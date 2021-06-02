Угольная шахта "Туров" — бомба замедленного действия для отношений Варшавы и Праги

Описание Угледобывающая шахта "Туров", Богатыня, Польша © EPA-EFE/Aleksander Kozminski

Правительство Чехии в конце февраля впервые в истории Евросоюза приняло решение подать в Европейский суд иск против своего партнера по Вишеградской группе — Польши. Жалоба касается расширения угледобывающей шахты "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) на юго-западе республики. Ее работа лишает чешских фермеров воды и наносит значительный вред окружающей среде на польско-чешской границе, отмечают в Чехии. Суд ЕС удовлетворил жалобу и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте до тех пор, пока вопрос не будет решен. Польская сторона отказывается закрывать шахту и говорит о доброй воле Праги, а в Чехии ждут от Варшавы гарантий и компенсаций — на текущей неделе власти страны планируют представить окончательные требования на бумаге. При этом уточняется, что только после их выполнения Польшей иск может быть отозван. Все указывает на то, что то или иное решение будет все-таки найдено. Однако атмосфера доверия между странами серьезно пострадала, а Варшава вновь вынуждена задумываться об отказе от угля и зависимости от российского газа. Не вчерашний конфликт Чешская сторона жаловалась на работу польской шахты и ранее, предлагала механизмы решения этой проблемы, пыталась выходить на контакт с партнерами из Польши, но все попытки были безрезультатны.

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"Я уже давно пытаюсь выйти из этого спора без противостояния в суде. Мы хотим помочь десяткам тысяч чехов на границе. Горнодобывающая промышленность негативно отражается на жизни чехов каждый день. Процесс будет идти, а тем временем шахта будет по-прежнему отбирать воду, а пыль загрязнять воздух, которым они дышат", — говорил теперь уже бывший глава МИД Чехии Томаш Петржичек. Польша в свою очередь не только не собирается останавливать работу, но и намерена расширять шахты. Государственная компания PGE хочет продлить концессию на добычу до 2044 года. Орган, отвечающий в Польше в этом регионе за охрану окружающей среды, уже выдал разрешение, которое сейчас оспаривается. Закрыть нельзя Польское министерство климата утверждает, что тоже безуспешно пыталось наладить контакт с чешскими партнерами. Однако по-настоящему искать компромисс Варшава все-таки начала только после решения Европейского суда, обязавшего Польшу немедленно остановить добычу на шахте "Туров". По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, с указанной шахтой связано 4–7% производства электроэнергии в Польше. Закрытие шахты означало бы увольнение 5 тыс. работников и нанесло бы польской экономике значительный ущерб, на что правительство пойти не может. "Закрытие шахты означает отключение электростанции, которая подает электричество в дома 3,7 млн поляков. От потери энергоснабжения пострадают не только квартиры, но и больницы и другие общественные объекты. Это также означало бы гигантские финансовые потери, достигающие 13,5 млрд злотых ($3,75 млрд), а для региона — резкую безработицу", — указал министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин. Европейская комиссия тем временем намерена обеспечить выполнение Польшей постановления суда, не исключая наложения штрафов. Свои санкции может ввести также и суд в Люксембурге. Ошибки дипломатии

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Сложившуюся ситуацию премьеры двух стран — Матеуш Моравецкий и Андрей Бабиш — обсудили на минувшей неделе на полях саммита ЕС. По итогам переговоров глава польского правительства информировал журналистов, что "Чехия согласилась отозвать иск". Эту информацию через несколько часов опроверг Бабиш, подчеркнув, что не планирует этого делать, так как окончательное соглашение пока не достигнуто. Оправдываясь за эту неразбериху, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер разъяснил, что иск будет отозван, но, конечно, после подписания всех договоренностей. Бывший премьер Польши и действующий евродепутат Лешек Миллер, комментируя преждевременное заявление Моравецкого, указал, что "после такого туровского успеха можно сказать, что сейчас в дипломатии делаются глупости и свинства" одновременно. "По сути, у нас сейчас больше нет дипломатии, если не считать зданий и посольских должностей, которые может получить каждый член PiS (правящая в Польше партия "Закон и справедливость"), не владеющий иностранными языками", — написал он на своей странице в Facebook. Договоренности в разработке Содержание предварительного соглашения представляется расплывчато. "Подписан протокол договоренностей, который ляжет в основу договора, — попытался разъяснить заместитель министра по государственным активам Польши Артур Собонь. — Будут фонды на общие проекты, в которых будет участвовать польская сторона". "Но это не баш на баш", — добавил он. Также из заявлений польских властей следует, что стороны договорились финансировать многолетние проекты, которые ограничат вредоносное влияние расположенной на границе с Чехией шахты. Общая стоимость оценивается в €45 млн. Речь идет об организации совместной экспертной исследовательской группы, создании валов, ограничивающих распространение пыли, и подземного экрана-фильтра для ограничения забора воды, от нехватки которой страдают десятки тысяч фермеров.

