Космические мечты и реалии Георгия Гречко: от поиска руды до телеведущего

Георгий Гречко рос в интеллигентной ленинградской семье научного сотрудника Михаила Гречко и главного инженера завода Александры (в девичестве Капустиной). Перед нападением нацистской Германии на СССР родители отправили десятилелетнего Жору погостить к бабушке и дедушке под Чернигов. "Было трудно, — вспоминал Георгий Гречко в своей книге "Космонавт №34. От лучины до пришельцев". — До третьего класса я рос маменькиным сыночком, а в оккупации пришлось около трех лет жить без родителей. Мы, десятилетние, вдвоем с двоюродным братом Федей, царство ему небесное, кормили семью из шести человек. Обрабатывали 35 соток земли без лошади, без плуга. Целыми днями вскапывали, поливали, пололи. Этот труд, наверное, и сделал из меня космонавта: появились силы, координация, ответственность… В войну мы мужали быстро".

Описание Георгий Гречко © Владимир Завьялов/ТАСС

Когда Красная армия разорвала кольцо блокады, 12-летний подросток принял решение пробраться на поезде из Чернигова в Ленинград к родителям (Чернигов к тому времени уже был освобожден от нацистов). Это была чистой воды авантюра, но завершилась она успешно. Умение быстро принимать решения и отвечать за них — важная черта характера будущего космонавта. Наступила весна 1945 года, с контузией и ранением вернулся с фронта отец. 16-летний Георгий Гречко получил паспорт, в качестве первой взрослой работы он выбрал одно из самых трудных дел — поиск урановой руды в составе геологоразведочной партии в Заполярье. Мать была в ужасе, но отговорить сына не смогла.

Уже много позже, размышляя о жизни, о том, как я пришел в космонавтику, я понял, что заполярная тундра сыграла-таки свою роль. Ведь когда шел отбор в космонавты, я думал, что не пройду, что в космонавты идут исключительно, как сейчас говорят, супермены. А я, хотя и был мечтателем и романтиком, оставался человеком городским, привыкшим ходить по асфальту. Но решил попробовать, потому что мне было интересно испытать себя. Думаю, я был принят в отряд космонавтов отчасти и потому, что меня закалила работа в геологической экспедиции. Это была очень хорошая школа жизни, здесь ковался характер Георгий Гречко

Приблизился к космосу После окончания средней школы (а учился он всегда хорошо и с удовольствием, хотя учителя и причисляли его скорее к хулиганам) он поступил в Ленинградский военно-механический институт (ныне — Балтийский государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова) на специальность "реактивное вооружение". На выборе сказалось юношеское увлечение фантастикой, особенно книгами Александра Казанцева, и мечты о межпланетных полетах.

На эту тему Первый ленинградец в космосе: как работал и о чем шутил Георгий Гречко

Свой диплом будущий инженер-механик Георгий Гречко защитил в ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия"), который тогда возглавлял конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Позже последний предложил молодого специалиста в качестве руководителя одного из проектов. Гречко сразу включился в работу по расчетам динамики полетов и подготовке к пускам изделий космической техники на космодроме Байконур. Успешный запуск первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года стал праздником для всего коллектива ОКБ-1. После этого последовали другие работы, в которых принял участие молодой инженер, — подготовка к испытаниям ряда космических аппаратов различного назначения, в том числе искусственных спутников Земли и спутника связи "Молния-1", автоматических аппаратов для исследования Луны, Венеры и Марса, долговременных орбитальных станций. Также он работал в центрах управления космическими полетами в Евпатории и подмосковном Калининграде (ныне г. Королев). Когда Сергей Королев распорядился начать подготовку в отряд гражданских космонавтов среди сотрудников ОКБ-1, в мае — июне 1964 года, Георгий Гречко проходил медицинское обследование в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале как кандидат на полет в трехместном корабле "Восход" в качестве инженера, но отбор не прошел. Ничто не могло помешать Однако через год упорных тренировок он стал одним из 12 человек, кого Институт медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР рекомендовал зачислить в отряд космонавтов. Тренировки продолжились, но уже на ином, более высоком уровне. Даже травма (8 октября 1966 года при выполнении парашютного прыжка сломал ногу) не помешала — он покинул программу подготовки на совсем недолгий срок. Триумф случился в начале 1975 года — с 11 января по 9 февраля совместно с Алексеем Губаревым Георгий Гречко совершил полет на корабле "Союз-17" в качестве бортинженера. На следующий день после старта была успешно проведена стыковка с находившейся на орбите станцией "Салют-4", и космонавты перешли в нее через специальный модуль.

