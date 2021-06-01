От "Бумера" до "Бумеранга": жанровое разнообразие Петра Буслова

Николай Долгин — о российском режиссере, который проявил себя и в сериалах, и в авторском, и в коммерческом кино

1 июня Петр Буслов празднует 45-летний юбилей. Многие артхаусные режиссеры с упоением снимают фестивальное кино для кинокритиков, но Буслов всегда хотел ориентироваться на зрителя. Возможно, именно поэтому его "Бумер" (2003) столь полюбился народу, а сам он с такой охотой взялся за продюсерский проект "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011). Оказалось, что ему по плечу и жанр комедийного сериала, что он доказал "Домашним арестом" (2018).

Описание Петр Буслов © Oleg Nikishin/Getty Images for SPIMF

Актер в режиссерском кресле В работе с другими исполнителями Петр Буслов вполне либерален: прислушивается к их идеям, готов обсуждать любые тонкости вплоть до костюма, приветствует импровизации. Правда, есть важный нюанс. Весь этот праздник жизни царит строго во время репетиций. Когда же дело доходит до съемочного процесса, Буслов железным усилием воли следует заранее намеченному плану. Ведь кино — труд коллективный, и если начинать экспериментировать перед камерой, то есть риск ни в одну смену не уложиться.

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Постановщик с теплотой вспоминает подготовительный период к "Бумеру", своему полнометражному дебюту. Он до последнего официально не утверждал актеров и изводил их пробами. Для этого он вместе с Владимиром Вдовиченковым, Андреем Мерзликиным, Максимом Коноваловым и Сергеем Горобченко арендовал маленький павильон на студии Горького. BMW им заменяли четыре сиротливых стула, восседая на которых честная компания искала подход к своим персонажам. Поскольку кино намечалось ансамблевое, Буслову было важно понять не только, что могут кандидаты показать сами по себе, но и насколько органично они взаимодействуют вместе. Кастинг BMW седьмой серии на роль "бумера" из-за названия проходил не менее сложно. Бюджет у фильма не превышал скромных $700 тысяч, а автомобильные салоны совсем не горели желанием безвозмездно предоставлять реквизит для съемок. Обещания о продажах, которые улетят в небо, их тогда не убеждали. Российское представительство концерна и вовсе заявило, что не пристало столь респектабельной марке ассоциироваться с бандитами. Буслов с товарищами в отместку даже подумывал пустить ехидный титр: "Фильм "Бумер" при поддержке компании Mercedes". В конечном счете нужное транспортное средство кинематографисты достали через знакомых, а подстраховывали его взятые напрокат за свои кровные машины.

Описание С Александром Робаком, Сергеем Буруновым, Светланой Ходченковой и Олесей Судзиловской перед началом премьерного показа сериала "Домашний арест" © Константин Куделин/ТАСС

К слову, Буслов и сам отличный актер, и нередко его можно увидеть в кадре. Например, в "Бумере" он сыграл бандита на автозаправке. Засветился он и в "Домашнем аресте", причем, судя по его вспыльчивому персонажу, режиссер был страшен в гневе — по крайней мере, в былые годы. Для этой партии Буслов вспомнил молодость, когда он снимал программу "Наша Russia" (2006–2011). Тогда он не всегда находил в себе силы сделать выдох и сдержанно оценить ситуацию. Вместо этого он рвал и метал, швырял мегафоны, крушил рации и громогласно орал на подопечных в случае каких-то просчетов. Все жанры хороши В "Бумере" Петр Буслов проявил себя еще и как автор сценария, который он написал совместно с драматургом Денисом Родиминым. Для этого они заперлись дома у последнего и три недели сочиняли сюжет и персонажей. Жанр криминальной драмы был выбран неслучайно. Как ни странно, вдохновил Буслова отнюдь не сериал "Бригада" (2002), а гангстерская классика "Однажды в Америке" (1983), которой он засматривался в детстве. Создателям "Бумера" хотелось уйти от сложившихся в отечественном кино бандитских образов и клише и показать в кадре живых и правдоподобных людей, своего рода жертв обстоятельств. Буслов верит, что в криминальных лентах легче раскрывать героев, поскольку они чаще попадают в ситуации, где решаются вопросы жизни и смерти. А в столь экстремальных условиях характеры проявляются намного ярче. По своей натуре Буслов тяготеет к остросоциальным драмам. Будь его воля, он бы и сериал "Домашний арест" про попавшегося на взятке чиновника снимал бы в соответствующем ключе. Однако Семен Слепаков написал легкий и веселый сценарий, поэтому режиссер попросил автора все время быть рядом на съемках, чтобы тот не давал ему скатываться в излишне серьезный тон.

Описание Кадр из фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" © Кинокомпания "Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing"/ТАСС

Работая над биографической драмой "Высоцкий. Спасибо, что живой" Буслов похожим образом сотрудничал с Никитой Высоцким, написавшим сценарий о своем отце и его жизни. Только в этом случае драматург следил не за уровнем комизма, а за общей достоверностью. От авторского к коммерческому До Буслова над проектом о Высоцком корпели Игорь Волошин и Александр Митта, но дела у них не задались. Продюсеры рассчитывали снять фильм про легендарного барда в стиле "ретро без ретро" — то есть найти баланс между исторической достоверностью и современным киноязыком. В случае успеха в кинотеатры пошли бы как ностальгирующие, так и юные зрители. Буслов, в свою очередь, тоже целенаправленно стремился попасть в большой продюсерский проект, где работа выстроена по голливудской системе. Постановщик на подобных фильмах не имеет привычной вседозволенности, зато перед ним открываются невиданные доселе возможности: первостатейные звезды, астрономический бюджет, дорогое оборудование, технологии и далее по списку. Буслов не сомневается, что многие его коллеги мечтали бы сделать фильм масштаба "Высоцкого", и сам не упустил возможность стать во главе группы из 850 человек — и это не считая массовки. В результате в кадре Буслов старался соблюдать приметы времени, а снимал на быстрый лад, привычный молодому поколению: с подвижной камерой, большим количеством монтажных склеек. В то же время для фильма реставрировали редкие советские объективы, чтобы передать с их помощью дух времени. "Бумер" навсегда Хотя российская продукция не слишком часто радует своих авторов высокими доходами, самые известные картины Буслова окупились в прокате. "Бумер" собрал $1,67 миллиона и был растаскан зрителями на цитаты (а его музыкальная тема — на звонки мобильных телефонов). "Высоцкий. Спасибо, что живой" и вовсе заработал целых $27,5 миллионов при бюджете $12 миллионов.

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