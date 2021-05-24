Веселый и кровавый танец на костях: "Армия мертвецов" Зака Снайдера

Описание Кадр из фильма "Армия мертвецов" © Netflix

Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Не успели еще все отойти от четырехчасовой режиссерской версии "Лиги справедливости" Зака Снайдера, как он уже переметнулся из лагеря Warner Bros. к Netflix, от супергеройского пафоса к низкому жанру — зомби-хоррорам, с которых начиналась его карьера. Стриминг широко известен тем, что не только выделяет на новые проекты большие бюджеты, но и предоставляет творческую свободу ("Южный парк" уже давно про это пошутил). С одной стороны, такое беспрецедентное отсутствие контроля со стороны студий и продюсеров вдохновляет, с другой, иногда может выйти боком. Не все могут сохранить трезвый и отстраненный взгляд на свои творения, что приводит к тому, что такая вещь, как монтаж, быстро исчезает с режиссерских радаров (привет, Скорсезе!). Снайдер в последнее время, и "Лига справедливости" еще одно тому подтверждение, очень нежно относится к отснятому материалу. Не то чтобы хорроры не могут длиться по 2,5 часа, но на такой длинной дистанции очень тяжело сохранить единый ритм, и "Армия мертвецов", безусловно, от этого страдает. Из-за роковой случайности весь Лас-Вегас оказывается зараженным. Короткие пять минут, в которые Снайдер укладывает всю новейшую историю города, после того как он подвергается атаке зомби, — лучшая и самая веселая часть "Армии мертвецов". Певца в белой шубе и золоте атакует зомби-подтанцовка с голой грудью; только что урвавший куш в автоматах посетитель казино захлебывается монетами и собственной кровью; армия кидает бомбы на центр города; солдат приземляется на парашюте прямо в толпу зомби; немногих оставшихся в живых эвакуируют. Все это, конечно же, под кавер Viva Las Vegas. Также в этом коротком отрывке нам представляют некоторых из героев: Скотта Уорда (Дейв Батиста) и Марию Крус (Ана де ла Регера), которые помогают эвакуировать город, и Вандероха (Омари Хардвик), кромсающего зомби с помощью электропилы. Снайдер даже умудряется вместить короткую историю про мать, которая ищет свою дочь, находит ее и в итоге не успевает сбежать, захлебнувшись в море мертвой плоти.

Удивительным образом, этот предваряющий фильм отрывок получился гораздо веселее, креативнее и полнее, чем остальная картина. А ведь впереди еще почти два с половиной часа!

После того как Лас-Вегас окружают стеной из контейнеров, вся остальная Америка возвращается к привычной жизни, в том числе и герои, эвакуировавшие город, — Скотт работает в местной бургерной, жена героя пала от его же рук, после того как превратилась в зомби, а дочь Кейт (Элла Пернелл) оборвала все связи с отцом и работает в лагере у Лас-Вегаса для всех тех, кто сидит на карантине. К Скотту обращается японский бизнесмен Мистер Танака (Хироюки Санада) с очень заманчивым предложением: проникнуть в захваченный зомби Город греха, пробраться в его казино и забрать из сейфа $200 миллионов. 50 из них уйдут Скотту и всем, кого он решит взять с собой. Чтобы грабители совсем не расслаблялись, операцию нужно завершить до того, как на город сбросят атомную бомбу, чтобы окончательно истребить всех новых обитателей. Звучит как абсолютно ужасная идея, впрочем, как и все идеи, которые возникают у героев из фильмов ужасов, но Скотт, конечно же, соглашается.

Описание Кадр из фильма "Армия мертвецов" © Netflix

И тут хоррор дает дорогу фильму об ограблении. Как заправский Дэнни Оушен, Скотт набирает себе команду: старых знакомых Марию и Вандероха, местного инфлюенсера Майки Гузмана (Рауль Кастильо), заработавшего подписчиков веселыми видео с расстрелом зомби, и его воинственную подругу Чамберс (Саманта Уин), чудаковатого взломщика Дитера (Маттиас Швайгхеффер), мутного вояку Мартина (Гаретт Диллахант) из окружения Танаки и саркастичного пилота Мэриэнн Питерс (Тиг Нотаро). Последняя отвечает в фильме за шутки, при этом ни одна из них не смешная. Более или менее смешным в итоге оказывается немец Дитер. Пробраться на запретную территорию им помогает Лилли по прозвищу Койот (Нора Арнезедер), знающая все о зомби и их повадках, и дочь Скотта. Она просто не могла не появиться на радарах, иначе у фильма не было бы драматической линии воссоединения отца и дочери. Недооценненный Батиста — один из немногих громил в Голливуде, которые транслируют человечность и не боятся быть ранимыми, а его команда в "Армии мертвецов" — отличный пример того, что можно с легкостью включить фильм максимально разношерстную компанию, за которой интересно наблюдать. Несмотря на внушительную продолжительность картины, Снайдер не тратит много времени на то, чтобы представить основных героев. Отношения между ними быстро проговариваются по ходу фильма, обычно перед тем, как кто-то из них умирает или скоро умрет. Невысокая продолжительность жизни персонажей в картинах этого жанра — ни для кого не секрет. От этого "Армия мертвецов" кажется затянутой и суетливой одновременно.

Внушительную долю времени в фильме занимают даже не кровавые разборки, а терапевтическая линия отца — дочери, без которой, кажется, режиссер просто не может обойтись (несколько лет назад дочь Снайдера покончила жизнь самоубийством). Однако драма удается режиссеру не так хорошо, как экшен, где он проявляет фантазию и чувство юмора. Угрюмый Снайдер эры "Человека из стали" борется со Снайдером-дебютантом с его "Рассветом мертвецов". Каждый выбирает сам. Мне, например, больше нравится второй

Описание Кадр из фильма "Армия мертвецов" © Netflix