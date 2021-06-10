Демография и неравенство. В Южной Корее задумались над военным призывом для женщин

В южнокорейском обществе уже третий месяц не утихает жаркий спор о том, должны ли женщины служить в армии наравне с мужчинами, для которых воинская повинность является обязательной на протяжении уже семи десятилетий. Собственно, дискуссия началась с онлайн-петиции на сайте президента страны, автор которой потребовал ввести воинский призыв и для женщин, тем самым обеспечив настоящее равенство полов в стране и смягчив негативный эффект от рекордного падения рождаемости. "В стране продолжает падать рождаемость, в связи с чем Министерство обороны сталкивается с проблемой нехватки военнослужащих. Аргумент о том, что женщины не могут быть солдатами из-за их физиологии, звучит крайне неубедительно, учитывая, что многие женщины служат офицерами", — говорится в петиции. Ее автор указывает, что тот факт, что воинскую службу по призыву могут нести лишь мужчины, "оскорбителен для женщин, поскольку они могут быть надежными товарищами в деле защиты родины". Эта петиция очень быстро набрала несколько сотен тысяч подписей, а в комментариях под ней разгорелись бурные дебаты. Политическая актуальность Масла в огонь подлила совпавшая с этим по времени публикация книги "Политическая революция" депутата Национального собрания (парламента) от правящей Демократической партии "Тобуро" Пак Ён Чжина, который намерен участвовать в президентских выборах 2022 года. Среди прочего он отметил в материале, что намерен изменить нынешнюю систему призыва, сделав службу в армии добровольной для обоих полов, но при этом обязав всех проходить курс молодого бойца продолжительностью от 40 до 100 дней. Таким образом, по его замыслу, удастся создать полностью профессиональную армию и при этом покрыть возможную нехватку кадров.

На эту тему Кто сегодня моет посуду, или Почему женщины до сих пор делают больше мужчин по дому

Политик также утверждает, что такие перемены позволят минимизировать неудобства для молодых людей, которых обязательная служба почти на два года вырывает из обычного течения жизни. Пак Ён Чжин считает, что предлагаемые им перемены позволят "раз и навсегда" закрыть вопрос о гендерной дискриминации, а также решит проблему, когда работодатели при найме отдают предпочтение уже отслужившим молодым людям. Кроме этого, он отмечает, что солдаты получают слишком низкую зарплату, которую стоит приравнять к средней заработной плате сотрудников 100 крупнейших южнокорейских компаний. Все эти меры, полагает политик, позволят сократить численность национальных вооруженных сил с нынешних 550 тыс. до 150–200 тыс., но при этом они будут полностью состоять из профессионалов, а число резервистов вырастет с 2,75 млн до 20 млн. "Изучение и безопасность" В настоящее время призыв действует в отношении всех здоровых южнокорейских мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, которые должны отслужить по меньшей мере 18 месяцев. Напомню, что военный призыв для женщин существует в восьми странах мира: КНДР, Израиле, Норвегии, Швеции, Боливии, Чаде, Мозамбике и Эритрее. В Северной Корее срок службы для женщин составляет семь лет, а для мужчин — 11.

На эту тему В бой идут одни старики? Как рождаемость стала для Китая бомбой замедленного действия

Женщины в Южной Корее служат в армии исключительно на добровольной основе и только на офицерских должностях. Армейский призыв для них не раз становился горячей темой для обсуждения в южнокорейском обществе в разрезе прав человека и гендерного равенства. Например, в прошлом при сдаче экзамена для работы в государственных учреждениях люди, отслужившие в армии, получали дополнительные баллы. Однако в 1999 году конституционный суд признал это правило противоречащим основному закону в части дискриминации по половому признаку, поскольку отслуживших в вооруженных силах женщин было намного меньше, чем мужчин. Официальный представитель Министерства национальной обороны Пу Сын Чхан в связи с актуальными на сегодняшний день дебатами заявил, что любые изменения в военной системе должны проводиться после тщательного изучения и основываться на текущей ситуации в сфере безопасности. "Считаем, что подобное решение должно приниматься после всеобъемлющего рассмотрения, оценки его эффективности и на основе общественного консенсуса", — подчеркнул он, добавив, что это потребует от властей "множества дополнительных шагов". С другой стороны, конституционный суд Южной Кореи последовательно демонстрировал приверженность позиции о том, что в вооруженных силах по призыву должны служить лишь мужчины. Соответствующие вердикты судьи выносили в 2010, 2011 и 2014 годах, ссылаясь на то, что "мужское тело больше подходит для боевых действий", и что "даже хорошо физически подготовленные женщины могут столкнуться с проблемами в ходе подготовки или боевых действий из-за физиологических особенностей, беременности или рождения детей". Народные противоречия

На эту тему Глава Росстата: органы власти все больше интересуются статистикой