Европа под берцами участников Defender 2021: старый сценарий новых учений НАТО

Высадка 800 бойцов воздушного десанта из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, что дислоцируется в штате Северная Каролина, на старый советский запасной аэродром морской авиации Балтийского флота в местечке Нурмси Ярваского уезда Эстонии в рамках учений Swift Response не обошлась без чрезвычайного происшествия.

Описание Парашютисты выпрыгивают из самолетов во время учений Swift Response © AP Photo/Vadim Ghirda

То ли вечерняя погода была тому помехой, то ли свежий балтийский ветер, подхвативший американские парашюты, то ли неизвестная местность стала тому виной, но десять рейнджеров не смогли успешно сориентироваться в незнакомом пространстве и справиться с наполненными воздухом шелковыми куполами. Налетели друг на друга, потолкались в панике ногами и руками, пытаясь отлететь в сторону от навалившегося на них товарища, и не очень удачно приземлились. Семеро отделались синяками, вывихами и легкими контузиями, а троих пришлось-таки увозить в госпиталь. ЧП привычного масштаба Обидно, что произошло это на глазах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, а также командующего армией Соединенных Штатов в Европе и Африке генерала Кристофера М. Каволи, командующего восьмым воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенанта Майкла Э. Курилла и командира 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майора Кристофера Донахью, которые прибыли на полигон встречать своих солдат. Но все сделали вид, что ничего особенного не случилось, — войсковые учения есть войсковые учения, на них всякое бывает. Главное — все живы, а небольшие травмы быстро залечатся. Тем более что все пострадавшие получат солидные страховые, и претензий быть не должно.

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Руководство маневров можно понять — неприятные казусы на натовских учениях в последнее время становятся чуть ли не нормой. В прошлом году широко объявленная высадка 40 тыс. американцев в Европе сорвалась из-за пандемии. В позапрошлом на осенние маневры в Норвегию голландские военнослужащие прибыли без теплого нижнего белья, и им, замерзшим на северных ветрах, пришлось срочно закупать в местных магазинах шерстяные женские колготки. Тогда же штурман норвежских ВМС перепутала огни проходящего танкера и маяка, посадила на камни свой фрегат и чуть не утопила его. А с американского атомного авианосца "Гарри Трумэн", прибывшего продемонстрировать свою мощь у заполярных берегов России, так ни разу не взлетел ни один самолет — замерзла взлетно-посадочная палуба, а заокеанские сейлоры, как оказалось, не обучены бороться с обледенением. Но вернемся к учениям Swift Response. Продлились они всего декаду — с 5 по 14 мая (может, случайно, а может, и нет, в дни, когда Россия отмечала 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне). Прибыли на них в Эстонию около 2,5 тыс. военнослужащих из США, Великобритании, а также местных солдат и офицеров, привлечено более 20 самолетов и 25 вертолетов. А сами учения стали частью более масштабных, их даже на Западе называют "крупнейшими за последние 25 лет", ежегодных маневров США и НАТО на старом континенте Defender Europe 2021.

Описание Американские десантники во время военных учений Swift Response в рамках учений Defender Europe 2021 © AP Photo/Laszlo Balogh

Последние начались еще в марте и должны закончиться в июне. Ожидается, что пройдут они на территории 16 европейских государств, в основном на восточном фланге НАТО — от Норвегии и северных акваторий Арктики и до Балкан, Адриатического и Средиземного морей, очень близко к российским границам (аэродром Нурмси от Пулкова — меньше чем в 300 км). Участие в них принимают представители 25 стран, часть которых входит в Североатлантический альянс. Другая часть является участником программы "Партнерство ради мира", как, например, Украина и Грузия. Правда, в объединенном контингенте маневров, составляющем свыше 28 тыс. военнослужащих, присутствие украинцев и грузин практически незаметно. Но для самоощущения рьяно стремящихся в альянс государств очень важно. Постановочный размах

