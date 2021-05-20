В погоне за скидками: чего ожидать на рынке автомобилей

Уже совсем скоро стартует летний сезон распродаж, когда магазины с более ощутимыми скидками предлагают зимнюю одежду и обувь. И это правильно, ведь к следующему сезону мода может измениться. Нечто подобное происходило всегда и в автомобильном бизнесе. Правда, тут мода не столь быстротечна, поэтому всегда действуют свои законы и свои циклы. Автопроизводители всегда отталкиваются от рекомендованных цен — они есть на все модели, их модификации и варианты оснащения. К ним добавляется стоимость понравившихся покупателю пакетов и опций. Также имеются традиционные скидки — например, за сдачу старого автомобиля в трейд-ин или особые условия кредитования. Их официальный дилер обязан дать каждому покупателю.

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Но есть и некоторые тонкости. "Живой" автомобиль, который стоит в автосалоне прямо сейчас, может быть несколько дороже, чем под заказ, — за счет дополнительного оборудования, которое дилер установил самостоятельно. Покупателю может быть предложена скидка на покупку в любом формате, но в пределах своей дилерской маржи. Не из любви к приобретателю авто, конечно, а чтобы избавиться от складских запасов, например. Правда маржа при продаже самых ходовых и бюджетных моделей маленькая и скидки, соответственно, тоже. Продавцы практически ничего не зарабатывают на их реализации — основной доход с "бюджетников" дает продажа дополнительных услуг и последующее техобслуживание. С более дорогих машин прибыль дилера выше, а значит, у менеджера появляется свобода маневра в предоставлении скидки. У всех дилеров есть план продаж, его надо выполнять, а в определенные моменты бывает, что план горит. Как несложно догадаться, случается это на исходе отчетного периода — месяца, квартала или года. Кстати, под словом "скидка" давайте понимать целую совокупность спецпредложений. Это может быть действительно уменьшение цены при покупке, выраженное в процентах и рублях, а может быть пакет дополнительных опций или какие-то подарки: комплект зимних шин, видеорегистратор, страховой полис и так далее. Один мой товарищ купил большой престижный внедорожник, а в подарок получил… автомобиль компакт-класса. Правда, это было очень давно. Сезонный фактор Давайте посмотрим на календарь. Январь, февраль — это традиционно "сонные" месяцы, покупателей в салонах не очень много — длинные новогодние каникулы, заметенные дороги. А дилерам надо выполнять план, зарабатывать деньги хотя бы на свою зарплату. Поэтому они обычно щедры на скидки. Однако это касается автомобилей прошлого года выпуска, от которых салонам хотелось бы освободить склады для новых поступлений. Весной у дилеров начинается высокий сезон. По статистике, на март, апрель и май приходится годовой пик продаж — как правило, покупателей находит около 40% машин. Рассчитывать в это время на серьезные скидки не стоит. Разве что на складе отыщутся нераспроданные не самые популярные машины предыдущего года, что маловероятно.

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С июня по август в автосалонах вновь немноголюдно. Потенциальные покупатели разъезжаются по отпускам, и в это время некоторые дилеры начинают проводить сезонные распродажи, чтобы стимулировать клиентов. Самые существенные скидки бывают обычно в конце квартала, то есть во второй половине июня. Август, как самый жаркий месяц в погодном смысле, не лучшее время для покупок, если надеяться на снижение цен. Жизнь начинает бить ключом в сентябре — и не только потому, что это конец третьего квартала и дилерам надо улучшить статистику продаж, но и потому, что отдохнувшие покупатели возвращаются в автосалоны. Правда, самые хорошие скидки начинаются с ноября — дилеры борются за каждого клиента, а конкуренция всегда на пользу покупателям. Однако это только подготовка к декабрьским акциям. Именно этот месяц всегда радует подарками и интересными предложениями. Дилеры стремятся закрыть год с хорошими показателями, чтобы получить высшую квоту по машинам на следующий год и заработать бонус от производителя. В это время можно наблюдать множество специальных предложений: бесплатные комплекты зимних колес, аксессуары, подарочные сертификаты на ТО и даже на путешествия. Под конец месяца большинство скидок заканчивается, поэтому следует поторопиться с покупкой. С 1 января салоны регулярно повышают цены и не спешат торговаться. Но, напомню, это не касается автомобилей, выпущенных до января — они автоматически становится прошлогодними, а значит, менее привлекательными. А если уж такая "устаревшая" (но только по документам) машина простоит на складе до марта, купить ее можно будет c еще большей выгодой. Без привязки к времени года Несмотря на сезонность скидок, работа дилеров зависит от множества факторов, и каждый год по-своему уникален. Например, падающий спрос на ту или иную модель может заставить автосалоны запустить акции даже в те месяцы, которые обычно проходят без распродаж. Существует еще несколько поводов для скидок, не связанных с временем года — смена поколений или рестайлинг модели. Как пример: премьера уже состоялась, вот-вот в салонах появится новая модель, но там еще в наличии и прошлый вариант. В таких случаях автопроизводитель сам часто объявляет распродажу, но и дилеры заинтересованы побыстрее расчистить склады для новинок. Еще один случай — в магазине скопились машины непопулярной модели или комплектации. Любой дилер, конечно, рад бы торговать только бестселлерами, но производитель заставляет его демонстрировать в салоне весь свой модельный ряд. В итоге автомобили, не пользующиеся спросом, надолго зависают, и менеджер готов продать их чуть ли не по любой цене. То же самое касается и непопулярных цветов.

