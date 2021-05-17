Протестный май в Колумбии. Как налоговая реформа взорвала общество

Дмитрий Кулемякин — о том, как колумбийские власти не могут справиться с протестами

Масштабные акции протеста, развернувшиеся по всей Колумбии, не утихают уже в течение двух с половиной недель. Несмотря на множественные попытки президента Ивана Дуке договориться с лидерами Национального забастовочного комитета, объединяющего представителей профсоюзов и общественных организаций, акции неповиновения по-прежнему проходят в основных городах страны. Мирные манифестации переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали более 1,5 тысяч человек, погибли не менее 42. При этом в воскресенье, 16 мая, было объявлено о новой масштабной акции протеста на 19 мая. Причины протеста Формальной причиной массового недовольства граждан стала налоговая реформа, проект которой правительство Дуке внесло в Конгресс в конце апреля текущего года. Реформа предполагала увеличение ставки НДС на основные группы товаров до 19%, расширение налоговой базы, повышение акцизов на топливо, а также увеличение налогового вычета для граждан, зарабатывающих более 2,4 млн колумбийских песо (около $663). По прогнозу экономистов, все эти меры должны были принести дополнительные 23 млрд песо (около $6,3 млн) в казну государства. Такая инициатива со стороны правительства стала последней каплей, вызвавшей всплеск недовольства у народа, который и без того устал от сложной социально-экономической обстановки в стране, продолжающегося конфликта с повстанческими и преступными группировками, а также затянувшихся карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19. В акциях протеста принимают участие представители различных групп населения: студенты, преподаватели, представители коренных народов страны, дальнобойщики, таксисты и так далее.

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Столкнувшись с массовым недовольством, президент Дуке принял решение пойти на уступки. Уже 30 апреля он объявил, что готов внести изменения в вышеупомянутую реформу, а 2 мая отозвал ее из Конгресса. В тот же день министр финансов и государственных кредитов Альберто Карраскилья, являющийся одним из создателей законопроекта, подал в отставку со своего поста. Позже своего кресла также лишилась глава МИД Колумбии Клаудия Блум, которая не смогла, по мнению президента, правильно донести позицию Боготы до международного сообщества, раскритиковавшего жестокое подавление протестов. Еще одной мерой, которая должна была снизить градус напряжения в народе, стала отмена платы за высшее образование для граждан из бедных слоев населения. Однако все вышеперечисленные шаги, видимо, не оказали должного эффекта. Граждане Колумбии продолжают выходить на улицы. Ситуация в городах Наиболее сложная обстановка на текущий момент сохраняется на западе Колумбии — в департаментах Валье-дель-Каука и Каука. Практически каждый день оттуда поступают новости об очередных жестких столкновениях между протестующими и силами правоохранителей. По мнению министра обороны Диего Молано, в данных акциях принимают участие представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) и бывшей организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). Власти приняли решение направить в эти регионы дополнительные войска, однако ситуация в них пока не стабилизировалась.

В свою очередь, и в столице государства Боготе не обходится без актов вандализма и насилия. Зафиксированы неоднократные случаи мародерства и поджогов полицейских постов. В связи с этим многие магазины, торговые центры, банки и иные учреждения вынуждены корректировать график работы — закрывать свои заведения намного раньше обычного или вообще объявлять нерабочие дни. Кроме того, на фасады торговых точек и банков устанавливаются специальные защитные экраны. Организации вынуждены нанимать дополнительную охрану. Большой урон как простому населению, так и экономике столицы наносит блокирование протестующими основных въездов в город. Снабжение некоторыми группами товаров приостановлено. Протесты и пандемия Продолжающиеся протесты негативно отразились на непростой эпидемиологической ситуации в стране. Ожидалось, что третья волна заболеваемости должна была закончиться в начале мая, однако из-за манифестаций этого не произошло. Средняя заболеваемость в Колумбии держится на уровне 15–17 тыс. случаев в сутки, а отделения интенсивной терапии заполнены более чем на 83%. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Боготе, а также департаментах Антьокия, Бояка, Сантандер, где уровень заполняемости палат превышает 90%.

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Несмотря на то, что многие эксперты характеризуют ситуацию в области здравоохранения государства как критическую, власти не осмеливаются вводить новые ограничения. Наоборот, в отдельных регионах их снимают. Так, мэр Боготы Клаудия Лопес приняла решение отменить карантин и запрет на продажу алкоголя, действовавшие в столице по выходным в апреле. Также она сняла ограничения на посещения магазинов и финансовых учреждений. Кроме того, было сокращено действие комендантского часа. Если раньше он начинался с 20 часов вечера, то теперь — с 23 часов. Международная реакция Представители ООН и ЕС, а также США уже выразили обеспокоенность в связи с насилием во время протестов в Колумбии. К ним присоединились и соседи Боготы по региону. Администрация Дуке попыталась обвинить Венесуэлу и Кубу в финансировании и поддержке манифестаций, однако не смогла предъявить каких-либо доказательств и ограничилась объявлением персоной нон грата сотрудника кубинского посольства. При этом, как упоминалось выше, неспособность правильно отреагировать на критику стала роковой для главы самого колумбийского МИД.