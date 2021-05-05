Россия и Китай на Балканах. Партнерство или конкуренция?

Утром 3 мая, в выходной для Сербии день, президент страны Александар Вучич провел две встречи с послами иностранных государств. В 9 утра он переговорил с представителем Китая в Белграде госпожой Чен Бо. А в 10 утра состоялась беседа сербского лидера с посолом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Можно отметить, что встречи Вучича с легатами этих стран в выходной день указывают на особые отношения Белграда с Пекином и Москвой. Последовательность, содержание и объем поступивших по результатам этих разговоров заявлений в некоторой мере свидетельствуют об уровне сербско-китайских и сербско-российских отношений. К сожалению, на мой взгляд, РФ при таком сопоставлении лидером не является. Из семи абзацев сообщения пресс-службы по сербско-китайскому общению три были посвящены экономике, два — пандемии, и еще два — двусторонним политическим отношениям. Печатный итог по сербско-российской встрече оказался заметно меньше — из пяти абзацев один был посвящен поздравлению с Пасхой президента РФ и патриарха Московского и всея Руси, еще один — пандемии, столько же — празднованию Дня Победы и региональным вопросам, включая Косово, и всего абзац — экономике.

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При простом прочтении обоих заявлений представляется, что роль России в Сербии более многообразна тематически. Однако в важнейшей для Сербии и всего Балканского региона теме экономического взаимодействия РФ серьезно уступает КНР. Оценки общих инвестиций Китая (около €10 млрд) и России (около €4 млрд) в Сербию полностью подтверждают это впечатление. Китай в Сербии Известная точка зрения на Балканы как на "пороховую бочку" или "пороховой погреб" Европы остается актуальной и сегодня. А Сербия является важнейшей, ключевой страной региона. Соответственно, можно прийти к выводу, что значение маленькой республики для большого ЕС может оказаться куда большим, чем принято думать в Брюсселе. Причем этот аспект словно уже поняли в Пекине — через Балканы планомерно вскрывают Европу, как консервную банку. Еще в 2009 году по результатам семидневного визита сербского президента Бориса Тадича в Пекин было подписано соглашение о стратегическом партнерстве двух стран. Китайская инициатива "17+1" (страны Центральной и Восточной Европы плюс Китай), стартовавшая в 2012 году, углубила эти отношения. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белград в июне 2016 года привел к первым серьезным инвестициям, когда китайцы спасли разоренное сербское металлургическое предприятие Zelezara Smederevo, приобретя его.

Описание Здание предприятия Zelezara Smederevo © EPA/KOCA SULEJMANOVIC

Взаимодействие получило еще большее развитие, когда Александр Вучич возглавил страну. В настоящий момент Китай является третьим торговым партнером Сербии (после Германии и Италии). По результатам 2020 года сербско-китайский товарооборот составил €3,18 млрд. Крупнейшими инвестициями КНР в Сербии являются: вхождение Zijin Mining в горно-металлургический бассейн Бор, являющийся крупнейшим производителем меди, золота и серебра в регионе (предусмотрены инвестиции на сумму $1,26 млрд до 2024 года); строительство компанией Shandong Linglong фабрики по производству автомобильных шин в Зренянине (вложения в объеме $800 млн); а также уже упомянутая Zelezara Smederevo, принадлежащая компании HBIS Grupa.

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Китайские компании массово строят железные дороги и автомагистрали, включая путь от греческого порта Пирей на Будапешт и маршрут из черногорского порта Бар (который может перейти к Китаю за долги). Еще одним проектом на €3,2 млрд станет строительство канализационной сети и очистительных сооружений фирмами КНР в Сербии. Представители Поднебесной также будут вместе с французами прокладывать метрополитен в Белграде, предварительная стоимость которого оценивается в €6 млрд. Оценки экспертов "Экономическая экспансия Китая в Европу проходит через Сербию, так как Поднебесная признает Балканы важным звеном на этом пути. Инициатива "17+1" связывает Китай и 17 стран Восточной и Центральной Европы. В этом контексте особое внимание Китай уделяет Сербии и Греции, старому члену ЕС, у которого китайцы купили порт Пирей. Если они купят порт Бар в Черногории или какой-то другой порт на Ионическом или Эгейском морях, сухопутные маршруты транспорта в Центральную и Восточную Европу пойдут через территорию Сербии. Учитывая все сказанное, думаю, что это важный факт, из-за которого Сербия находится в фокусе китайских инвестиций", — отметил в разговоре со мной депутат Народной скупщины Сербии от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Банджур. С другой стороны, ряд экспертов расценивает китайские кредиты как источник опасности.

Нужно сделать маленькую, но важную оговорку, инвестиции и кредиты — не совсем одно и то же, кредиты, в отличие от инвестиций, нужно возвращать, причем с процентами. В Сербии в последние годы во взаимоотношениях с Китаем через СМИ формируется отождествление инвестиций и кредитов. Разделяя инвестиции и кредиты, мы можем реально оценивать китайское влияние и его масштабы в Сербии Стефан Свркота сербский эксперт

"Наиболее сильно КНР позиционирован в технологической отрасли, это крупнейшая компания Huawei, транспортная отрасль, это строительство за счет китайских кредитов и силами китайских компаний автобанов и железных дорог, добыча полезных ископаемых, это горно-металлургический бассейн Бор, китайские фабрики", — заявил в беседе со мной сербский эксперт Стефан Свркота.

