Друг до поры. Почему Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе

Описание Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Григорович" в Порт-Судане, 28 февраля 2021 года © AP Photo

Судан объявил о пересмотре соглашения с Москвой по созданию на Красном море пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Это произошло в то время, когда США окончательно исключили страну из списка государств — спонсоров международного терроризма, после чего Вашингтон и Хартум объявили о налаживании отношений в различных областях. Можно ли это считать случайным совпадением или события все-таки связаны между собой? Российская база О пересмотре соглашения с Россией по морской базе было заявлено с мотивировкой о наличии в документе некоторых положений, которые могут нанести вред государству. Как заявил начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile, "в настоящее время идут переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть в нем интересы Судана и выгоду для государства". Ряд статей документа, уточнил он, "нес некоторый вред стране". "Это соглашение было подписано при прежнем режиме [Омара аль-Башира], но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, — разъяснил генерал. — Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов". Аль-Хусейн добавил, что сделка будет завершена, если она включит обоюдную выгоду стран. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]", — отметил он, выразив надежду, что разговоры с Москвой приведут к результату.

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О заключении между Россией и Суданом соглашения о создании на территории арабского государства пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ было объявлено в начале декабря 2020 года. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей. Согласно документу, Судан передает в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с областью причального фронта (стоянка плавсредств). При этом максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек — увеличение возможно только по согласованию с Суданом. Соглашение рассчитано на 25 лет с автоматическим продлением на десятилетние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения. Перед подписанием представленный Министерством обороны РФ проект документа прошел согласование в МИД РФ, Верховном суде, Генпрокуратуре и Следственном комитете РФ и предварительно проработан с суданской стороной. В соглашении оговорено, что нахождение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран. О возможности появления на Красном море российской базы заговорили еще после визита в Москву президента Судана Омара аль-Башира в ноябре 2017 года, в ходе которого были достигнуты договоренности о содействии РФ в модернизации суданских вооруженных сил. В мае 2019 года вступило в силу соглашение между двумя странами о военном сотрудничестве, подписанное сроком на семь лет. Оно, в частности, предусматривает обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности. Кроме того, оно нацелено на обмен опытом миротворческой деятельности в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН, взаимодействие в мероприятиях по поиску и спасению на море, развитие отношений в области совместной подготовки войск. Стоит отметить, что для России имеет большое значение наличие пункта материально-технического обеспечения на Красном море в Судане, поскольку он обеспечивает открытый выход в океан и позволяет контролировать не только Красное море, но и побережье Аравийского полуострова, а также гарантировать России безопасность стратегических морских транспортных путей в различных районах Мирового океана. Черный список США

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Тем временем 14 декабря 2020 года вступило в силу решение США об исключении Судана после многих лет из списка стран — спонсоров международного терроризма. Этому долгожданному событию предшествовал военный переворот в стране в апреле 2019 года и отстранение от власти находившегося там 30 лет Омара аль-Башира. Управляющий сейчас государством Суверенный совет в составе военных и представителей гражданской оппозиции объявил о курсе на демократизацию, реформы и прекращение всех военных действий на территории страны. Аль-Башир, которого многие в стране и за рубежом считают главным виновником того, что страна оказалась под санкциями, приведшими ее в конечном итоге к тяжелейшему экономическому положению и революционным событиям, сейчас находится в тюрьме. Вашингтон обвинял прежние власти Судана в оказании содействия террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в организации взрывов у посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, жертвами которых стали более 200 человек, включая 12 американцев. На Хартум была также возложена ответственность за подрыв американского эсминца "Коул" в Адене 12 октября 2000 года, унесший жизни 17 человек. В конечном итоге осенью прошлого года Судан по требованию США выплатил компенсации семьям жертв террористических актов в размере $335 млн. Уже на следующий день после исключения страны из черного списка стало известно, что Вашингтон согласился предоставить Хартуму ссуду в размере $1 млрд для погашения задолженности перед Всемирным банком. Это значит, что Судан сможет обратиться за ежегодной помощью в размере $1,5 млрд по линии Инициативы оказания помощи бедным странам с крупной задолженностью. Для Хартума эта помощь крайне необходима. Несмотря на то, что Штаты сняли с Судана действовавшие 20 лет санкции еще в октябре 2017 года, страна так и не смогла встать на ноги после тяжелейшего кризиса, который был усугублен отключением страны много лет назад от международной финансовой и банковской системы.

Безусловно, за решением тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа исключить Хартум из списка спонсоров международного терроризма, о котором было объявлено еще в октябре, стоял свой интерес Вашингтона. Осень стала для Штатов периодом "Авраамовых соглашений", когда арабские страны одна за другой объявляли о нормализации связей с Израилем и открытии посольств. После Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна настал черед Судана, который откликнулся на призыв Штатов "утрясти" отношения с Израилем. Но пока дальше этого дело не пошло — уже и Марокко установило дипотношения, а Судан все молчит, противостоя внутренней серьезной оппозиции этому процессу. Но с приходом к верховной в США власти Джо Байдена отношение к "Авраамовым соглашениям" несколько изменилось (как и само это название — оно больше не используется). Поэтому у Хартума появилось время проанализировать все за и против нормализации связей с Израилем при наличии и без этого огромного количества куда более важных для страны проблем — с одной стороны. А с другой —думаю, у США в случае необходимости всегда есть, чем привлечь Судан на свою сторону. Новый друг лучше старых?.. О том, что Судан принял решение приостановить действие соглашения с Россией, стало известно еще в апреле. Тогда об этом сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в Хартуме. В качестве причины такого шага называлось отсутствие в стране законодательного органа, который уполномочен ратифицировать этот документ. Посольство России опровергло тогда эту новость. Действительно, страна живет сейчас в условиях переходного периода, который завершится в лучшем случае в конце 2023 года. Парламентские выборы состоятся не ранее 2024 года. Судан настаивает на том, что без одобрения парламента сделка с Россией не имеет законной силы. Но соглашение о создании базы подписывалось уже в условиях отсутствия законодательного органа, а значит, стороны не могли не проговорить этот момент еще на этапе разработки договора. Во время интервью телеканалу Blue Nile начальник Генштаба Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил об открытости его страны к военному сотрудничеству с США. "Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху, после того как государство было исключено из американского списка стран — спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада", — заметил он. В Хартуме, впрочем, по словам начальника Генштаба, никак не увязывают пересмотр соглашения с Москвой с налаживанием отношений с Вашингтоном.

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