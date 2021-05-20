Неоднозначный и гениальный Андрей Сахаров: от атомного "пирога" до предсказания интернета

Ядерный взрыв 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне ознаменовал ликвидацию монополии США. Но испытание советской атомной бомбы не долго оставалось непревзойденным по силе событием. Поступили сведения о разработке за океаном еще более мощного оружия. И действительно, 1 ноября 1952 года на атолле Эниветок в Тихом океане произошел термоядерный взрыв силой 10–12 мегатонн в тротиловом эквиваленте — остров, на котором располагался полигон, был буквально стерт с лица земли. Советскому Союзу вновь пришлось догонять, и в феврале 1950 года Совет Министров СССР принял секретную директиву "О работах по созданию РДС-6" — такое название получила водородная бомба. Построить будущую конструкцию, расположив заряды в виде слоеного пирога из урана и термоядерного горючего, окруженного взрывчатым веществом, предложил молодой ученый Андрей Сахаров. Изделие прозвали "Слойкой", его также часто называют "Слойкой Сахарова" Успех молодого ученого Будущий трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий, а также Нобелевской премии мира (в 1975 году за свою диссидентскую деятельность) получил образование на физфаке МГУ, поступив туда в 1938 году. В конце 1944 года стал учиться в аспирантуре Физического института академии наук (ФИАН) им. Н.П. Лебедева. Его научным руководителем стал член-корреспондент (а вскоре академик) Игорь Тамм, который оказал огромное влияние на жизнь и работу Сахарова, приняв его в свой отдел теоретической физики.

Описание Андрей Сахаров © Анатолий Морковкин/ТАСС

“В 1947 году наша судьба круто изменилась, — вспоминал академик Виталий Гинзбург. — Игорь Курчатов привлек Игоря Тамма к “атомной проблеме” и конкретно просил исследовать возможность создания водородной бомбы. Была образована небольшая группа из числа тех, кого хотел привлечь к этой работе Тамм и одновременно получивших на это разрешение “от кого следует”. В их числе были Андрей Дмитриевич (Сахаров) и я…”

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Тамм и Сахаров переехали в поселок Саров Мордовской АССР (ныне город Саров Нижегородской области) для работы в ядерном центре. Населенный пункт был стерт со всех географических карт, максимальная степень секретности соблюдалась для всех сотрудников, членов их семей и других жителей. Страна не знала имен тех, кто в трудные послевоенные годы решал сложнейшие научные и технические проблемы. Как вспоминали ветераны отрасли, для разработчиков супероружия были созданы очень комфортные условия. Так, Сахарову выделили отдельный коттедж с обстановкой, кухарку и экономку — все было подчинено работе, ничего не должно было отвлекать. В отзыве Игоря Тамма о научной деятельности его ученика говорилось: “Сахаров является одним из самых крупных ведущих физиков нашей страны. Недостаточно было бы сказать, что он обладает широкой эрудицией — весь стиль его научного творчества свидетельствует, что физические закономерности и связи явлений для него непосредственно зримы и ощутимы во всей своей внутренней простоте. Этот дар, в сочетании с редкой оригинальностью научной мысли и напряженностью научного творчества, позволил ему в течение последних пяти лет выдвинуть три научно-технические идеи первостепенного значения… Не может быть сомнений в том, что Андрей Дмитриевич Сахаров заслуживает не только ученой степени доктора физических наук, но и избрания в Академию наук СССР”. Утром 12 августа 1953 года “Слойку Сахарова” успешно подорвали на полигоне. “Советский Союз овладел секретом создания водородной бомбы”, — говорилось в правительственном сообщении.

Описание Испытание водородной бомбы РДС-6с, 12 августа 1953 года © Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Ходатайство об избрании Андрея Сахарова действительным членом Академии наук СССР (минуя ступень членкора) подписали наиболее видные академики того времени Игорь Курчатов, Яков Зельдович и Юлий Харитон. Таким образом, Сахаров стал одним из самых молодых академиков в истории советской науки — всего в 32 года. В том же 1953 году ученого удостоили Сталинской премии и представили (вместе с Таммом) к званию Героя Социалистического Труда “за исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания Правительства”. Цунами против США Помимо участия в разработке водородной бомбы, представляет интерес и проект Сахарова, связанный с оружием для зарождающегося отечественного атомного флота. Он вместе с главным конструктором КБ-11 Юлием Харитоном отвечал за проектирование боеголовок к торпедам с ядерным зарядом для атомоходов. Его предложением было оснастить торпеду Т-15 огромным боеприпасом, подрыв которого в 200—300 км от побережья США должен был вызвать искусственное цунами.