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Вообще-то оперативно-стратегические учения Defender Europe 2021 состоят из нескольких связанных между собой маневров. Кроме Swift Response ("Быстрое реагирование"), которое включает воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7 тыс. военнослужащих из 11 стран, пройдут Immediate Response ("Немедленное реагирование") — проведение намечено на май-июнь. Участие в них примут около 5 тыс. военнослужащих из восьми стран. Их рассредоточат по 31 учебному району в 12 государствах. Предполагается проведение боевой подготовки и стрельб. В рамках этих учений будет организована совместная логистическая операция Over-the-Shore ("Высадка на берег"). С середины мая по начало июня проходят учения Saber Guardian ("Хранитель сабли"). В них задействовано более 13 тыс. военнослужащих из 19 стран, которые проводят тренировки по противовоздушной и противоракетной обороне и отрабатывают мероприятия по крупномасштабной медицинской эвакуации. На июнь планируются командно–штабные учения для 2 тыс. человек, в ходе которых проверят способность штаба осуществлять командование многонациональными сухопутными войсками при выполнении комбинированных (гибридных) задач. Штаб будет обеспечивать проведение реальных операций в 14 странах, на двух континентах. Кроме того, "Защитник Европы — 2021" свяжут и с другими масштабными учениями. Например, African Lion ("Африканский лев") — главные ежегодные учения африканского командования США, в ходе которых 5 тыс. военнослужащих из примерно 24 стран будут проводить крупномасштабные маневры с боевой стрельбой. Запланирована отработка действий авиации и операций на море. Все это должно проходить в Марокко. Кроме того, еще будут Steadfast Defender ("Стойкий защитник") — новая серия учений НАТО, направленных на укрепление обороноспособности Европы и демонстрацию способности альянса быстро реагировать на любые возможные угрозы.

Описание Военнослужащие из стран НАТО во время учений Swift Response, 10 мая 2021 года © AP Photo/Vadim Ghirda

Как утверждают в Брюсселе, крупномасштабное перемещение войск и техники для этих учений предполагает широкую поддержку со стороны каждой из принимающих стран и показывает важность инвестиций союзников и партнеров в европейскую военную готовность и оборону. Defender Europe 2021, заявляет руководство альянса, является свидетельством непоколебимой приверженности Соединенных Штатов НАТО и является ярким примером коллективных возможностей. Они также демонстрируют, что союзники и партнеры по НАТО вместе становятся сильнее. Пресс-секретарь Пентагона адмирал Джон Кирби называет эти учения "оборонительными" и "транспарентными". Что, конечно же, представляется мне как ложь — военные знают, не бывает обороны без наступления, а транспарентности — без приглашения наблюдателей. Из России на них никого не позвали.

Defender Europe 2021 предоставляет нам (т.е. НАТО) наилучшую возможность отточить наши способности вместе с нашими союзниками и партнерами в стратегически важных Балканском и в Черноморском регионах, чтобы мы были готовы коллективно реагировать на любой кризис, который может возникнуть Кристофер М. Каволи Командующий армией США в Европе и Африке, генерал

"В этом году мероприятия учений, — добавил генерал, — также будут включать значительное участие ВВС и ВМС США. В ходе маневров будут использоваться ключевые сухопутные и морские коммуникации, соединяющие Европу, Азию и Африку. В учениях будут задействованы новые и самые современные вооружения, включая средства противовоздушной и противоракетной обороны. Они будут способствовать оперативной совместимости, поскольку мы работаем вместе с союзниками и партнерами". В чем суть и смысл Defender Europe 2021 Ели перевести эти заявления американских военных на нормальный язык, то нужно подчеркнуть главную суть учений Defender Europe 2021 — это отработка переброски значительных сил американской армии из Соединенных Штатов в Европу. Именно поэтому в данной логистической операции были задействованы, кроме таких традиционных стран, где США присутствуют на постоянной основе, как Германия, также порты Албании, Греции, Хорватии, аэродромы Словении и Эстонии.

