла навстречу желаниям заказчиков. Однако после завершения строительства первых участков выяснилось, что в результате "экономии" исчезли водостоки, освещение трассы, а также подъездные пути к автобану. Разразился скандал, результатом которого стал дополнительный договор и выделение новых средств на строительство. Несмотря на подобные утечки, общество Черногории весьма дозированно получало информацию о строительстве, все данные были засекречены предыдущим правительством.

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Приближались сроки первых платежей Черногории банку China Exim по кредиту, когда в стране после многомесячных протестов против ущемления Сербской православной церкви рухнул режим Мило Джукановича. Пришедшая к власти коалиция во главе с премьером Здравко Кривокапичем вынуждена была в срочном порядке разбираться с огромными долгами и одновременно бороться с пандемией, особенно сильно ударившей по республике.

Неожиданно оказалось, что, согласно договору займа, китайский банк сможет в случае задержек выплат по кредиту потребовать выплаты основного тела кредита. В случае невозможности отдать долг Черногория будет вынуждена погасить задолженность государственным имуществом или территориями. При этом в бумагах предусмотрено, что судебный арбитраж будет проходить в Китае.

Одновременно резко возросли инвестиции Поднебесной в черногорскую экономику. По данным местных аналитиков, с 2006 по 2019 год китайские инвестиции составляли всего €10 млн. А всего за один 2020 год они поднялись до €71,2 млн (уступает только России).

Подгорица бьет тревогу

17 марта молодой и активный вице-премьер правительства Черногории Дритан Абазович в ходе визита в ЕС публично выступил с неожиданным предложением. Он призвал Евросоюз выкупить черногорский долг перед КНР в размере $1 млрд, чтобы снизить зависимость балканской страны от Пекина.

Вице-премьер правительства Черногории Дритан Абазович EPA-EFE/BORIS PEJOVIC
Описание
Вице-премьер правительства Черногории Дритан Абазович
© EPA-EFE/BORIS PEJOVIC

ЕС подумал и отказался. Представитель Брюсселя Питер Стано 12 апреля сообщил, что Евросоюз не выплачивает долги своих партнеров, которые те берут у третьих стран. В то же время предсказуемо заявив о своей "большой озабоченности" китайскими кредитами Черногории.

Эксперт Игор Дамьянович считает предложения Абазовича скандалом, который нанес серьезные репутационные потери Черногории как в переговорах с Китаем, так и в переговорах о вступлении в ЕС.

"Помимо непродуманного решения о строительстве трассы бывшего правительства я бы отметил также достаточную несерьезность сегодняшней власти, например, вице-премьера правительства Дритана Абазовича и главы МИД Джордже Радуловича. Вице-премьер Абазович устроил скандал, когда несколько недель назад поехал в ЕС и там попросил, чтобы европейские банки выкупили черногорский долг перед Китаем, а Черногория будет платить долг Евросоюзу на тех же условиях. И эту просьбу он озвучил публично, а не на какой-то закрытой встрече. Из Брюсселя поступил ответ, что Евросоюз не интересуют черногорские долги Китаю. Такая ситуация создает угрозу Черногории. Абсолютно ясно, что Черногория не может выплатить этот кредит.

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А сейчас, когда у Китая есть информация, что ЕС не собирается помогать Черногории, китайские инвесторы имеют одной причиной меньше идти навстречу Подгорице. С другой стороны, народ Черногории видит к себе недружелюбное отношение со стороны ЕС. При этом глава МИД Радулович постоянно твердит, что Черногория — проевропейская страна, что вступление в ЕС не имеет альтернативы. Буду откровенен, это тоже ослабление нашей переговорной позиции", — считает Дамьянович.

Чем возвращать будут?

Информация о невозможности вернуть долги Китаю привела к появлению самых невероятных слухов в Черногории. Наиболее пугающим для местного населения, живущего от доходов туристического бизнеса, стала информация о том, что Китай заберет себе все черногорское побережье Адриатики.

"Что касается заголовков СМИ о том, что Китай может забрать черногорское побережье, то должен сказать, что они чрезмерные и вызваны желанием создать "сенсацию". Это, конечно, невозможно", — считает Игор Дамьянович.

Однако Черногории угрожает не менее опасный в долгосрочной перспективе исход. Например, в качестве погашения долга Китай может потребовать у Черногории такой государственный актив, как морской порт Бар. Рассматриваются также варианты отдать Китаю в концессию на 100 лет построенную на 93% автотрассу или передать в китайскую собственность черногорский участок железной дороги Бар — Белград.

Порт Бар в Черногории REUTERS/Stevo Vasiljevic
Описание
Порт Бар в Черногории
© REUTERS/Stevo Vasiljevic

Тем не менее именно порт Бар остается наиболее вероятной оплатой, особенно учитывая практику приобретения Китаем порта Пирей в Греции или порта Хамбантота на Шри-Ланке в последнее десятилетие. Конечно, сам по себе черногорский порт в некотором смысле — "чемодан без ручки", однако учитывая активное строительство китайскими компаниями дорог по территории Сербии к черногорской границе, все может вскоре измениться.

Порт Бар был заложен в начале XX века, уничтожен во время Второй мировой войны, а затем заново отстроен Югославией в 1965 году. В настоящий момент мощность порта составляет около 5 млн тонн товаров ежегодно. Бар соединен с Белградом железной дорогой, которая в последние годы серьезно обветшала и требует ремонта

"Что реально может случиться с этим долгом Китаю в $1 млрд? Судебный процесс был бы долгим, и результат был бы не завтра. Но китайские инвесторы могли бы, если правительство Черногории не заплатит, взять себе порт Бар. В рамках этого варианта появлялись спекуляции, что черногорский долг Китаю могла бы выкупить Сербия, поскольку президент Сербии Александар Вучич широко и качественно сотрудничает с Китаем. Если бы порт Бар был куплен, Сербия могла бы вложить средства в воссоздание железной дороги Бар — Белград и строительство еще одного участка автотрассы", — сообщил Дамьянович.

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Отсутствие у Сербии выхода к морю является большой проблемой для ее экономики. Поэтому вариант покупки морского порта значим для Белграда, учитывая тот факт, что Китай и без того весьма успешно ведет перевалку своих грузов через Грецию в Сербию и далее в ЕС в рамках "Шелкового пути". Продажа черногорского долга Сербии освободила бы Пекин от проблемных активов и одновременно вознесла бы Китай до союзника "номер один" для ключевой страны Балканского региона — Сербии, отодвинув на вторые роли Москву и Брюссель.

Что касается Черногории, то страна в существующих условиях утратила любую свободу маневра и вопрос взыскания долгов неотвратим. От правительства страны зависит только, перейдет ли этот процесс в долгий судебный или окончится взаимовыгодным обменом на госактивы по согласию сторон.

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