Описание Экипаж космического корабля "Союз-17", бортинженер Георгий Гречко и командир Алексей Губарев, во время тренировки на макете станции "Салют-4" в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, 1975 год © Альберт Пушкарев/ТАСС

“Салют-4” "Салют-4" являлся модернизированной станцией, масса его научной аппаратуры приближалась к 2 тыс. кг, в связи с чем программа экспериментов была весьма обширной. В ходе работы космонавты использовали солнечный телескоп, спектрометры разных типов, новейшую аппаратуру для наблюдения за поверхностью Земли, оборудование для медицинских и технологических опытов. Продолжение

Полет продолжался 29 суток 13 часов 20 минут и стал рекордным по продолжительности для советских космонавтов на тот момент. 12 февраля 1975 года за успешное осуществление полета, проявленное мужество и героизм членам экипажа были присвоены звания Героев Советского Союза. Следующий полет Гречко начался 10 декабря 1977 года, командиром корабля "Союз-26" был Юрий Романенко. За 96 суток и 10 часов (вновь мировой рекорд пребывания на орбите) к станции "Салют-6" пристыковывались космический корабль "Союз-27" (экипаж: Владимир Джанибеков, Олег Макаров), грузовой транспортный корабль "Прогресс-1" и космический корабль "Союз-28" (экипаж: Алексей Губарев, Владимир Ремек). Экипаж Романенко — Гречко возвратился на Землю на корабле "Союз-27". В этом полете космонавты стали первыми, кто принял экипаж посещения, транспортный грузовой корабль, вошли в состав интернационального экипажа по программе "Интеркосмос" и встретили Новый год вне нашей планеты. За этот полет Георгию Гречко во второй раз было присвоено звание Героя Советского Союза и звание Героя Чехословацкой Социалистической Республики (в числе 12 советских граждан).

Потеря Вернувшись на Землю 16 марта 1978 года, Георгий Гречко узнал о смерти Михаила Гречко. "Увы, не вдохновляли отца мои космические увлечения. Даже когда я стал работать в КБ Королева, он упрямо продолжал считать меня непутевым. Упрекал, что я не остался в институте, в аспирантуре. А я не обижался… Но, конечно, когда я вернулся из первого полета в космос, папа был даже счастливее меня. Его беспутный сын, который что-то где-то взрывал, где-то тонул, где-то носился на мотоцикле, летал через руль, ломал себе руку, когда прыгал со шкафа на диван, готовясь в парашютисты, и ногу, когда уже прыгал с парашютом, — оказался годен для большого дела. Во время второго моего полета отец умер — под Новый год. Мне, конечно, об этом не сообщили. В полете нельзя сообщать такое. И радость от счастливого возвращения на Землю оборвалась во мне, когда я узнал о горькой потере…" Продолжение

Георгий Гречко не останавливается и снова стремится в космос. С 17 по 26 сентября 1985 года он в качестве бортинженера совместно с командиром Владимиром Васютиным и космонавтом-исследователем Александром Волковым совершает третий космический полет на корабле "Союз Т-14" и орбитальной станции "Салют-7". Напомню, что перед этим станция несколько месяцев не подавала признаков жизни, не удавалось установить с ней связь. Прибывшие на "Союз Т-13" космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных смогли осуществить стыковку в ручном режиме и восстановить соединение с Землей.

