Эндрю Гарфилд в блестках ищет выход из заколдованного круга: "Мейнстрим" Джии Копполы

В документальном фильме Лизы Манделуп "Черта характера" миловидный подросток Остин из небольшого городка Теннесси пытается сбежать от предсказуемости провинциальной жизни в большой и сверкающий Лос-Анджелес, который захватили блогеры. Для молодого поколения город грез — уже не столько колыбель американской киноиндустрии, сколько главная площадка по зарабатыванию подписчиков. В съемных домах живут целые комьюнити блогеров-подростков, которых стращают менеджеры ничуть не старше их самих. В общем, в Лос-Анджелесе все еще можно проснуться знаменитым, только не на больших киноэкранах, а на экранах гаджетов.

Описание Кадр из фильма "Мейнстрим" © Компания A-One

Именно этим миром вдохновлялась молодой режиссер Джиа Коппола (внучка знаменитого режиссера) во время работы над фильмом "Мейнстрим". Еще одним источником вдохновения стал классический фильм Элиа Казана "Лицо в толпе" о бедном бродяге, который с помощью радио становится настоящим лидером мнений. Картина была снята в 1957 году, ее история так и не утратила актуальности, и, наверно, не утратит. Технологии развиваются, меняются способы достижения славы и внешние обстоятельства, но толпа всегда будет жаждать хлеба и зрелищ. Вышеупомянутый Остин презирал пустоту жизни своих родителей, видя в славе и деньгах долгожданный смысл, однако реальность каждый раз доказывает, что популярность не помогает заполнить пустоту внутри себя.

Молодая скучающая девушка Фрэнки (Майя Хоук из "Очень странных дел") живет в Лос-Анджелесе, работает в баре и так же, как и Остин, жаждет, чтобы ее жизнь приобрела смысл. Один из способов убить время — видео, которые она снимает для своего канала в YouТube. Однажды в торговом центре она встречает парня, одетого в костюм мыши. Она жалуется ему, что посетители ТЦ не обращают внимания на репродукцию картины Кандинского, которая висит прямо у них перед глазами. Мышь собирает вокруг себя толпу и произносит короткую проникновенную речь о бездумности толпы, Фрэнки снимает ее на телефон, выкладывает в свой канал и получает сенсационные 1500 просмотров! Парня в костюме мыши зовут Линк (Эндрю Гарфилд), у него нет телефона, он не интересуется соцсетями, но пышущая в кои-то веки энтузиазмом Фрэнки находит его на улицах Лос-Анджелеса и уговаривает стать звездой YouТube. Вместе с ее другом Джейком, который тоже работает в баре и очевидно влюблен во Фрэнки, они делают из Линка блогера под ником "Такой, как все" и решают высмеять пользователей соцсетей с помощью их же методов.

Описание Кадр из фильма "Мейнстрим" © Компания A-One

Убивать врага его же оружием — хитро и остроумно, но очень самонадеянно, поэтому, конечно же, герои попадают в логическую ловушку: желание высмеять своих подписчиков за то, что те смотрят и лайкают глупые видео, заставляет команду Фрэнки, Джейка и Линка снимать еще больше глупых видео. В какой-то момент в историю неизбежно вклинивается менеджер в лице деловитого и бородатого Джейсона Шварцмана. Как только герои начинают зарабатывать на высмеивании соцсетей, они становятся совсем не лучше, чем предмет их сатиры. Главным обличителем здесь выступает Линк, который удивительно быстро перевоплощается из бедного чудака в костюме таракана в звезду YouТube в модных кроссовках. Его пламенные монологи о бессмысленности интернета, который уже давно потерял какие-либо моральные ориентиры, попадают прямо в точку. Гарфилд явно наслаждается этой ролью, купается в блестках и дешевых неоновых огнях, выжимает из своего неоднозначного и таинственного персонажа все до последней капли и в конце концов не оставляет места на сцене для главной героини фильма — Фрэнки.

Описание Кадр из фильма "Мейнстрим" © Компания A-One

В самом начале фильма старомодные титры представляют нам его главную героиню. Фрэнки — закрытая, стеснительная девушка, чей внутренний мир нужно как-то раскрыть. К сожалению, это не удается ни Копполе, ни Майе Хоук. Ее персонаж быстро теряется на фоне агрессивного, купающегося в море цифрового безумия Гарфилда, главным героем "Мейнстрима" становится Линк. В общем девочка, которая хотела обличить дурацкие и жестокие соцсести, в итоге становится неинтересной даже самой Копполе. Она, по горькой иронии, предпочитает героя, который олицетворяет собой все то, что сама режиссер хочет высмеять