Описание Американские десантники во время военных учений Swift Response в рамках учений Defender Europe 2021 © AP Photo/Laszlo Balogh

Для Пентагона переброска своего воинского контингента с одного берега Атлантического океана на другой, несмотря на наличие сотен военных баз по всему земному шару, всегда представляла серьезную проблему. Там с нескрываемой ревностью и завистью смотрят на маневренные возможности российских вооруженных сил, руководство которых способно в считаные недели перебросить более чем стотысячную группировку войск на тысячи километров, с одного конца страны в другой. Как это не раз случалось в ходе оперативно-стратегических маневров "Запад-2017", "Восток-2019", "Кавказ-2020" и других подобных учений. Самим Соединенным Штатам, например, для проведения операции против саддамовского Ирака потребовалось собирать войска в районе Персидского залива полгода. Но в войне с серьезным противником, а не с таким слабым, каким был в военном отношении измотанный экономической блокадой тогдашний Ирак или, предположим, афганский "Талибан" (организация запрещена в РФ), подобная переброска войск может закончиться катастрофой. Вряд ли серьезный противник, равный по силе США и объединенной группировке натовских войск, будет ждать, когда же Пентагон и его сателлиты соберутся всей своей мощью, чтобы напасть на него. Можно уверенно предполагать, что этот десант с континента на континент будет уничтожен еще в воздухе или на переходе через океан.

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Потому в Брюсселе под предводительством американских генералов и придумали концепцию "30х4" — создание 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые в течение 30 дней должны быть полностью готовы к бою. Уточняется, что данное формирование должно стать дополнением к так называемому головному отряду — силам быстрого реагирования и объединенной оперативной группе повышенной готовности НАТО. В их рядах в общей сложности насчитывается более 30 тыс. человек, которые должны быть в состоянии срочно развернуться и вести боевые действия на протяжении 48 часов с момента получения приказа. Против кого создаются такие силы, вопрос открытый. Но ответ — очевидный. Конечно, против РФ, которую и в США, и в НАТО, не скрываясь за дипломатическими формулировками, прямо называют своим врагом. Defender Europe 2021 — это почти 30 тыс. участников, в том числе и 2 тыс. американских солдат и офицеров с пяти баз североамериканских штатов — Алабамы, Флориды, Огайо, Теннесси, Западной Виргинии, не считая тех пентагоновских войск, которые на постоянной основе дислоцируются в Старом Свете, а также дополнительная переброска тысячи единиц боевой техники, взятых из складов Германии, Италии и Нидерландов. Весь этот пространственный размах натовских учений должен продемонстрировать как России, так и населению Европейского союза непобедимую мощь объединенного контингента НАТО, его доминирование в Европе, решительно предупредить нашу страну о готовности защищать интересы коллективного Запада всеми имеющимися у него средствами. Впечатление так себе Особого впечатления оперативно-стратегические учения Defender Europe 2021 не производят. В экспертном сообществе их назвали "провокационными" лишь оттого, что проводятся они в Восточной Европе, у российских границ, а не где-нибудь в Атлантике или на западном побережье старого континента. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "подобных предупреждений (как учения Defender Europe) мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ". Напугать или как-то сильно насторожить Россию, заставить изменить свою политику учения никак не смогли, на мой взгляд. При этом министр отметил возросшую активность НАТО у российских границ. "Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по 30". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", — заметил глава Минобороны. Кроме того, он указал на усиление разведывательной деятельности альянса, а также на увеличение интенсивности и масштабов его мероприятий по оперативной подготовке. В связи с этим Шойгу отметил, что Вооруженные силы РФ "адекватно реагируют на все изменения обстановки вблизи российских границ". Одним из таких серьезных предупреждений НАТО стала проверка боевой готовности Вооруженных сил России, которую военное ведомство провело в марте — апреле нынешнего года. Она ознаменовала собой окончание зимнего периода обучения в армии и на флоте. Но в Брюсселе и в Вашингтоне поняли их так, как надо.

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