Описание Космонавты корабля "Союз-7" Григорий Гречко и Владимир Джанибеков после приземления, 1985 год © Валентин Кузьмин и Альберт Пушкарев/ТАСС

Экипаж Владимира Васютина составлял как бы основную экспедицию на этот раз — они приняли транспортный корабль снабжения ТКС-4 "Космос-1686", который доставил 1550 кг топлива и 4322 кг расходных материалов и спецоборудования. Правда, не все из запланированных 200 экспериментов удалось осуществить — помешала болезнь командира. Георгий Гречко же вернулся на Землю вместе с Владимиром Джанибековым на космическом корабле "Союз Т-13". Выполнив этот полет в возрасте 54 лет, Гречко в течение 10 лет оставался самым пожилым человеком в стране, побывавшим на орбите. Лунные стремления Георгию Гречко, трижды побывавшему в космосе с общим временем полетов почти 135 суток, многое удалось сделать на орбите. Но, по его собственным словам, ему все же очень хотелось побывать на Луне. И шанс реализовать мечту был. Для поддержания первенства страны в освоении космоса советское правительство выдало ОКБ-1 С.П. Королева разрешение и ресурсы на продолжение модификации кораблей типа "Восток" и "Восход". Также была получена резолюция на предварительную подготовку лунных пилотируемых проектов, в том числе облета Луны собираемым на орбите специальным комплексом. Кроме того, в 1963 году создали специальный отряд советских гражданских космонавтов. По предварительному плану экипаж Валерия Быковского — Николая Рукавишникова собирался облететь Луну и вернуться. Алексею Леонову предстояло стать первым лунным космонавтом СССР, а при удачном стечении обстоятельств и мира.

Задачи В случае успеха были бы решены важные научные и прикладные задачи, смогли бы понять физические свойства лунной поверхности, тщательно исследовать радиационную обстановку в ближнем космическом пространстве, отработать технологии создания средств доставки и, конечно, продемонстрировать высокий уровень отечественной науки и техники. Продолжение

Согласно документам, Георгий Гречко также включался в летно-облетную программу, хотя и несколько позже. Однако ее реализация началась с задержкой — только 3 августа 1964 года правительство утвердило лунную пилотируемую программу СССР, и тогда развернулись реальные масштабные работы. СССР отставал от американцев примерно на 2,5 года. Сказалась и скоропостижная кончина лидера отрасли Сергея Королева в начале 1966 года, и частые неполадки с аппаратами "Зонд", ставшими беспилотными прототипами корабля для облета Луны. Тем временем США не стояли на месте: в конце 1968 года корабль "Апполон-8" сделал 10 витков вокруг Луны, а 20 июля следующего года астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на ее поверхность с борта "Аполлона-11".

На эту тему Космический телескоп и сауна: вклад Гречко в науку

После этого интерес руководства советской страны к программе лунных пилотируемых проектов заметно упал, особенно учитывая колоссальные затраты на ее реализацию. Так, в активе СССР числится создание и благополучная доставка на поверхность небесного тела дистанционно-управляемого самоходного аппарата "Луноход-1", ставшего первым в мире планетоходом. Он успешно отработал на Луне с 17 ноября 1970 года по 14 сентября 1971 года, проехав 10 540 м. Инженер Гречко разрабатывал некоторые блоки для лунохода. Кроме того, его диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук была посвящена системе посадки автоматических станций "Луна-9" и "Луна-13". Образ Гречко В беседе с корреспондентом накануне 50-летия полета Юрия Гагарина в космос Георгий Гречко отметил: "Я очень вовремя родился, потому что сталинские репрессии уже заканчивались, а базарный капитализм еще, слава богу, не начинался. Моя активная жизнь проходила в то время, когда в России было замечательно, не богато, но очень интересно, и все пути были открыты, все зависело от тебя, а не от взятки, блата…" Автор также отмечает, что ему запомнились рассуждения Гречко относительно изменений в системе образования в России — выступал против ее коммерциализации и замены советской системы на тестовую. Это "не шаг в российское будущее, а возврат в американское прошлое", — подчеркивал Гречко. Интересной историей поделился летчик-космонавт Александр Лавейкин. В декабре 2005 года он вместе с Юрием Романенко и Георгием Гречко оказался среди почетных гостей на праздновании 75-летия Таймыра. Пригласили их потому, что позывной командира был "Таймыр-1", и по сложившейся традиции остальные члены экипажа именовались аналогично, только со своим порядковым номером.

На эту тему Вдохновивший не одно поколение космонавтов: реакция на смерть Гречко