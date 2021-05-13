Новая ракета Китая поставит под сомнение стратегическую гегемонию США и России?

Старейшая англоязычная газета Гонконга The South China Morning Post сообщила, что новая китайская баллистическая ракета JL-3, входящая в состав вооружения модернизированных подводных лодок проекта 094A "Цзинь", способна поражать цели в глубине территории США. Дальность полета снаряда составляет, по оценкам экспертов, от 10 до 14 тыс. км, что превосходит имеющиеся аналоги США. При этом машина несет до четырех ядерных боеголовок. Если это правда, то Китай впервые в своей истории создал стратегическое средство, способное бросить вызов Штатам и РФ с использованием твердотопливных двигателей.

Описание Атомная подводная лодка ВМС НОАК проекта 094А "Цзинь" © CHINA-ARMY/NUCLEAR REUTERS/Stringer

Как утверждает гонконгское издание, проведено уже три испытания JL-3. Впрочем, официально Пекин об этом не сообщает, но и не опровергает. Тем не менее по другую сторону Тихого океана уже бьют в набат. Американские аналитики уверены, что принятие на вооружение субмарины "Цзинь" станет дополнительной угрозой для США. JL-3 будет одной из тех стратегических машин, которые смогут предоставить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возможность держать в прицеле всю континентальную часть Северной Америки. Твердое & жидкое Подлодки класса 094A "Цзинь" — одна из новинок китайского флота. Головной корабль был представлен 30 апреля по случаю празднования 72-й годовщины образования Военно-морских сил НОАК. Его характеристики не разглашались. Источник South China Morning Post сообщил лишь, что "подлодка 094A стала модернизированной версией субмарины типа 094. При ее создании удалось решить одну из ключевых проблем, связанную с шумностью, за счет улучшения гидрокинетической и турбулентной систем. Это позволило ей нести более мощные ракеты JL-3", — пишет газета.

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Если посмотреть на фотографию корабля, то можно отметить, что он очень похож на советские стратегические субмарины проекта 667 — рубка с рулями глубины и расположенный за ней "горб", под которым скрываются 16 ракетных шахт с баллистическими ракетами. У модернизированной "Цзинь" все то же самое с поправкой на "китайскую" специфику — обтекатель ракетных шахт более плавный. Но сути это не меняет. Думается мне, что, скорее всего, китайские кораблестроители копировали именно одну из самых удачных серий советских кораблей. АПЛ 667 проекта и сейчас составляют основу морской компоненты стратегических сил ядерного сдерживания вместе с подлодками, вооружеными ракетой "Булава". В составе российского Военно-морского флота несут службу шесть субмарин последней модификации 667БДРМ "Дельфин", или, по западной классификации, DELTA-IV. Каждая из них вооружена баллистической ракетой Р-29РМУ2 "Синева"/"Лайнер" миасского КБ имени Макеева. Обе российские машины жидкостные. То есть топливом для их двигателей служит амил и гептил — высокотоксичные и крайне летучие химические вещества. На первых ракетах с надводным пуском их заливали в топливные баки непосредственно перед стартом. Это была очень опасная операция, малейшая ошибка в процессе могла привести к проливу и, как следствие, гибели участников заправки ракеты. Отмечу, в истории нашего флота это происходило неоднократно. Существовала и опасность, что даже при правильно заправленной машине во время погрузки из-за самого незначительного удара о стенки шахты топливные баки получали микротрещины, и из них сочилось топливо.

