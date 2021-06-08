ЦБ утомили финансовые пирамиды. Регулятор начал борьбу, не дожидаясь судов

Россияне в пандемию поменяли свои инвестиционные предпочтения и стали чаще вкладываться в альтернативные инструменты, отодвинув в сторону классические банковские депозиты из-за снизившейся доходности по вкладам. Количество инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 10% экономически активного населения страны, по данным Центробанка.

Так, на Московскую биржу пришли почти 5 млн новых инвесторов, на Санкт-Петербургскую — 2,5 млн. Суммарный объем вложений на фондовом рынке, по оценке Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), достиг по итогам года почти 6 трлн рублей. В первом квартале 2021 года тренд розничных инвестиций продолжился — число зарегистрированных физлиц на фондовом рынке увеличилось примерно на 2,3 млн, превысив показатель 11 млн человек, а число активных клиентов компаний, занимающихся инвестиционной деятельностью, составило 1,8 млн человек.

На эту тему ЦБ начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности

Этот позитивный для экономики тренд имеет и обратную сторону медали — рост мошенничеств на финансовом рынке и, соответственно, рост убытков россиян. Так, Центральный банк России опубликовал список из около 2 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. Цель действа — минимизация ущерба для населения от финансовых пирамид. Если подробнее, то по итогам 2020 года ЦБ выявил 222 финансовые пирамиды, 821 черного кредитора, 395 мошенников на Forex-рынке. За I квартал текущего года эти цифры составили соответственно 85, 144 и 124 (итого, вместе с другими нелегалами на финрынке, — 361 организация). Все это — потери денежных средств со стороны населения России, тех граждан, которые готовы быть активными инвесторами и поддерживать экономику страны. Регулятор уже давно выявляет мошенников на финансовом рынке с помощью собственной системы мониторинга интернета (о ней подробностей не сообщается). Вероятно, одним из методов пресечения развития мошеннической деятельности ЦБ выбрал публичную информационную кампанию. Так, списки, о которых идет речь выше, появились еще до того, как деятельность этих подозрительных компаний остановили власти, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. При этом перечень не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях, подчеркивается в пресс-релизе ЦБ. Финансовая безграмотность На мой взгляд, очень важно в этом ключе не только контролировать возникновение финансовых пирамид, но и развивать финансовую грамотность населения, бороться с мисселингом (при подобных продажах преднамеренно искажается информация о товаре), некорректным объяснением сложных финансовых продуктов клиентам финансовых организаций. Этим, конечно, регулятор и добросовестные участники рынка стараются активно заниматься. Но, например, до сих пор основой удач в махинациях является недостаточная осведомленность населения о правилах инвестирования и работы на финансовом рынке. Также характерной чертой мошеннических финансовых интернет-проектов представляется отсутствие открытых контактов и подробной информации на сайте.

Как проверить Список подозрительных компаний можно найти на сайте ЦБ, чтобы проверить, не попала ли та организация, в которую вы собрались инвестировать, в этот черный шорт-лист. Подробный путь: сайт ЦБ, кнопка "Проверить финансовую организацию". Продолжение

Зачастую пирамиды привлекают деньги в микрофинансовые организации с низкой надежностью, в якобы успешные в будущем криптовалюты. В последнем случае расчеты, как правило, производятся в биткойнах. Нелегальные Forex-дилеры сейчас также все чаще делают ставку на криптовалюты. Они убеждают россиян, потенциальных клиентов, что платить в виртуальной валюте удобнее, потому что таковы нюансы иностранного законодательства. По экспертным оценкам, около 70% подобных организаций — просто мошенники, они берут деньги за оказание услуг на Forex, но фактически их не предоставляют. Еще 30% из них говорят, что имеют лицензию иностранного регулятора, что не подтверждается при проверке. Кроме того, мошеннических кредиторов характеризует то, что они выдают кредиты под залог единственного жилья. Алгоритм действий По словам Сергея Швецова, юридическое пресечение деятельности таких организаций — долгий этап, поэтому люди слишком поздно понимают, что это мошенники. Публикация списка, по его словам, может сократить потери — потенциальные инвесторы смогут заблаговременно понять все детали и не попасть в капкан злоумышленников. Как только финансовая организация оказалась в этом списке, ЦБ отправляет документы в уполномоченные органы для пресечения их деятельности.

На эту тему ЦБ прорабатывает вопрос маркировки нелегальных финкомпаний в интернет-поисковиках