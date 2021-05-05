Караул устал. Французские власти планируют наказать генералов за открытое письмо

Дмитрий Горохов — о дискуссиях в республике в связи с заявлением военных об угрозе распада страны

Сорок французских генералов запаса предстанут вскоре перед дисциплинарными комиссиями. Они рискуют не только оказаться исключенными из списков армии, но и лишиться своих наград. Министерство вооруженных сил республики готовит санкции в связи с открытым письмом, в котором бывшие военачальники утверждают, что Франции "угрожает распад", и обвиняют власти в бездействии.

"Наша честь зависит от осуждения распада, грозящего стране", — заявили генералы в своем обращении. По их мнению, внутреннюю угрозу представляют "исламисты и банды из предместий", а также погромщики, проникающие на маршах "желтых жилетов" в ряды манифестантов. "Те, кто управляют республикой, должны найти смелость, чтобы устранить опасность", — заявили ветераны французской армии, призвав "применять не колеблясь существующие законы". "Не забывайте, — предупредили генералы политиков, — что большинство сограждан, подобно нам, устали от вашего виноватого молчания". Авторы открытого письма считают, что в случае сохранения "серьезной ситуации" в защиту соотечественников могут выступить те военные, которые находятся сейчас на действительной службе.

Описание На митинге за легализацию всех мигрантов без документов в Париже, 30 мая 2020 года © Karine Pierre/Hans Lucas

Например, один из инициаторов петиции — корпусной генерал (четыре звезды, предшествует званию генерала армии) Кристиан Пикмаль. Он был уволен с военной службы в сентябре 2016 года за выступление на несанкционированной манифестации в Кале против создания там палаточного городка нелегальных мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока. Перспектива наказания Конфликт разрастается. Фракция левой партии "Неподчинившаяся Франция", а вслед за ней партийная группа экологистов во французском Сенате обратились к прокурору республики с запросом о возможных санкциях юстиции против авторов послания. В открытом письме, считают сенаторы-экологисты, "открыто высказаны угрозы республиканскому порядку государства". Но перспектива наказания, похоже, не очень испугала "уставший караул". Под письмом, которое в конце апреля подписали 26 генералов, свои подписи с тех пор поставили еще 17 их коллег. По неподтвержденным данным инициаторов петиции, ее содержание разделяют не менее 23 тыс. военнослужащих, в том числе и те, кто проходит службу на данный момент.

Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Марин Ле Пен поддержала генералов. "Они сказали, что необходимо применять законы, и я согласна с этим", — заявила глава "Национального объединения", являвшаяся соперницей Эмманюэля Макрона на последних президентских выборах. Социологи напоминают, что в 2017 году около 40% французских военных, жандармов и полицейских голосовали в первом туре именно за Ле Пен. Тяжелые санкции Не судите и не судимы будете. В связи с письмом в Министерстве вооруженных сил напомнили, что военным "не подобает публично выражать свою позицию". Наказания поэтому коснутся в первую очередь тех, кто состоит на действительной службе. "Меры последуют после дисциплинарных совещаний", — пояснил представитель ведомства. Он предупредил, что "санкции могут включать несколько дней ареста". К другой категории "провинившихся" относятся генералы запаса (2S). На практике они находятся в отставке, но принадлежность к резерву не исключает их возвращения в армию. Поэтому и генералы-резервисты обязаны проявлять "нейтральность и лояльность". А именно эти правила, считают на армейском олимпе, они нарушили, подписав петицию. По военной линии санкции готовит начальник Главного (Генерального) штаба Франсуа Лекуантр. "Я хочу принять решение об их увольнении из армии", — заявил он о судьбе генералов.

Описание Начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр © AP Photo/Thibault Camus

Увольнение, безусловно, было бы тяжелым наказанием для высших офицеров. Оно сопряжено также и с финансовыми потерями. Но на левом фланге готовы поддержать строгие меры. "Необходимо как можно скорее урегулировать проблему, чтобы избежать стигматизации армии", — заявил сенатор-социалист Жан-Марк Тодескини. Именно он являлся госсекретарем по делам ветеранов в военном ведомстве четыре года назад, когда был уволен со службы Кристиан Пикмаль.

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"Призыв к помощи не наказывают, его пытаются понять", — считает сенатор от Республиканской партии Анри Леруа. "Военных нельзя упрекать в том, что они думают о стране и хотят ее защитить", — считает его коллега в верхней палате, бывший министр обороны Жерар Лонге. На стороне генералов и бывший офицер Жан-Юг Мателли, который подвергся в 2011 году процедуре увольнения из вооруженных сил, но нашел тогда защиту в Государственном совете, высшей судебной инстанции по административным делам. Он предупреждает о возможности "юридического тупика". "С правовой точки зрения в тексте нет призыва к восстанию", — подчеркнул он. "Великая безмолвная" В левом лагере считают неслучайным появление письма в 60-ю годовщину неудавшегося путча группы высших офицеров во главе с генералом Раулем Саланом. Тогда, в апреле 1961 года, участники заговора пытались помешать предоставлению независимости Алжиру. "Подстрекательский текст открытого письма направлен против республики", — пишет редакция политического журнала Regards. По их словам, инициаторы петиции "утверждают, что хотят предотвратить гражданскую войну, но в действительности стремятся ее разжечь". Критики послания указывают на выраженную в нем готовность "поддержать тех политиков, которые примут во внимание необходимость защиты нации". Они также акцентируют внимание на том, что в случае непринятия властью мер генералы не исключают возможного вмешательства в ситуацию военных на действительной службе "для защиты соотечественников".

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По мнению политолога Жерома Фурке, письмо отражает недоверие к исполнительной власти. Он опасается "потери контроля над тем, что составляет прерогативу государства". Как констатирует исследователь, вновь восстанавливается представление о генералах как "последнем оплоте в условиях кризиса". Это представление, полагает социолог, — часть французской политической истории начиная с эпохи Наполеона Бонапарта. Специалист по военной истории Эрик Деро полагает, что "армия традиционно имеет образ Великого Молчальника, аполитичной силы". "Когда дела идут плохо, французы склонны призывать на сцену генералов именно из-за их непричастности к политике", — полагает он. Глазами социологов Согласно опросу службы Harris Interactive, проведенному для телеканала LCI, спустя неделю после публикации 58% французов заявили, что поддерживают военных, подписавших письмо. Особенно большой поддержкой обращение пользуется среди сторонников партии "Республиканцы" (71%) и "Национального объединения" (86%). Значительное большинство поддерживает мнение военных о том, что "французское общество находится в процессе распада" (73%) и что "некая форма антирасизма рождает ненависть между общинами" (74%). Зондаж показал также, что почти каждый второй француз (49%) полагает, что "армия должна вмешиваться, не дожидаясь приказа, если речь идет о гарантиях порядка и безопасности во Франции".

В планах властей тем не менее не только окончательно уволить генералов резерва из армии, но и лишить их наград. Почти все они награждены орденом Почетного легиона степени офицера (следующей по старшинству после степени рыцаря ордена). Среди подписавших есть и несколько командоров ордена (одна из наиболее высоких степеней).

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