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Со временем проблему решили за счет заводской заправки ракет топливом и последующей ампулизации сваркой заправочно-дренажных клапанов. Однако, пока эта загвоздка решалась, руководство Минобороны поставило задачу перед конструкторами создать более безопасные твердотопливные машины. Первая из них была сделана все в том же КБ Макеева — Р-39 — cигара весом 100 тонн с десятью ядерными боеголовками индивидуального наведения. В составе вооружения атомных подводных лодок проекта 941 "Акула" она дала название всему комплексу "корабль-ракета" — "Тайфун". В итоге флот принял в эксплуатацию оба типа межконтинентальных баллистических ракет — как с твердым, так и с жидким топливом. При этом у каждого класса изделий появились как свои сторонники, так и ярые противники. Кто дальше и больше Суть споров, конечно, сводилась к вопросам безопасности эксплуатации машин. Апологеты твердого топлива пеняли на небезопасность жидкостных ракет, игнорируя их модернизацию и возможность храниться вечно. Оппоненты из жидкостного лагеря ставили твердотопливникам на вид, что их ракеты не столь дальнобойны и грузоподъемны, а само топливо со временем теряет свойства и требует его замены. Есть и экономические нюансы при создании тех и других машин. Жидкостная технология более сложная по своей конструкции. Внутри нее находятся двигатель, баки с компонентами топлива, магистрали его подачи, насосы и прочее оборудование, обеспечивающее необходимое давление в системе для работы двигателя вне зависимости от изменения ситуации в полете. Твердотопливные машины, очень образно говоря, это сами по себе двигатели. Выглядят они как бобины пряжи — ажурные цилиндрические мотки, намотанные на втулку. В случае с ракетным двигателем это канал горения топлива. Такие изделия мотают из специальных химических смесей. Сложность этой технологии в том, что надо очень чутко контролировать процесс укладки материала, ведь от этого будет зависеть вектор горения. При малейшем нарушении в двигателе может образоваться свищ. В результате вместо прямолинейного полета может случиться цирковой кульбит. В интернете можно найти кадры с испытаний американских трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет Trident, на которых ракета, выскочив при старте из-под воды, вместо набора высоты начинает кувыркаться в воздухе. Вместе с тем твердотопливные ракеты дороже жидкостных из-за стоимости топлива и материалов.

"Синева"/"Лайнер", "Булава" и "Трайдент" Жидкостная ракета Р-29РМУ2 "Синева"/"Лайнер" считается одной из самых эффективных стратегических машин в своем классе по критерию "масса ракеты к забрасываемому весу". При своих 40 тоннах веса она в силах доставить на расстояние 11 547 км десять ядерных боеголовок. В ходе учений "Стабильность-2008" ею был установлен мировой рекорд дальности полета — 11,5 тыс. км. Современный конкурент — новая твердотопливная баллистическая ракета Р-30 "Булава", стоящая на вооружении атомных субмарин 955 проекта типа "Борей", при весе 36,6 тонн доставляет к цели в несколько раз меньшую боевую нагрузку и на куда более скромные 9,3 тыс. км. Но нужно учитывать, что на "Булаве" часть энергетики затрачена на повышенную стойкость ракеты и пониженную траекторию. Не блещут в этом условном соревновании и американцы. Их ракета морского базирования UGM-133A Trident II (D5) при стартовой массе 59 тонн способна доставить полезную нагрузку весом 2,8 тонны на расстояние 7800 км. Максимальная дальность полета составляет 11,3 тыс. км. Правда, достичь ее можно только за счет снижения веса и количества установленных на ракете боевых блоков. То есть по совокупности "Синева"/"Лайнер" на 2200 км обходит по дальности полета "Булаву" и на 200 км Trident II (D5). Однако для специалистов подобные цифры представляют исключительно спортивный интерес. В случае ядерной войны не играет никакой роли дальность и забрасываемый вес при наличии нескольких сотен стратегических ракет и почти полутора тысяч ядерных боеголовок в арсенале к ним. Фактом остается только то, что по энергетическим характеристикам жидкостные ракеты лучше твердотопливных, но опять же с условиями. Продолжение

Молчаливый паритет А что же на этом фоне Китай? Эксперты едины во мнении, что Пекин планомерно стремится создать полноценную ядерную триаду, такую же, как у России и США, состоящую из наземной, морской и воздушной группировки ядерных сил. Сегодня он реально подошел к возможности разрушить стратегическую гегемонию Вашингтона и Москвы в области ядерных вооружений. По данным Пентагона, у КНР около 90 межконтинентальных баллистических ракет (ICBM): шахтных DF-4 "Дунфэн-4", DF-5 "Дунфэн-5А", так и развернутых на подвижных шасси DF-31 "Дунфэн-31", DF- 31A "Дунфэн-31А", а также новейших DF-41 "Дунфэн-41". По оценкам американцев, Поднебесная располагает внушительным арсеналом баллистических ракет промежуточной дальности — 80 единиц. Относящая к этому типу DF-26 "Дунфэн-26" летает на 4000 километров и способна проводить точные удары против наземных и корабельных целей. Количество баллистических ракет средней дальности (medium-range ballistic missile — MRBM) Пентагон оценивает в 150–450 штук. Этот тип ракет включает в себя четыре версии: DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E, из которых две являются ядерными — DF-21A и DF-21E.

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