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В течение нескольких лет серьезными скидками россиян баловало и государство. Для того чтобы поддержать падающий авторынок, действовали льготные программы автокредитования, когда правительство компенсировало 10% стоимости автомобиля при покупке в кредит (для жителей Дальнего Востока и вовсе 25%). Правда, такие "плюшки" были не для всех и не по любой машине. Работали программы "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и так далее, которые предполагали определенные условия. При этом можно было взять авто только отечественной сборки и стоимостью до 1,5 млн рублей. Однако даже с такими ограничениями программы пользовались большой популярностью. Минпромторг обещает возродить их во втором полугодии, но пока решение не озвучено. На что обратить внимание Скидки часто существуют не сами по себе, а как дополнение к неким выполненным обязательствам. Например, специальная цена на автомобиль возможна только при покупке его в кредит, который вы взяли у представителя конкретного банка или если сдали свой автомобиль в трейд-ин.

Поэтому прежде всего нужно разобраться в деталях, подробно расспросить менеджера про все возможные нюансы. И какой бы привлекательной ни была цена, обещанная по телефону или менеджером в салоне, по факту такая машина может оказаться дороже. Особенно осторожно стоит относиться к работе так называемых серых дилеров. А еще лучше с ними вовсе не связываться, так как возрастает риск, что итог не будет соответствовать обещаниям по комплектации или году выпуска автомобиля. Также может вдруг возникнуть некая "комиссия" за оформление сделки, вырастут проценты по кредиту — примеров уйма. Ковидные влияния 2020 год стал нетипичным и в отношении скидок. Из-за пандемии в России большинство автосалонов были закрыты в апреле и мае, и стандартный для второго квартала рост продаж сдвинулся на третий, в котором обычно наблюдается затишье. А дальше отложенный спрос сделал свое дело — во втором полугодии продажи росли, да так, что довольно быстро наметился дефицит самых популярных моделей, вскоре он стал всеобщим. Нехватка отдельных моделей так или иначе сохраняется по большинству марок: Mitsubishi, Nissan, BMW, Audi, Mercedes, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo, Hyundai, Volkswagen. Причин здесь множество — от недостатка некоторых комплектующих (в первую очередь микрочипов) до девальвации курса рубля, что привело к росту цен. В такой ситуации спрос показал еще больший рост.

В общем, сегодня рассчитывать ни на скидки, ни на какие-то выгодные предложения от дилеров, на мой взгляд, не стоит. Даже если хорошо искать

Не берем в расчет разные сладкие предложения наподобие "купить популярную модель за полцены". Они, как правило, оказываются не более чем заманухой. Специалисты рынка говорят, что сейчас уже счастье, если удастся уговорить дилера продать автомобиль без дополнительных опций, какие уж тут скидки.

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В разделах "Спецпредложения" на официальных сайтах производителей и их дилеров сегодня или вовсе пусто или указаны варианты взять автомобиль в кредит на выгодных условиях, когда процент по займу частично компенсирует определенный банк. Так, на сайте компании Renault предлагают авто в кредит на три года под 9,5% годовых. На электронных страницах марки Lada рассказывают о том, что можно получить скидку 40 тыс. рублей, если взять машину в лизинг по специальной программе Lada Leasing. Впрочем, есть у "Автоваза" и небольшие скидки при покупке некоторых моделей, но получить их можно только за участие в фирменных программах производителя. Я надеялся на сайте компании Mitsubishi найти со скидкой автомобили предыдущего модельного ряда (у дилеров совсем недавно появились обновленные кроссоверы Eclipse Cross), но, увы, их там нет. Удалось мне обнаружить лишь аксессуары для пикапов и льготные программы техобслуживания машин старше трех лет. Посчастливилось мне отыскать реальные (но не слишком большие) скидки при покупке автомобилей Chevrolet "бюджетного ряда" (Nexia, Cobalt, Spark) 2020 года выпуска — говорят, можно сэкономить до 45 тыс. рублей. Отдельная история — китайские компании. Они сегодня наращивают объемы продаж на нашем рынке какими-то невероятными темпами. По итогам четырех месяцев этого года Haval увеличил продажи на 114%, Chery — на 383%, Geely — на 78%. И это при том, что в целом рынок вырос на 24%. Такой успех удается достигать (кроме качества) за счет того, что изначально цена на них ниже на 10–20%, чем у именитых конкурентов, также нет перебоя с поставками машин плюс фирменные кредитные программы, а в некоторых случаях и рассрочка под 0% годовых (проценты по кредиту берет на себя банк). Приходите завтра! По позитивным прогнозам ведущих мировых аналитиков, дефицит злосчастных микрочипов удастся преодолеть к концу года, в таком случае ситуация на мировых рынках стабилизируется в 2022 году. По прогнозу нашего Минпромторга (который уверяет, что всемирный дефицит комплектующих нас практически не затронул), уже к сентябрю ситуация на авторынке нормализуется, а к концу 2021 года вернется в привычное русло.

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