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По его словам, договоры на строительство объектов инфраструктуры на китайские кредиты силами китайских компаний часто не являются транспарентными, условия определения цены не подлежат тендерной процедуре — фактически сербская сторона ставится перед фактом по цене и срокам. "Мы имеем пример соседней Черногории, которая уже полгода бьется о двери ЕС с просьбой о помощи в погашении задолженности по китайскому кредиту, который точно так же был взят на строительство автобана по таким же условиям. В случае невозврата по кредиту средством обеспечения являлись земельные участки в Черногории, которые в случае неуплаты перейдут в собственность Китайского экспортно-импортного банка (China Exim). Существуют реальные опасения, куда могут привести все большие долговые обязательства перед Китаем. Еще одним спорным моментом является присутствие технологического гиганта Huawei, который в сотрудничестве с МВД Сербии выстраивает сеть видеоконтроля с распознаванием лиц и моментального получения данных о любом гражданине. То, что это нарушает действующий закон Сербии о защите личных данных граждан, не является препятствием для его реализации.

В последние годы в Сербии фиксируется сильнейшее загрязнение воздуха. В Белграде периодически наблюдается сильнейший смог, чего раньше никогда не было. Это тесно взаимосвязано с горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями, которые находятся в собственности китайских компаний, но распространение в СМИ информации о влиянии данных компаний на экологию находится под табу", — отмечает эксперт. Россия в Сербии Российское экономическое влияние в Сербии традиционно представлено углеводородами. Крупнейшая российская инвестиция в этой сфере — Niftna Industria Srbije (NIS, основным акционером является "Газпром нефть") успешно действует на рынке и активно развивается. "Традиционная "русская сфера" в Сербии — это нефть и газ, 90% российских инвестиций приходятся на энергетику и 10% — на сельское хозяйство. "Газпромнефть" купила NIS в 2008 году за €400 млн с обязательством вложить €500 млн. В тот момент у NIS была задолженность €950 млн с ежегодным убытком в €90 млн. Общие вложения "Газпромнефти" в NIS составили около €3 млрд, и сегодня NIS — пример для подражания", — уточнил Милош Банджур. Важным этапом в углублении энергетического взаимодействия Росси и Сербии стало открытие газопровода "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") протяженностью 403 км с проектной мощностью 13,9 млрд кубометров газа в год.

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Также Россия предоставила Сербии кредит на модернизацию и строительство железнодорожной сети. С 2014 года холдинг РЖД реконструировал линии Белград — Панчево, Ресник — Валево, инфраструктурные объекты в рамках развития десятого панъевропейского транспортного коридора. В январе 2019 года "РЖД Интернешнл" и "Инфраструктура железных дорог Сербии" подписали документы, включающие проектирование и строительство в республике единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Также в контрактах значатся работы и поставка материалов в рамках второго этапа реконструкции, модернизации и строительства двухпутной железной дороги под скорость до 200 км в час на участке Стара Пазова — Нови Сад протяженностью 40,44 км. Кроме того, холдинг РЖД разработает проект обновления линии Валево — Врбница (государственная граница с Черногорией протяженностью 210 км). "Говоря о влиянии России в Сербии, в первую очередь возникает энергетический сектор, где доминирует NIS, "Лукойл", "Сербиягаз". Согласно общественному мнениию, Россия занимает существенное место в банковском секторе — развитие Сбербанка и ВТБ в Сербии. Также значительно присутствие в инфраструктурной отрасли страны "дочки" РЖД — компании "РЖД Интернешнл". Кроме того, Российско-сербский гуманитарный центр в Нише серьезно помог во время наводнений, охвативших страну несколько лет назад. При поддержке Русской православной церкви и компании NIS достраивается храм Святого Саввы. Растет экспорт сербской сельскохозяйственной продукции в Россию", — считает Стефан Свркота..

Однако если в сербских СМИ нет негативных упоминаний о деятельности китайских компаний на территории страны, то по деятельности российских фирм сообщения в негативном ключе время от времени появляются. Что не мешает, однако, дальнейшему развитию сербско-российского сотрудничества Стефан Свркота

По словам Банджура, уже существует соглашение об исследованиях в области мирного использования атома и совместные проекты в высоких технологиях. Кто успешнее? В принципе, позиции России и Китая в Сербии имеют исторические различия. С РФ — общая вера и братские отношения народов, но нельзя отметить какую-то особо долгосрочную стратегию, в которой Балканы могли бы сыграть важную роль. В свою очередь, Китай, который начал активно взаимодействовать со страной только чуть более десяти лет назад, имеет цель выйти на европейский рынок через Балканы. Поднебесная обладает огромными средствами для осуществления своих задач и заметно продвигается в этом направлении. В настоящий момент интересы РФ и КНР в стране практически не пересекаются, если не считать таким случаем проект Белградского метро, по которому Россия также высказывала заинтересованность. Скорее, можно сказать, что Москва и Пекин действуют в регионе, уважая интересы друг друга. С точки зрения статистики по результатам 2020 года Россия отстает от Китая по товарообороту с Сербией почти на €1 млрд (€2,19 млрд против €3,18 млрд). Однако сербские эксперты отмечают, что у РФ есть один крупный козырь в регионе — традиционная историческая поддержка со стороны сербского народа, чего нет у Китая.

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