Описание Угольный карьер "Туров", Богатыня, Польша © Lukasz Barzowski/Shutterstock/FOTODOM

Чешская сторона хочет получить письменные и финансовые гарантии того, что Польша минимизирует негативные последствия добычи угля и компенсирует уже нанесенный ущерб. При этом в Праге настаивают, чтобы в соглашении были предусмотрены санкции за его невыполнение. Кризис 30-летия Наблюдатели назвали произошедший между Варшавой и Прагой конфликт крупнейшим за последние 30 лет. Влиятельная польская газета "Речь Посполита" даже предположила, что он может потопить Вишеградскую группу, участникам которой обычно удается договариваться по многим вопросам европейской повестки и действовать единым фронтом. "Еще никогда никакая страна ЕС не подавала иск против Польши в Европейский суд. Не было и спора между странами по экологическим вопросам. Сложно это соотнести с якобы близким сотрудничеством, которое объединяет Прагу и Варшаву", — написало издание.

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Проблема заключается еще и в том, что потенциальный отзыв иска Прагой еще не означает завершение спора. Если Варшава признает свою вину и нарушение европейского права, поучаствовать в разделе компенсационного пирога могут захотеть и другие приграничные регионы. Свой процесс может запустить уже без всякого участия Чехии сама Европейская комиссия. "Обиженная Чехия не отступит. А представители польского правительства вместо того, чтобы бросить все и гасить дипломатический пожар, прибегли к хейту. Они клеймят выдавших решение судей, клеймят чехов, раскручивая очередную антиевропейскую кампанию, — прокомментировала ситуацию "Газета выборча". — Фестиваль презрения по отношению к соседям и европейскому сообществу не позволит Польше избежать болезненного наказания, а только укрепит образ авантюрного государства, которое все меньше подходит ЕС". Необходимость перемен Конфликт вокруг "Турова", помимо всех геополитических сложностей, еще раз напомнил, что опирающаяся на уголь польская энергетическая система нуждается в трансформации. Этот способ получения энергии становится все более дорогим из-за растущих цен на разрешения по выбросам СО2, а также требующих компенсаций за загрязнение окружающей среды соседей. "Отказ от угля неизбежен с экономической точки зрения", — считает экономист из Ягеллонского университета Марчин Рошковский. "Уже нет возможности ни для модернизации угольных источников энергии, ни для строительства новых, вне зависимости от того, что говорят политики и какие даты называют, — сказал он. — Такие электростанции, как "Туров" и "Белхатов" (крупнейшая ТЭС в Польше и Евросоюзе), не вписываются в европейскую философию". Власти республики заявили о намерении ликвидировать все угольные шахты к 2049 году. Тем временем запланированное строительство первой польской АЭС пока не началось, а развитие возобновляемых источников энергии пока идет не так быстро, как хотелось бы. Обречены на газ В этой ситуации повышается значение газа как переходного топлива. Сейчас Польша использует около 20 млрд кубометров газа в год. Компания — оператор польской сети газопроводов Gaz-System уже в перспективе ближайших десяти лет ожидает увеличение спроса на газ на уровне 50%, а в некоторые периоды — даже на 100%. В январе несколько морозных дней привели к установлению в Польше нового рекорда суточного спроса потребителей на газ, который достиг 88 млн кубометров.

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