Нелегалы в испанской Сеуте: как мигранты превратились в инструмент давления?

За два первых дня этой недели из Марокко в испанский автономный город Сеута проникли около 8 тыс. нелегальных мигрантов. Это спровоцировало беспрецедентный миграционный (и политический) кризис на границе испанской территории, расположенной на северном побережье Африки. Никогда ранее в пиренейское королевство не прибывало столько нелегалов за такой непродолжительный период. Последний "рекорд" был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда за два дня на остров Гран-Канария перебралось около 2,2 тыс. человек.
На это раз председатель правительства Испании Педро Санчес был вынужден отменить запланированный визит в Париж, чтобы лично посетить Сеуту и автономный город Мелилья, куда во вторник проникло еще около 90 нелегалов. На сегодняшний день Испания уже вернула большую часть мигрантов в Марокко, однако данная ситуация привела к новой дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом.
Испанские СМИ и эксперты обратили внимание на то, что марокканские стражи порядка, обеспечивающие контроль на границе с Сеутой, фактически бездействовали и никак не препятствовали проникновению нелегалов на территорию испанского автономного города. Когда марокканские правоохранители все-таки закрыли переход на границе с Сеутой, наплыв мигрантов приостановился.
Сложное соседство
Уже давно причиной разногласий между государствами является Западная Сахара. А в апреле этого года в Испании госпитализировали генсека Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость ранее принадлежавшей Испании Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали для лечения от ковида. Глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая заверила, что Гали (которого, кстати, в Испании обвиняют в нарушении прав человека) был принят "по сугубо гуманитарным причинам".
Несмотря на это, Рабат предупредил Мадрид о последствиях подобного шага. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита во время интервью агентству ЭФЭ спросил у властей Испании, готовы ли они "пожертвовать двусторонними отношениями" между странами из-за Гали.
Однако еще до начала этого витка напряженности произошли важные события, которые привели к тому, что Рабат смог занять позицию, позволяющую ему пытаться оказывать давление на Мадрид. В декабре прошлого года Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, сообщил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
Фронт ПОЛИСАРИО после ухода испанских колонизаторов в 1970-х годах провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу. Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. Таким образом, поддержка в этом вопросе США сыграла на руку Марокко.
В свою очередь, глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявляла о содействии в усилиях генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в вопросе западносахарского урегулирования. Министр выступила за то, чтобы генсек мог поспособствовать проведению "политических переговоров, которые позволяют найти политическое, справедливое и прочное решение" по данному вопросу.
Свою роль могла сыграть и позиция испанской левой политической силы "Объединившись, мы можем", входящей в состав коалиционного правительства, которая призвала гарантировать проведение референдума о самоопределении в Западной Сахаре.
Однако и на этом поводы для разногласий двух соседей не заканчиваются. В декабре прошлого года посол Марокко в Мадриде была вызвана в МИД Испании после заявлений премьер-министра этой страны Саада ад-Дина аль-Османи. По данным агентства Europa Press, глава марокканского правительства во время интервью египетскому СМИ сказала, что испанские автономные города Сеута и Мелилья являются "марокканскими, как и Сахара". В результате в МИД Испании отметили, что Мадрид ожидает от всех своих партнеров уважения суверенитета и территориальной целостности пиренейского королевства.
Реакция властей
Когда стало очевидно, что поток нелегалов растет быстрыми темпами, правительство Испании решило мобилизовать в Сеуте армию, а также дополнительно направить туда стражей порядка, которые могут оказать помощь в урегулировании ситуации в городе.
При этом сначала испанское правительство попыталось снизить накал страстей из-за прибытия в Сеуту мигрантов. Как сперва сообщила глава МИД пиренейского королевства Аранча Гонсалес Лая в интервью радиостанции Cadena SER, в Марокко заверили, что массовый наплыв нелегалов "не является результатом разногласий" с Испанией. При этом власти страны сразу предупредили, что будут возвращать в соседнее государство прибывших мигрантов.
Подлила масла в огонь посол североафриканской страны в Мадриде Карима Беняиш. Глава дипмиссии заявила агентству Europa Press, что некоторые линии поведения являются неприемлемыми, а некоторые поступки имеют последствия. Таким образом она, возможно, намекнула на решение властей пиренейского королевства оказать медицинскую помощь генсеку Фронта ПОЛИСАРИО.
После этих заявлений Беняиш была вызвана в МИД Испании, где ей заявили о недовольстве массовым наплывом нелегалов в Сеуту. Вскоре появилась информация о том, что власти Марокко решили отозвать своего посла в Мадриде для консультаций.
Хотя в Испании говорят, что не хотят эскалации напряженности в отношениях с африканским соседом, некоторые заявления властей страны все же звучат достаточно жестко. Так, первый вице-премьер Испании Кармен Кальво назвала нынешнюю ситуацию с мигрантами в Сеуте "агрессией против границ" страны. А министр обороны Маргарита Роблес обвинила Рабат в шантаже с использованием несовершеннолетних. Дело в том, что вернуть лиц, которые не достигли 18 лет, в Марокко намного сложнее, чем взрослых мигрантов. А по данным властей Испании, среди 8 тыс. нелегалов, которые проникли в Сеуту, около 1,5 тыс. именно несовершеннолетних.
Власти Испании ожидаемо заручились полной поддержкой Евросоюза в данном дипломатическом конфликте. Глава дипломатии ЕС испанец Жозеп Боррель напомнил, что "Сеута является европейской границей с Марокко". "ЕС сделает все необходимое, чтобы поддержать Испанию в эти сложные времена", — уточнил Боррель. По данным газеты El País, Еврокомиссия также предупредила Рабат, что ослабление бдительности на границе может поставить под вопрос многомиллионную финансовую помощь, оказываемую Марокко.
Помочь урегулировать ситуацию, возможно, мог бы король Испании Филипп VI. По данным газеты El Mundo, королевский двор ждет инструкций от правительства, чтобы поспособствовать налаживанию отношений с Марокко. В таком случае испанский монарх может попытаться сгладить ситуацию, лично побеседовав с королем соседней страны Мухаммедом VI.
В ожидании дальнейших шагов со стороны Мадрида или Рабата местные СМИ обратили внимание на интересное совпадение (если оно таковым являлось). В среду Филипп VI принял участие в открытии крупной туристической ярмарки ФИТУР в испанской столице. Монарх прогулялся по разным павильонам выставки, но марокканский стенд король Испании так и не посетил.