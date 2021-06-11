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Мнение

Не божий дар. Тщетны ли попытки Киева создать оружие мирового уровня?

ЛИТОВКИН Дмитрий
ЛИТОВКИН Дмитрий 
Военный обозреватель
Дмитрий Литовкин — о состоянии украинского оборонно-промышленного комплекса и его перспективах
САУ 2С22 “Богдана” Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons
Описание
САУ 2С22 “Богдана”
© Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Минобороны Украины опубликовало запись стрельб новой самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана". Как подчеркивается в сюжете, артсистема создана на отечественном оборудовании из украинского металла, а калибр орудия соответствует стандартам НАТО. На этом рассказ о перспективной разработке "данной Богом" (перевод с греческого на русский язык имени Богдана) можно было бы завершить.

Машина создается украинской промышленностью с 2014 года. В 2018 году секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов пообещал принять ее на вооружение — опытный образец даже прошел на параде в Киеве, но на сегодняшний день машина все еще на испытаниях. Для специалистов причины этого очевидны.

С прицелом на Москву

Рассказывая о САУ "Богдана", Александр Турчинов не скупился на эпитеты: это и высокая мобильность, точность, дальность, а также значительная скорость ведения огня. Секретарь СНБО отметил, что гаубица может специальными боеприпасами поражать цель на расстоянии до 60 км (что является высоким показателем), а также имеет "натовский 155-миллиметровый калибр" (серьезная скорострельность и разрушительная мощь). Машина создана на колесном шасси грузовика "КрАЗ", что как раз обеспечивает мобильность; цифровая система управления и наведения — точность. Так что поводов для оптимизма у Турчинова было более чем достаточно — приведенные показатели по дальности стрельбы являются одними из лучших в мире.

Для сравнения: снаряды с улучшенной аэродинамической формой чешской Dana М2 летят на расстояние до 25,5 км. А у гаубицы 2С3 "Акация", которой сейчас пользуются ВСУ, — на 17,1 км, активно-реактивные — всего на 20,4 км.

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в Советской армии, его нет и в современной Российской армии. И я советую врагам Украины хорошо запомнить его", — грозно заявлял секретарь СНБО.

Действительно, в СССР не было колесных САУ. Как-то их закупили у входившей в Организацию Варшавского договора Чехословакии для пробной эксплуатации, но в войсках они не прижились. Считается, что главной их проблемой была платформа — обладая повышенной маневренностью по сравнению с гусеничными машинами, артустановки быстрее перемещались по дорогам и относительно равнинной местности, но когда дело доходило до "русского поля" или снежной целины, тут все и заканчивалось. Угнаться за танками они были неспособны, а от длительных маршей по бездорожью колесные машины теряли боеготовность. Поэтому в СССР, а затем и в России все САУ строились на гусеничных шасси высокой проходимости.

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Сегодня на вооружении российских Сухопутных войск находится целый арсенал таких машин: самоходные пушки 2С7 "Пион" (203 мм), 2С7М "Малка" (203 мм), 2С5 "Гиацинт-С" (152 мм); самоходные гаубицы 2С3 (2С3М) "Акация" (152 мм), 2С19 "Мста-С" (152 мм), 2С1 "Гвоздика" (122 мм), 2С34 "Хоста" (120 мм); самоходные орудия "Вена" (120 мм), "Нона-СВК", новая 2С35 "Коалиция-СВ" (152 мм). Я специально перечисляю все имеющиеся машины, чтобы был понятен масштаб оснащения Российской армии современными самоходными артиллерийскими установками. Причем все они в последнее время прошли успешную модернизацию — установлены современные цифровые системы связи, прицеливания и прочие вещи.

Кроме того, буквально на днях Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") провел публичную демонстрацию новинок: колесные САУ "Флокс" (120 мм), "Магнолия" (120 мм) и "Мальва" (152 мм). По некоторым данным, эти машины ожидаются к поставке артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск для повышения их мобильности вне условий сложного рельефа местности.

Стрельба по коленочкам

На момент обретения независимости Киев получил второй после Москвы военно-промышленный комплекс. Это 3594 предприятия, на которых работало более 4 млн человек. Украина унаследовала почти треть космической промышленности бывшего СССР. Кроме того, на территории страны осталось имущество "второй линии обороны" — Прикарпатского военного округа. К которому при выводе советских войск из Восточной Европы добавилось еще огромное количество элементов военного толка, что позволило Киеву в какой-то момент войти в десятку ведущих экспортеров вооружений и военной техники.

Впрочем, огромное богатство, на мой взгляд, было растрачено впустую. Уже к 2010 году, по данным Министерства промышленной политики Украины, в стране на оборону работало всего 143 предприятия. В 2011 году Украина выпала из десятки основных глобальных поставщиков вооружений. А в 2014-м был нанесен, пожалуй, окончательный удар по военному суверенитету страны: после антиконституционного переворота Киев обвинил Москву в оккупации его территорий и разорвал с Россией любые военно-технические контакты. По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, озвученной в апреле 2014 года, общий портфель российских гражданских и военных заказов, размещенных на украинских предприятиях, составлял около $15 млрд — 8,2% ВВП Украины.

