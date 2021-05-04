Кому он нужен, берег персидский. Российские и американские интересы в Арабском море

Ситуация в Персидском заливе, который на Ближнем Востоке называют Арабским морем, становится все жарче. Не только потому, что наступает иссушающе знойное в этих местах лето, но и потому, что противоречия между соседями по заливу и присутствующими здесь американскими войсками и их военно-морскими силами становятся все острее. Предупредительный огонь В последние дни апреля, как передают СМИ, флот ВМС США в Персидском заливе открыл предупредительный огонь в сторону кораблей военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции (КСИР). Согласно заявлению на сайте ВМС США, "американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель иранским морякам, которые опасно маневрировали возле их кораблей. Но экипажи ВМС КСИР продолжили действовать на опасно близком от них расстоянии. Команде корвета Firebolt пришлось произвести предупредительные выстрелы, чтобы корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей".

Описание Корабль ВМС США Firebolt © Spc. Cody Rich/U.S. Army via AP, архив

Перед этим инцидентом газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских ВМС писала, что корабли КСИР в начале апреля окружили в Персидском заливе два судна береговой охраны США, из-за чего американскому кораблю Wrangell пришлось прибегнуть к маневрам, чтобы избежать столкновения. Аналогичное происшествие произошло и в апреле прошлого года. Тогда в Пентагоне заявили, что катера КСИР опасно перемещались рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе, "подрезав" один из них.

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Командующий военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсир объяснил случившееся вторжением американских кораблей в район проведения иранских военных маневров. В том, что это так, можно не сомневаться — наглость военнослужащих США широко известна. Они чувствуют себя хозяевами не только в Персидском заливе, у иранских берегов, но и в других акваториях. Например, в Средиземном море, где базируется американский Шестой флот, чьи корабли регулярно заходят в Черное море, демонстрируя у российских территориальных вод свою мощь. Аналогично ведут они себя и у берегов Китайской Народной Республики — уверенные в своей безнаказанности, рассекают Тайваньский пролив и входят в воды, омывающие архипелаг островов Сенкаку, которые Пекин считает своими исконными землями. Наглость, опирающаяся на штыки Что говорить тогда о берегах Персидского залива, где ВМС США содержат свой Пятый флот с фрегатами, корветами и десантными кораблями, которые время от времени поддерживают одна или две авианосные ударные группировки. Согласно справочнику Лондонского международного института стратегических исследований The Military Balance, по западному берегу Арабского моря расположены крупнейшие военные базы Пентагона на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Ираке, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Всего около 45 тыс. солдат и офицеров, не считая десятков кораблей, истребителей и штурмовиков на местных аэродромах, танков, бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок и так далее.

Описание Истребители ВМС США © AP Photo/Petr David Josek

В Вашингтоне объясняют свое присутствие в Персидском заливе обеспечением свободы судоходства. Но свобода эта почему-то относится только к американским нефтеналивным судам и танкерам их союзников, которые возят углеводородное топливо из дружественных Штатам государств на Северо-Американский континент, в Европу и Японию. И никак не касается это аналогичных плавсредств, которые приходят за таким же грузом в Иран. Их, как считают в Пентагоне, можно остановить, досмотреть и принять решение — разрешить ли им продолжить свой путь или завернуть назад, сославшись на эмбарго, наложенное американским Конгрессом на Тегеран. Чаще других таким процедурам подвергаются китайские танкера, но были случаи, когда и торговые суда под российским флагом подпадали под "ревизию". Прекратить этот произвол удавалось только при поддержке кораблей российских ВМФ, которые находились в Аравийском море, поблизости от Оманского залива и Ормузского пролива. Хотя американцы делают вид, что никого не боятся в Персидском заливе, на всякий случай на прямое столкновение с КСИР стараются не идти. Однако предупредительные выстрелы в конце апреля — это все же сигнал к возникновению более жаркой и острой фазы конфликта. Миролюбие с гранатой за пазухой В Пентагоне даже говорят, что хотят деэскалации конфликта с КСИР. "Конечно, мы хотим видеть деэскалацию напряженности и не хотим просчетов", — сказал журналистам пресс-секретарь американского Министерства обороны Джон Кирби.

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По его словам, конфликтную ситуацию на море создают именно ВМС КСИР, в то время как аналогичных действий со стороны государственных военно-морских сил Ирана США не наблюдают. "В основном это КСИР и, как правило, их небольшие быстрые лодки", — указал Кирби. Он объясняет, что в Иране нет "идеального монолитного командования", в связи с чем КСИР подчиняется верховному лидеру, а "это отдельная линия в цепочке командования". И именно поэтому создаются большие сложности во взаимодействии с иранскими военно-морскими силами. В Тегеране, возможно, поверили бы господину Кирби, но мне представляется, что удар американских ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа в прошлом году, в результате которого скончался командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани, подорвал это доверие. Войти дважды в одну воду На фоне происходящего в Персидском заливе в российском информационном пространстве вновь заговорили о необходимости присутствия на постоянной основе в этом регионе наших военных моряков. С 1987 по 1990 год, в разгар ирано-иракской войны, в Арабском море несла боевое дежурство целая эскадра отечественных военных кораблей. Причем она защищала от атак иранских и иракских моряков не только свои торговые суда, но и танкеры других государств. Об этом много писал в газете "Красная звезда" очевидец тех событий, капитан первого ранга Сергей Турченко. С тех времен многое изменилось. Иран сегодня для нас не только сосед по Каспийскому региону, но и страна-наблюдатель в Шанхайской организации сотрудничества, партнер по военно-техническому взаимодействию, член соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), куда также входят Китай, Великобритания, Франция и Германия.

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Москва поддерживает Тегеран по многим внешнеполитическим позициям. В том числе выступает против создания морских коалиционных сил для обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива, которые инициировали США. Россия направила членам Совета Безопасности ООН проект концепции коллективной безопасности в Персидском заливе, предлагая "создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива". Но эта идея пока не получила необходимой поддержки в Совбезе, возможно, из-за усилий Вашингтона, так как не предполагает главенства США. Решения принимают наверху При всех добрых и все-таки сложных отношениях между двумя странами мы — не союзники, призванные защищать интересы друг друга. Иран, в отличие от Сирии, не приглашал нас помогать ему в борьбе с теми или иными угрозами. А Россия на такие задачи не напрашивалась и, думаю, не собирается этого делать. Выгодно нам было бы присутствовать в Арабском море? Не исключено, что для реальной защиты свободного судоходства, в том числе и для наших танкеров, да. Но пока для этого недостаточно сил и средств.

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