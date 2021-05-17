Война как образ жизни: в чем причины новой эскалации ближневосточного конфликта?

Международное сообщество, сосредоточенное на борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, на прошлой неделе было вынуждено вспомнить об одном из сложнейших и самых длительных конфликтов в мире — о ближневосточном конфликте.

На эту тему Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

Нынешнее обострение противостояния арабов и израильтян поначалу было особо ничем не примечательным. С наступлением 13 апреля священного для мусульман месяца рамадан на Храмовой горе в Иерусалиме стали происходить, в общем уже привычные, столкновения между верующими, стремящимися в мечеть Аль-Акса (третью по значимости святыню ислама) для совершения таравих-намаза (молитвы, которая совершается в рамадан после обязательной ночной молитвы), и израильскими полицейскими. Самое жесткое противостояние на улицах Старого города Иерусалима произошло в ночь на 23 апреля, когда, по данным Палестинского общества Красного Полумесяца, более 100 палестинцев получили травмы, 20 человек — госпитализированы, еще 44 араба были задержаны полицией Израиля. Масла в огонь подлила ситуация вокруг преимущественно арабского квартала Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, где, по решению израильских властей, дома восьми арабских семей, расположенные в 500 м от Аль-Аксы, должны быть переданы еврейским поселенцам, которым якобы принадлежало это жилье до 1948 года. Палестинцев, многие из которых прожили в этих домах всю жизнь, выселяют с привлечением израильских сотрудников правопорядка. Кульминация противостояния Очередной виток противостояния на Храмовой горе произошел в ночь на 8 мая, когда ранения получили не менее 200 арабов. Порядка 200 полицейских штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, силой заставляя верующих покинуть мечеть. События в Восточном Иерусалиме были крайне болезненно восприняты не только палестинцами, но и мусульманами всего мира. Так, с осуждением действий израильских властей выступил президент Турции Тайип Эрдоган, назвав чудовищными случаи применения насилия по отношению к верующим. О проведении экстренных заседаний объявили Лига арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД, а также Межарабский парламент при ЛАГ.

В свою очередь, президент Государства Палестина Махмуд Аббас поручил представителю страны в ООН инициировать созыв заседания Совета Безопасности. Стычки же на Храмовой горе стали набирать еще большую силу. Помимо этого, они стали происходить и вдоль линии соприкосновения между Израилем и Западным берегом реки Иордан. Полномасштабная эскалация застарелого конфликта (и как следствие переход к военной фазе противостояния) произошла вечером 10 мая, когда свое веское слово о событиях в Иерусалиме решили сказать радикальные палестинские группировки из сектора Газа, не допускающие даже возможности существования Государства Израиль. Так, «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего прибрежный анклав движения ХАМАС) выдвинули ультиматум израильским властям, согласно которому они должны были вывести в течение двух часов всех своих силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха, а также освободить всех задержанных в ходе недавних столкновений. После весьма предсказуемого невыполнения Израилем этих требований между радикалами и израильскими военными начался обмен ракетными ударами — по сути, полноценный вооруженный конфликт. Между землей и небом — война За неделю военного противостояния обе стороны понесли существенные потери. В Израиле в результате ракетных ударов из сектора Газа погибли не менее 10 человек, сотни получили ранения. В прибрежном анклаве последствия еще более катастрофические: жертвами израильских обстрелов стали порядка 200 человек (в том числе около 60 несовершеннолетних лиц и более 30 женщин), более 1,2 тыс. ранены, полностью разрушены более 500 единиц жилого фонда (включая высотные строения), еще порядка 2 500 зданий подверглись частичному разрушению, из строя вышли восемь из 10 линий электропередачи. Помимо этого, в стычках с израильской пограничной полицией на Западном берегу реки Иордан погибли более 20 палестинцев, еще порядка 4,3 тыс. получили серьезные травмы. В то же время массовые столкновения между арабами и израильтянами стали происходить и на улицах городов Израиля, в связи с чем в Лоде власти по указанию полиции ввели с 20:00 до 04:00 комендантский час.

Несмотря на тяжелейшие потери и призывы мирового сообщества остановить кровопролитие, ни в Израиле, ни в секторе Газа, судя по последним заявлениям, не собираются перековывать мечи на орала. Так, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху подчеркнул в пятницу, что военная операция «будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». В свою очередь, представители ХАМАС периодически сообщают, что для них «нет никаких красных линий» и что, по выражению представителя «Бригад Иззэддина аль-Кассама» Абу Обейды, для них «принимать решения о нанесении ударов по Тель-Авиву легче, чем сделать глоток воды». Подводные камни конфликта Со времени последнего серьезного обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в 2014 году, пожалуй, главными событиями в ближневосточном урегулировании можно назвать признание Иерусалима в 2017 году американской администрацией тогдашнего президента Дональда Трампа столицей еврейского государства; публикацию Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в январе 2020 года (так называемая сделка века), категорически отвергнутого палестинской стороной (в случае реализации этого документа Палестина потеряла бы порядка 40% своих территорий); а также установление в конце 2020 года (опять же при содействии США) дипломатических отношений между Израилем и еще четырьмя арабскими странами — ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом (до этого у Израиля были установлены отношения только с Египтом и Иорданией). Все вышеперечисленные факторы сделали еще более непримиримой позицию палестинской стороны в урегулировании конфликта. Как отмечает главный редактор издающейся в Лондоне общеарабской газеты Rai Al Youm Абдель Бари Атван, отличительной особенностью нынешнего противостояния является то, что для ХАМАС «стали закрытыми двери арабских посредников», главным образом тех, кто пошел на нормализацию отношений с Израилем. В то же время Египет как традиционный медиатор между хамасовцами и израильтянами продолжает предпринимать дипломатические усилия для прекращения огня, однако пока эти попытки не увенчались успехом, поскольку, как сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, Каиру не удается убедить израильскую сторону прекратить наносить удары по Газе. По информации телеканала, проект перемирия предусматривает, в частности, мониторинг со стороны Египта и США за соблюдением режима прекращения огня.