Красная, красная кровь: жуткие пионерские будни в сериале "Пищеблок"

Книги Алексея Иванова богаты на фактуру и так и просятся на экранизацию. За последние десять лет были сняты неоднозначный "Географ глобус пропил", неудачный "Тобол" и сериал "Ненастье", а еще в производстве находятся "Общага на крови" и "Сердце Пармы". Не обошел внимание телевизионщиков и роман "Пищеблок" о необычном пионерском лагере.

Описание Кадр из сериала "Пищеблок" © Пресс-служба КиноПоиска

Лето 1980 года. В лагерь "Буревестник" на берегу Волги заезжает главная смена — "олимпийская", но кроме громкого названия она в общем-то ничем не отличается от других. Пионеры быстро забывают об алых галстуках и занимаются делами поважнее: обливаются водой, рассказывают страшилки, играют в футбол, ходят в творческие кружки и смотрят "Олимпиаду" на веранде ветерана Гражданской войны и пенсионера всесоюзного значения Серпа Ивановича (Сергей Шакуров). Валерка Логунов (Петр Натаров) довольно быстро разочаровывается в пионерской романтике и коллективизме, особенно когда понимает, что в лагере творится что-то неладное. А вожатый Игорь Корзухин (Даниил Вершинин) с длинными волосами, джинсах и плакатом Битлов идеологией совсем не увлекается и быстро влюбляется в "вожатку" Веронику (Ангелина Стречина). Поэтому, когда пионер Валерка пытается убедить его в том, что из лагеря нужно бежать, он не хочет его слушать.

Описание Кадр из сериала "Пищеблок" © Пресс-служба КиноПоиска

Трейлер и описание проекта не выдают главную тайну лагеря, наверно, чтобы не расплескать ни одну каплю саспенса, а он здесь очень важен. Создатели проекта подчеркивают, что это не хоррор, а все-таки "мистическая фантастика". Сериал снял главный в России специалист по ужастикам Святослав Подгаевский. На его счету "Русалка. Озеро мертвых", "Яга. Кошмар черного леса" и "Пищеблок. Пионеры-кровопийцы" (шутка). Да, главная тайна "Буревестника" состоит в том, что в нем обитают вампиры, или пиявцы, которые по ночам пьют кровь своих товарищей. Если учесть, что "Пищеблок" — довольно популярный роман, многие его читали, да и постер сериала тоже прозрачно на все намекает, все-таки вампирские дела сложно назвать спойлером.

В книге Иванов не раз подчеркивает, что красные флаги, пионерские значки и галстуки, линейки и собрания — всего лишь игра, в которую по умолчанию играют и дети, и взрослые, но никто не относится к этому серьезно. Для сериала коммунистическая атрибутика тоже служит ностальгическим и при этом уже достаточно экзотичным фоном, богатой фактурой для создания яркого хоррора. А "Пищеблок" прежде всего хоррор, как бы создатели ни открещивались от этого жанра (кстати, совершенно непонятно, чем он им так не нравится)

"Пищеблок" находится в режиме постоянного напряженного ожидания: широкоугольная камера злоупотребляет крупными планами, ночной лагерь залит фиолетовым светом неоновой олимпийской вывески, а действие то и дело прерывается жутковатыми сценами из дурацких детских страшилок. Тревожный саундтрек и кровавые подробности прозрачно намекают на то, что зрителям нужно бояться. При этом чуть ли не самой страшной сценой в первых трех сериях из восьми стало совершенно неожиданное соблазнение Игоря главной вожатой лагеря Свистухой (Ирина Пегова).

Описание Кадр из сериала "Пищеблок" © Пресс-служба КиноПоиска

Эротизмом в "Буревестнике" пропитано все вокруг. В книге Иванов не прописывал женских персонажей, они у него были в классических ролях жертвы и объекта восхищения. Те же, кому не удалось попасть в эти две категории, были просто глупыми девчонками или склочными бабами. Сериал делает шаг вперед и тщательнее подходит к романтической линии, хотя получается все-равно неловко. С другой стороны, наверно, юношеская любовь обычно такой и бывает, неловкой. Начало романа Игоря и Вероники знаменуется косплеем сцены под водой из фильма "Через вселенную" и песней Дэвида Боуи Major Tom, которая здесь звучит как минимум странно. Сериал изобилует обнаженной натурой и совершенно неуместными эротическими намеками с участием маленьких девочек и зубной пасты. Александр Талал, адаптировавший книгу под сериал, расширяет вселенную Иванова: на первый план выходит лагерный доктор Валентин Сергеевич (Тимофей Трибунцев), а у Валерки появляется трагически погибший старший брат, чтобы дать герою не только идеологический, но и личный мотив. Экшена в книге сериалу явно не хватает. Его у Иванова в принципе практически нет.

Описание Кадр из сериала "Пищеблок" © Пресс-служба КиноПоиска