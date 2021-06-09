Олимпийские единоборства. Какие вопросы вызывает возможное появление ММА на Играх

Международный олимпийский комитет с каждым годом все сильнее задумывается о том, как привлечь к Играм новых зрителей. Отсюда и появление в программе Олимпиад новых, молодых видов спорта. Не раз говорилось о том, что смешанные боевые единоборства (ММА) удачно дополнили бы олимпийскую программу, приведя с собой целую армию болельщиков. И вот — ММА могут стать выставочным видом спорта на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. "ММА — бурно развивающийся вид спорта, мы, безусловно, хотим стать частью "олимпийской семьи", — рассказал ТАСС президент Международной ассоциации смешанных единоборств Керрит Браун. — Мы усердно работаем в этом направлении, и конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в "олимпийскую семью". Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта".

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Браун не первый человек, который говорит о потенциале ММА в рамках так называемой олимпийской семьи. В какой-то момент бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов планировал обсудить будущее ММА с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Судя по всему, такая встреча пока не состоялась. Более того, на Ближнем Востоке есть люди, заинтересованные в том, чтобы ММА вошли в "олимпийскую семью", так что поддержка проекта в определенных кругах есть. В какой-то момент ситуации сильно мешало наличие двух международных федераций — IMMAF и Всемирной ассоциации ММА (WMMAA), которую возглавлял российский функционер Вадим Финкельштейн. Но впоследствии вышеупомянутые организации объединились, и пошел процесс продвижения ММА в олимпийскую программу. Основной вопрос при потенциальном включении ММА в программу Олимпийских игр — кто там будет выступать? Какими будут правила? Мировые ММА сейчас делятся на профессионалов и любителей, друг от друга они отличаются рядом правил. Бойцы-любители выступают с защитными накладками на ногах, до определенного возраста спортсмены проводят поединки в шлемах. Более того, там нет ограничений по весу в тяжелой весовой категории, там может выступать спортсмен с весом более 140 кг. В профессиональных ММА это невозможно. Добавьте профессионалам отсутствие защиты, много крови, разнообразные повреждения и травмы. "Если ММА попадут в олимпийскую программу, это уже будут совершенно другие смешанные единоборства, — считает боец Александр Шлеменко. — Мы не получим те ММА, какими привыкли их видеть в профессиональном виде. Я развиваю детский спорт, на соревнованиях у них многое запрещено, и это уже получается борьба вперемешку с каким-то другим видом спорта. Сложно сказать, нужно ли ММА вообще быть в программе Олимпиады".

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Могут ли на Олимпийские игры попасть профессионалы, как это происходит в боксе или, например, в баскетболе и хоккее? Наверное, могут. Но при определенных критериях. "Да, профессионалы могли бы выступать на Олимпийских играх, если ММА будут в программе. Но при выполнении определенных критериев. Как это происходит, например, в боксе или футболе", — сказал ТАСС президент IMMAF Браун. Наверное, бойцы старой школы (например, Федор Емельяненко) не дотянут свою карьеру до тех времен. Хедлайнером Олимпиады точно мог бы стать Хабиб Нурмагомедов, особенно если бы он объединил усилия с IMMAF. В 2028 году Хабибу будет всего 40 лет. На выставочный поединок сил точно должно хватить. "Хабиб на Олимпийских играх? Почему бы и нет, он смог бы выступить, я думаю, — сказал Браун ТАСС. — Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в "олимпийскую семью" мы будем в 2028 году".

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