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“Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом “выскочившей” из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами, — вспоминал этот эпизод сам Андрей Сахаров. — Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был [начальник Центрального НИИ ВМФ] контр-адмирал Петр Фомин… Он был шокирован “людоедским характером” проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта”. Последующее моделирование процесса образования цунами показало, что данная идея — не самая эффективная с точки зрения нанесения вреда условному противнику. Куда большую степень разрушения принесет взрыв непосредственно вблизи берега. Проект реализовывать не стали.

Предсказание Интернета Среди научных предвидений академика я бы особенно отметил его видение современного Интернета. В 1974 году в статье “Мир через полвека” Андрей Сахаров писал: “В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приёмники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности”. Правда, Интернет стал общественно значимым явлением намного ранее, чем через полвека, как писал Сахаров, — в середине 1990-х годов — но все же это случилось после его смерти. Продолжение

Неоднозначность взглядов В 1960-е годы мировоззрение Андрея Сахарова претерпевает все большие изменения. Уже при подготовке к взрыву термоядерной авиационной “Царь-бомбы” (АН602) в 1961 году между Сахаровым и Никитой Хрущевым были сильно испорчены отношения. Ученый возражал против дальнейшей гонки вооружений, считая ее разорительной для страны. Позже Сахаров стал еще и активным сторонником прекращения испытания ядерного оружия, способствовал подписанию в 1963 году Московского договора о запрещении испытаний в трех средах.

Описание Макет термоядерной авиационной "Царь-бомбы" АН-602 © Станислав Красильников/ТАСС

Стараясь все дальше отходить от вопросов разработки нового вооружения, академик продолжал научную работу как физик-теоретик. Он оставался до последних дней жизни сотрудником ФИАНа, написал в разные годы труды по магнитной гидродинамике, элементарным частицам, астрофизике, гравитации, космологии, управляемому термоядерному синтезу, физике плазмы и так далее. Его справедливо можно назвать одним из основоположников идеи использования управляемого термоядерного синтеза для промышленных целей. Еще в 1951 году Тамм и Сахаров разработали теоретическую основу термоядерного реактора, где плазма имела бы форму тора (ее называли “магнитной бутылкой”) и удерживалась магнитным полем.

Развитие теории С тех пор прошло 70 лет, и идея Тамма – Сахарова получила дальнейшее развитие, воплотившись под руководством Льва Арцимовича в установку “Токамак” (только в ней для удержания плазмы используется электрический ток). Работа оказалась не только технически сложной, но и чрезвычайно затратной, поэтому ученые США, Азии, Европы, включая Россию, объединились в рамках международного научного проекта ИТЭР, чтобы получить возможность осуществить управляемую термоядерную реакцию синтеза. Продолжение

Если научная сторона деятельности Андрея Сахарова вызывает уважение и восхищение специалистов, то общественная сторона все-таки представляется неоднозначной. Он все больше и больше погружался в правозащитную деятельность в СССР, которая была изрядно политизирована, став в конце 1960-х годов одним из ее лидеров. Академик писал и подписывал письма в поддержку разных диссидентов, охотно давал интервью западным журналистам, где критиковал советский строй, лидеров страны и так далее. Личные страницы Пытаясь поддержать одного из диссидентов на процессе в Калуге в 1970 году, овдовевший Сахаров познакомился с Еленой Боннэр, которая через год стала его женой. Женщина решительная и властная категорически не любила Советскую власть (родители были репрессированы в годы “большого террора”), активно участвовала в правозащитной деятельности. Считается, что она оказывала огромное влияние на самого Сахарова. От супружества с его первой женой Клавдией Вихиревой у Андрея Сахарова осталось три ребенка — Татьяна, Любовь и Дмитрий. Из всех родных и приемных (а это Татьяна и Алексей Семёновы от Елены Боннэр) детей академика мне посчастливилось быть знакомым именно с Дмитрием, который жил в центре Москвы и, увы, в начале 2021 года ушел из жизни.

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