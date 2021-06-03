Злодейка идет на компромисс: бесхарактерная, но очень нарядная "Круэлла"

Описание Кадр из фильма "Круэлла" © Disney

Диснеевская "Круэлла" об истоках злодейки, шьющей шубы из щенков, получилась ожидаемо красочной и богатой на события, но при этом какой-то потерянной. Более чем за два с половиной часа фильм так и не смог определиться со своим жанром, целевой аудиторией и тем, кем, собственно, является его главная героиня. Disney уже давно решил покончить с производством оригинальных фильмов и максимально окучить свои старые проекты, причем в разных жанрах: тут вам и ремейки, и спин-оффы, и продолжения классических хитов, и даже отдельные истории про злодеев, которым, кажется, не нужны отдельные истории. Хотя на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы дать злодеям объем, нормальный бэкграунд и мотивацию и показать детям, что мир не делится только на черное и белое. Так, казалось бы, совершенно необязательный фильм про Малефисенту из "Спящей красавицы" получился вполне сносной феминистической сказкой, которая подарила Анджелине Джоли самую яркую роль в ее поздней фильмографии.

Однако в случае с "Круэллой" неизбежно возникает вопрос: как Disney планирует оправдать и очеловечить злодейку, которая делала шубы из щенков? Кажется, что это невозможно. И это действительно так. Студия отказывается связываться с Круэллой из классического мультфильма 1961 года "101 далматинец" или из фильма 1996 года, в котором Гленн Клоуз без стеснения выплескивает на экран едкий концентрат безумия, и просто придумывает новую героиню

История начинается издалека: маленькая Эстелла рождается с черно-белыми волосами, и чтобы девочку не дразнили, ее добрая и ласковая мама (Эмили Бичем) просит ее всегда носить шляпу. Иногда в Эстелле просыпается маленький чертенок, и тогда мама называет ее Круэллой. Эту часть натуры стоит держать под замком и никогда не показывать миру, но задача оказывается не из легких. По трагическому стечению обстоятельств, маленькая Эстелла оказывается одна в Лондоне вместе со своим верным псом, ее берут к себе двое воришек Джаспер (Джоэль Фрай) и Хорас (Пол Уолтер Хаузер), и вместе они становятся настоящей грозой кошельков невнимательных жителей Лондона. Спустя десять лет повзрослевшая Эстелла (Эмма Стоун) хочет сменить свой статус с воришки на подающего надежды молодого дизайнера. Девушка начинает работать у знаменитой Баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон), однако вскоре их рабочие отношения перерастают в открытую вражду за звание лучшего модельера Лондона.

Описание Кадр из фильма "Круэлла" © Disney

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Вообще, очень сложно уместить описание фильма в один абзац: сценаристы Дана Фокс и Тони Макнамара, автор оскароносной "Фаворитки", максимально нафаршировывают картину аферами и сюжетными поворотами, а режиссер Крэйг Гиллеспи ("Я, Тоня") носится по Лондону сломя голову. В "Круэлле" столько составных частей, что кажется, их хватило бы на несколько фильмов, но, безусловно, самым захватывающим и оригинальным элементом стало противостояние двух Эмм — Стоун и Томпсон. Последняя несколько устало играет вариацию на героиню Мэрил Стрип из "Дьявол носит Prada", только все-таки пообъемнее: Баронесса справедливо считает, что в этом жестоком мире можно достичь успеха только через трупы своих противников, ненавидит всех за некомпетентность, немного скучает от своего одиночества и не столько разозлена, сколько заинтригована молодой оппоненткой, потому что наконец-то видит в ней достойного противника. У Эммы Стоун задача сложнее: она вроде как увлеченная модой и преданная друзьям сирота Эстелла, мучающаяся от чувства вины, но еще и жестокая и поглощенная жаждой мести Круэлла, которая не гнушается подлых методов для достижения своей цели. Баронесса становится олицетворением чопорного и устаревшего истеблишмента, а Круэлла — сырого, злого, грязного и неотесанного панка, который захватил Лондон в 70-е. Их фэшн-битва красива сама по себе. Художница по костюмам Дженни Бивен провела невероятную работу по созданию миров двух противниц — агрессивного изящества Баронессы и пышного панковского великолепия Круэллы, вдохновляясь творениями Вивьен Вествуд и Александра Маккуина. У Гленн Клоуз в контракте было прописано, что после съемок фильма "101 далматинец" все наряды будут принадлежать ей. Эмме Стоун стоило бы поступить точно так же. Гораздо меньшую изобретательность проявляют составители саундтрека. Такое ощущение, что в Голливуде в ходу только несколько пластинок, которые все используют из фильма в фильм. Все используемые композиции настолько заезжены, что уже потеряли свою красоту, оригинальность и силу. Джеймс Ган, например, сделал всего один шаг в сторону от общепринятого в Голливуде набора лучших хитов прошлого века, и его "Стражи галактики" смотрятся свежо и необычно.

Хваленая (самой же героиней) безуминка Круэллы, в общем-то, так и не вырывается наружу. Она — жестокая психопатка, но вроде как и не очень, она готова идти до конца, но на самом деле нет. В этом и кроется главная и нерешаемая проблема фильма Disney, который хочет уместить "Джокера" Тодда Филлипса в приятную и яркую для всех упаковку

Студия отказывается идти до конца с довольно печальными результатами: зачем снимать историю злодейки, которая в итоге совсем не злая, и как можно посвятить ей весь фильм, но в итоге ничего про нее не сказать? В какой-то момент история Круэллы похожа на борьбу бедной и талантливой девушки с системой в лице Баронессы. Индустрия моды в данном случае могла бы быть любой индустрией — токсичной, разрушающей и подавляющей личность, пожирающей тех, у кого еще осталась совесть. Однако в итоге героиня не борется с системой, а хочет стать ее частью и занять место под солнцем. Не очень-то вдохновляющая история. Но еще более проблематичной является главная интрига фильма. Осторожно, дальше будет спойлер, и, если вы не видели фильм, можно не читать до конца абзаца. Сценаристы не оставляют Круэлле выбора: что бы она ни делала, как бы ни старалась, ее талант, так же, как и ее безумие, определяются ее кровью, то есть происхождением. А тут уже и до расизма недалеко. Впрочем, выбора нет и у других персонажей. Так, Хорас веселит нас на протяжении всего фильма одной и той же шуткой, а его определяющей характеристикой является полнота.

Описание Кадр из фильма "Круэлла" © Disney