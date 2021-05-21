Нелегалы в испанской Сеуте: как мигранты превратились в инструмент давления?

Екатерина Воробьева — о непростых взаимоотношениях Испании и Марокко и их причинах

За два первых дня этой недели из Марокко в испанский автономный город Сеута проникли около 8 тыс. нелегальных мигрантов. Это спровоцировало беспрецедентный миграционный (и политический) кризис на границе испанской территории, расположенной на северном побережье Африки. Никогда ранее в пиренейское королевство не прибывало столько нелегалов за такой непродолжительный период. Последний "рекорд" был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда за два дня на остров Гран-Канария перебралось около 2,2 тыс. человек.

Описание Мигранты на границе с городом Сеута, 19 мая 2021 года © AP Photo/Bernat Armangue

На это раз председатель правительства Испании Педро Санчес был вынужден отменить запланированный визит в Париж, чтобы лично посетить Сеуту и автономный город Мелилья, куда во вторник проникло еще около 90 нелегалов. На сегодняшний день Испания уже вернула большую часть мигрантов в Марокко, однако данная ситуация привела к новой дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом. Испанские СМИ и эксперты обратили внимание на то, что марокканские стражи порядка, обеспечивающие контроль на границе с Сеутой, фактически бездействовали и никак не препятствовали проникновению нелегалов на территорию испанского автономного города. Когда марокканские правоохранители все-таки закрыли переход на границе с Сеутой, наплыв мигрантов приостановился. Сложное соседство Уже давно причиной разногласий между государствами является Западная Сахара. А в апреле этого года в Испании госпитализировали генсека Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость ранее принадлежавшей Испании Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали для лечения от ковида. Глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая заверила, что Гали (которого, кстати, в Испании обвиняют в нарушении прав человека) был принят "по сугубо гуманитарным причинам". Несмотря на это, Рабат предупредил Мадрид о последствиях подобного шага. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита во время интервью агентству ЭФЭ спросил у властей Испании, готовы ли они "пожертвовать двусторонними отношениями" между странами из-за Гали.

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Однако еще до начала этого витка напряженности произошли важные события, которые привели к тому, что Рабат смог занять позицию, позволяющую ему пытаться оказывать давление на Мадрид. В декабре прошлого года Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Фронт ПОЛИСАРИО после ухода испанских колонизаторов в 1970-х годах провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Таким образом, поддержка в этом вопросе США сыграла на руку Марокко. В свою очередь, глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявляла о содействии в усилиях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в вопросе западносахарского урегулирования. Министр выступила за то, чтобы генсек мог поспособствовать проведению "политических переговоров, которые позволяют найти политическое, справедливое и прочное решение" по данному вопросу.

Описание Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая © EPA-EFE/Javier Lopez

Свою роль могла сыграть и позиция испанской левой политической силы "Объединившись, мы можем", входящей в состав коалиционного правительства, которая призвала гарантировать проведение референдума о самоопределении в Западной Сахаре. Однако и на этом поводы для разногласий двух соседей не заканчиваются. В декабре прошлого года посол Марокко в Мадриде была вызвана в МИД Испании после заявлений премьер-министра этой страны Саада ад-Дина аль-Османи. По данным агентства Europa Press, глава марокканского правительства во время интервью египетскому СМИ сказала, что испанские автономные города Сеута и Мелилья являются "марокканскими, как и Сахара". В результате в МИД Испании отметили, что Мадрид ожидает от всех своих партнеров уважения суверенитета и территориальной целостности пиренейского королевства. Реакция властей Когда стало очевидно, что поток нелегалов растет быстрыми темпами, правительство Испании решило мобилизовать в Сеуте армию, а также дополнительно направить туда стражей порядка, которые могут оказать помощь в урегулировании ситуации в городе.

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При этом сначала испанское правительство попыталось снизить накал страстей из-за прибытия в Сеуту мигрантов. Как сперва сообщила глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая в интервью радиостанции Cadena SER, в Марокко заверили, что массовый наплыв нелегалов "не является результатом разногласий" с Испанией. При этом власти страны сразу предупредили, что будут возвращать в соседнее государство прибывших мигрантов. Подлила масла в огонь посол североафриканской страны в Мадриде Карима Беняиш. Глава дипмиссии заявила агентству Europa Press, что некоторые линии поведения являются неприемлемыми, а некоторые поступки имеют последствия. Таким образом она, возможно, намекнула на решение властей пиренейского королевства оказать медицинскую помощь генсеку Фронта ПОЛИСАРИО. После этих заявлений Беняиш была вызвана в МИД Испании, где ей заявили о недовольстве массовым наплывом нелегалов в Сеуту. Вскоре появилась информация о том, что власти Марокко решили отозвать своего посла в Мадриде для консультаций. Хотя в Испании говорят, что не хотят эскалации напряженности в отношениях с африканским соседом, некоторые заявления властей страны все же звучат достаточно жестко. Так, первый вице-премьер Испании Кармен Кальво назвала нынешнюю ситуацию с мигрантами в Сеуте "агрессией против границ" страны. А министр обороны Маргарита Роблес обвинила Рабат в шантаже с использованием несовершеннолетних. Дело в том, что вернуть лиц, которые не достигли 18 лет, в Марокко намного сложнее, чем взрослых мигрантов. А по данным властей Испании, среди 8 тыс. нелегалов, которые проникли в Сеуту, около 1,5 тыс. именно несовершеннолетних.

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