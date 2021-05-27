Австралия во время пандемии: почему власти не планируют открывать страну в ближайшие годы

Власти австралийского штата Виктория, административным центром которого является Мельбурн, объявили недельный карантин в регионе. Сделано это в третий раз за последние 10 месяцев и всего из-за 12 новых случаев заражения коронавирусом. Жители штата привычно отправились запасаться продуктами, а политики, бизнесмены и общественные деятели вновь обратились к федеральным властям Австралии с требованием открыть границы, которые закрыты с 24 марта 2020 года. По решению властей въехать в страну могут лишь ее граждане (и лица, имеющие право жить в стране постоянно), но не все и не всегда. Квота на въезд составляет 3,2 тыс. человек в неделю, причем эта цифра довольно часто меняется в сторону уменьшения, так как регионы вправе сокращать число прибывающих на их территорию граждан исходя из собственных соображений. По данным австралийского МИД, сейчас около 40 тыс. граждан страны, оказавшихся 24 марта 2020 года за границей, ждут возможности вернуться на родину, но рейсов мало, а билет стоит примерно 4 тыс. австралийских долларов ($3,1 тыс.).

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Право на выезд из Австралии также довольно серьезно ограничено, причем в основном для граждан этой страны. Иностранцам достаточно просто известить власти о своем желании вернуться домой и купить билет. Полупустой самолет доставит их в Сингапур, Дубай или даже Лондон, но вернуться уже вряд ли получится. Гражданам же Австралии придется подать заявку на выезд, объяснив причины и доказав, что отложить поездку никак нельзя. Если заявку одобрят (это происходит примерно в 25% случаев), австралиец сможет слетать за границу и обратно, оплатив двухнедельный карантин в отеле по возвращении (примерно 3,5 тыс. австралийских долларов с человека ($2,7 тыс.). Забытое королевство С началом пандемии из страны так или иначе исчезли сотни тысяч трудовых мигрантов, то есть тех людей, которые за более чем скромное вознаграждение выполняли огромную часть работы. Ту ее часть, делать которую сами австралийцы, видимо, совсем не готовы. Огромные площади сельхозугодий Австралии остались без рабочих рук — некому собирать голубику, клубнику, малину, апельсины и яблоки. Желающих делать это за шесть долларов в день не осталось, ведь для граждан, трудоустроенных официально, МРОТ в Австралии составляет 20 австралийских долларов в час. Трудовые мигранты в Австралии также работали и в сфере услуг, и на предприятиях туристического сектора, обслуживая отдыхающих в отелях, мотелях, ресторанах и пабах. Теперь этих людей нет, и австралийцам приходится самим засучивать рукава. Тайные мотивы

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Призывы открыть границы государства в Австралии звучат с осени прошлого года. Новый импульс они получили в мае 2021 года, после того как из сопровождающих документов государственного бюджета (вносится в парламент ежегодно в мае, а финансовый год начинается с 30 июня) стало понятно: границы, скорее всего, останутся под замком до конца 2025 года. Эти данные, озвученные аналитиками сразу после публикации бюджета, стали весьма неожиданными для сотен предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, связанных с туризмом или импортом товаров. Не меньшим "сюрпризом" это было и для рядовых граждан страны, уставших жить в изоляции. На представлявших бюджет премьер-министра страны Скотта Моррисона и главного казначея Джоша Фрайденберга обрушился шквал критики и вопросов. Из их ответов стало понятно: границы откроются не скоро, это никак не зависит от национальной программы вакцинации (с этим у Австралии есть некоторые проблемы), число въезжающих увеличиваться не будет, некоторые незначительные послабления, возможно, последуют к концу 2022 года, но существенных изменений не стоит ждать до 2025 года. И премьер, и казначей, столкнувшись с невиданным ранее в Австралии давлением, напоминали, что мир все еще "в огне пандемии" и что вакцинация не гарантирует иммунитет. Однако среди привычных аргументов неожиданно прозвучал новый тезис о том, все эти вынужденные меры — к лучшему, ведь "австралийцам давно пора вновь научиться работать" самим, и в местных университетах тоже могут учиться не только иностранные, но и местные студенты, а внутренний туризм бывает не хуже международного. Вернуть Австралию Карантин, безусловно, единственный способ оставить жизнеспособной австралийскую систему здравоохранения, которая вряд ли выдержит появления тысяч зараженных, нуждающихся в госпитализации. Таких мощностей ни в плане больниц и коек, ни в плане персонала у страны просто нет и быстро взять их негде. Но нынешнее правительство, очевидно, разглядело здесь еще одну возможность. О своей любви к безделью австралийцы шутят много и часто, но, похоже, им придется стать серьезнее и найти ответ на вопрос, которым задается большинство приезжающих в страну европейцев и американцев, — как жители Австралии могут позволить себе столь праздный образ жизни?

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