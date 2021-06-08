Блокада Baltic Pipe: польский план газовой независимости пошатнулся

Описание Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe в Дании, февраль 2021 года © EPA-EFE/John Randeris

Завершение строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с газовыми месторождениями на норвежском шельфе, оказалось под угрозой после того, как датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на прокладку этой трубы. Основанием для аннулирования документа в Дании назвали недостаточную изученность вопроса о защите дикой природы во время проведения работ. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и строительство газопровода идет уже полным ходом. Но без внимания такой запрет остаться не может. Газ в Польше В Польше это решение было встречено с тревогой, так как Baltic Pipe — основное звено в польских планах диверсификации источников энергии и отказа от российского газа, который польская правящая элита считает геополитическим оружием Москвы. Польша использует около 18–20 млрд куб. м газа в год, и этот показатель постоянно растет. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не станет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" (Ямальское соглашение) после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год.

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В Варшаве заявляют, что нашли способы отказаться от российского газа — за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) у США и Катара (регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце), а также строительства газопровода Baltic Pipe. Среди других проектов — расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях. Из всех этих проектов только Baltic Pipe мог бы обеспечить Польше поставки газа сравнимые с теми, что осуществляет "Газпром", — на уровне до 10 млрд кубометров в год. Но эти планы оказались под вопросом из-за решения Дании. Детали проекта Проект Baltic Pipe предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Завершить строительство Варшава намеревалась к 1 октября 2022 года. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Планируется, что датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы. Оператор сообщал в начале мая, что готовится летом начать прокладку морского участка Baltic Pipe. В апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье. Аналогичные работы в Дании должны были начаться в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда проверяли маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна согласно планам приступили бы к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря.

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После сообщения о заморозке проекта в Дании польская Gaz-System сообщила, что строительные работы, за которые отвечает компания, ведутся как на суше, так и в море, проходят без сбоев и выполняются в соответствии с графиком. "Решение датской апелляционной комиссии не влияет на реализацию проекта Baltic Pipe Gaz-System", — подчеркнули в компании. Экспертное мнение Сдержанный комментарий Gaz-System блекнет на фоне не на шутку обеспокоенных оценок польских экспертов и СМИ. "Это совершенно точно рискованная ситуация. Нужно помнить, что Baltic Pipe вместе с газопортом в Свиноуйсьце защищал Польшу от негативных для республики последствий "Северного потока". Вопрос заключается в том, насколько это отсрочит или в целом ликвидирует проект. Мы пока не знаем ответов. Информация свежая", — сказал в беседе со мной эксперт в области энергетической безопасности Давид Пекаж. "С точки зрения Польши это необыкновенно важно", — подчеркнул он. Как считает Пекаж, произошедшее — "большой вызов для польского правительства, которому нужно теперь ситуацию повернуть вспять, потому что энергетическая и газовая безопасность Польши в значительной степени опирается на Baltic Pipe". "Все зависит от того, насколько серьезно Дания решила отказаться от этого проекта под подтекстом экологических вопросов, или же это только уловка для переговоров", — указал он. "Мы ведем безжалостную борьбу за то, какую роль наша страна будет играть в будущем, вернемся ли мы к преклонению перед Берлином, снисходительному похлопыванию нас по плечу или же сохраним с мозолями выстроенное и принадлежащее нам по праву место в Европе", — сказал в эфире польского радио публицист портала Sieci Петр Цивиньский. По его словам, отзыв разрешения на Baltic Pipe должен рассматриваться в более широком контексте. "С приходом президента Джо Байдена, стремящегося сблизиться с Россией и Германией, отказавшегося от санкций по "Северному потоку — 2", меняется вся международная система", — считает эксперт. "У России и Германии есть мощное лобби, с которым нам приходится иметь дело", — добавил он. Ловушка Сообщение о приостановке строительства газопровода Baltic Pipe — "это очень, очень плохая новость", написал польский информационный портал wPolityce.pl. "Это дело выглядит частью большой геополитической игры, потому что трудно поверить, что датчане действительно отозвали (спустя три года!) выданное ранее разрешение из-за заботы о полевых и летучих мышах, как они объявили. Речь идет о чем-то гораздо более серьезном: поставить Польшу на колени с помощью энергетического шантажа", — считает издание.

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