Нельзя сказать, что это не ударило по РФ. Российско-украинский оборонный товаропоток насчитывал 7–8 тыс. наименований комплектующих и готовых изделий, необходимых нам для производства современной техники. Например, российская оборонка серьезно просела с тяжелыми баллистическими ракетами Р-36М2 (SS-18) "Воевода", техническим обслуживанием которых занимался днепропетровский "Южмаш". От авторского надзора украинских специалистов зависели системы наведения и управления российских ракет УР-100Н и РТ-2ПМ "Тополь", разработанные в советское время на харьковском предприятии "Хартрон" (бывшее НПО "Электроприбор") и киевском "Арсенале". ВМФ РФ не получил заказанные и оплаченные на заводе "Заря-Машпроект" из Николаева газотурбинные установки для фрегатов проектов 22350 и 11356, малых десантных кораблей на воздушной подушке "Зубр", а также другие средства.

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Но, пожалуй, наибольшие потери ощутила авиация. Запорожская корпорация "Мотор Сич" поставляла всю номенклатуру вертолетных, авиационных и ракетных двигателей для боевых и транспортных вертолетов Ми-26, Ка-31, Ка-32, Ка-52, Ми-8 разных модификаций, Ми-24, Ми-28Н, Ми-35. Моторы украинского производства устанавливались и на российские самолеты-амфибии Бе-200 и учебно-боевые Як-130, а также на тяжелые транспортные Ан-124 "Руслан". Помимо этого, "Мотор Сич" снабжала турбореактивными двигателями Р-95-300 стратегические крылатые ракеты Х-55 и Х-55СМ, авиационные тактические Х-59М, Х-35 и корабельные 3М10 и 3М24.

Украинские предприятия экспортировали гидравлические системы и тормозные парашюты для истребителей Су-27, Су-30 и Су-35, а также комплектующие для истребителя-бомбардировщика Су-34. Черкасский "Фотоприбор", киевский "Арсенал" и львовская "Лорта" были основными поставщиками систем наведения для танков, самолетов и зенитных ракетных комплексов. "Фотоприбор" также участвовал в проекте по созданию российских противотанковых комплексов "Хризантема", поставлял аппаратуру управления для вертолетов Ми-24. Все это нам пришлось импортозаместить. Теперь не Россия зависит от милости соседа, а он от нее.

Развод и девичья фамилия

Сложности самостоятельной жизни Украина ощутила буквально сразу же. Внутренняя война в Донбассе и Луганске показала плохую оснащенность армии — советское имущество распродали, а нового не создали. Буквально все, за что бы ни брались самостийные оружейники, выходило неважно. В войсках нет перспективного танка Т-84У "Оплот", бронетранспортера БТР-4Е, бронеавтомобиля "Козак-2М", той же САУ "Богданы" и много чего, разрекламированного и пропиаренного как крупные достижения ОПК страны. Поэтому который год Киеву приходится чуть ли не клянчить оружие по всему миру — порой успешно.

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Так, в 2014 году Киев получил около 2 тыс. бронежилетов, два десятка станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48A, 35 бронеавтомобилей HMMWV и полевой госпиталь. В 2015 году пришло в страну 130 "Хаммеров" и пять скоростных катеров. В 2016-м — 14 радиолокационных станций, более 2 тыс. приборов ночного видения, пять бронеавтомобилей HMMWV в медицинском эвакуационном варианте, 24 комплекта легких БПЛА RQ-11B Raven. В 2017-м — еще 40 "Хаммеров" и около 700 радиостанций.

В 2018 году Пентагон отправил на Украину уже более серьезное вооружение: 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters также признался, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена посодействовать в обеспечении современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Недавно комитет по иностранным делам Сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", по которому военная помощь Киеву увеличивается до $300 млн. Как сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, на эти деньги закупят среди прочего летальное вооружение. Речь, по данным газеты The Wall Street Journal, идет о средствах ПВО, оперативно-тактических ударных комплексах, противотанковых и противокорабельных ракетах Harpoon.

Понятно, что все это будет не бескорыстная помощь и все равно придется как-то платить. Чем это чревато? Хотя бы тем, что Киеву придется ужиматься на собственных оборонных проектах. Значит, в Лету могут кануть прямые конкуренты американских поставок: ракетные катера "Лань", "Веспа", "Гроза" и "Богомол". За ними закроется проект перспективного корвета проекта 58250 "Владимир Великий" и противокорабельного комплекса "Нептун". Наверняка туда же последуют зенитная ракетная система "Кильчень" и РСЗО "Ольха" с управляемыми снарядами большой дальности.

Ну а что со столь уникальной САУ "Богдана"? Нюанс в том, что Украина никогда не производила артиллерийские стволы и собственно системы на их основе. Поэтому, как утверждают украинские СМИ, пушку для машины купили в Польше. Она аналогична той, что стоит на польской самоходной артустановке Krab. Калибр изделия 155 мм требует и новых боеприпасов. На Украине их не выпускают. На этом, думаю, можно ставить точку.

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