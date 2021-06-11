Преодолеть "вакцинный апартеид". Помогут ли богатые бедным в борьбе с пандемией?

Джо Байден начал поездку в Европу с объявления о том, что американское правительство закупит и передаст беднейшим странам 500 млн доз вакцины от COVID-19. В четверг на встрече с журналистами в английском графстве Корнуолл, где будет проходить трехдневный саммит Группы семи с 11 по 13 июня, президент США сообщил, что 200 млн доз станут доступны к концу нынешнего года, а остальные 300 млн — к середине следующего. Поставки планируется осуществлять через международную программу COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Напомню, что ранее Вашингтон взял на себя обязательство выделить другим странам 80 млн доз вакцины и передал на нужды COVAX $2 млрд, пообещав к началу следующего года еще столько же. Новая инициатива Байдена полностью вписывается в его концепцию американского лидерства, основанного "не на примере силы, а на силе примера", и вероятно, должна еще раз подтвердить, что Соединенные Штаты вернулись на мировую арену. Сделано это в аккурат к совещанию G7, на котором будет обсуждаться глобальная борьба с пандемией. При Дональде Трампе с его лозунгом "Америка прежде всего" такого бы не произошло. Хотя бы потому, что программа COVAX, в которой участвуют более 170 стран, осуществляется через ВОЗ, а Трамп хотел, чтобы США порвали связи с этой организацией.

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Но есть у инициативы Байдена и очень важная внутренняя составляющая. Американо-германская вакцина, которую США передадут развивающимся странам, будет произведена на предприятиях компании Pfizer в штатах Мичиган, Канзас, Миссури и Массачусетс, где работают более 7,5 тыс. человек. Байден неслучайно заострил на этом внимание, рассчитывая, вероятно, на какие-то политические дивиденды. Это действительно тот случай, когда узкопартийные интересы переплетаются с национальными и международными и о каком-то альтруизме речь не идет. Но по большому счету все крупные мировые державы ведут себя в этом смысле примерно одинаково. Пластырь на рану от мачете Другое дело, что бедным странам это не нравится, а их богатым соседям уже приходится слышать обвинения в "вакцинном апартеиде" и "вакцинной сегрегации". По выражению The Washington Post, разрыв "между теми, кто имеет, и теми, кто не имеет" вакцину, чрезвычайно велик, а все глобальные попытки ликвидировать его "до сих пор носили фрагментарный характер". "Некоторые богатые государства объявили о планах предоставить излишки препаратов [от коронавируса] и поддержали идею наращивания их мировых запасов, но подробности того, как и когда это будет сделано, почти неизвестны", — отметила газета. Ранее Евросоюз пообещал выделить беднейшим странам до конца года 100 млн доз вакцины, из которых 30 млн доз должна предоставить Франция. Однако эти действия, как и аналогичные поступки США, пока явно недостаточны. Адъюнкт-профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета эпидемиолог Грегг Гонсалвес сравнил их с попытками "наложить полоску пластыря на рану, нанесенную ударом мачете". Говоря по-русски, все это как мертвому припарки. Пандемия по большому счету не создала новых глобальных проблем, а лишь обострила уже существующие, в том числе усилила разрыв между богатыми и бедными, развитыми и развивающимися странами. На этой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о наличии "пандемии на двух треках" — в благополучных и не слишком благополучных государствах. По его словам, на страны с высокими доходами приходится 44% всех использованных доз вакцины, а с низкими — лишь 0,4%. "Больше всего разочаровывает тот факт, что подобная статистика не меняется уже в течение нескольких месяцев", — подчеркнул глава ВОЗ. Цена вакцинации

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Если в США и Великобритании хотя бы одну дозу вакцины получили больше половины жителей, то в Африке — менее 3%. В странах "семерки" (за исключением Японии, где программа вакцинации началась позже) на каждые 100 жителей приходится в среднем 76 доз вакцины, в то время как в Южной Америке — лишь 31 доза. Гебрейесус считает, что неравенство в доступе к вакцинам представляет "угрозу для всех наций". По программе COVAX до конца года планировалось распределить 2 млрд доз вакцин, чтобы сделать прививки от коронавируса примерно 20% населения в наиболее нуждающихся странах. Однако уже сейчас ясно, что сделать это не удастся. Среди главных причин — нехватка средств, логистические трудности, а также крайне тяжелая ситуация в Индии, на которую пришлось экстренно переориентировать значительную часть ресурсов. Негативную роль сыграло отсутствие поддержки со стороны администрации Трампа, объявившей о выходе из ВОЗ. До сих пор через COVAX удалось распространить лишь немногим более 80 млн доз вакцин в 129 странах с общим населением в несколько миллиардов человек. Кстати, Российский фонд прямых инвестиций сообщил в конце марта, что подал заявку на участие вакцины "Спутник V" в этой международной программе. Особенно сильно контраст между двумя группами государств проявился в связи с началом отмены ограничений там, где высок уровень вакцинации и эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. Сейчас более чем в 40 американских штатах сняты основные ограничения, в ЕС начали выдавать цифровые сертификаты (паспорта) вакцинации, Япония готовится принять в июле Олимпийские игры в Токио. Вместе с тем, по данным ВОЗ, на прошлой неделе больше всего заразившихся было выявлено в Индии, а единственным регионом, где произошел рост заболеваемости, причем на 25%, стала Африка.

Доступ к вакцинам имеет свою цену и напрямую отражается не только на физическом, но и экономическом здоровье разных стран. На этой неделе Всемирный банк пересмотрел свой прогноз роста мировой экономики в 2021 году, повысив его на 1,5% по сравнению с предыдущими, январскими, оценками — до 5,6%. В то же время эксперты банка предупредили, что темпы восстановления в развивающихся странах будут ниже, чем в США и Европе, в том числе из-за "неравного доступа к вакцинам". Поделиться запасами Канцелярия британского премьера Бориса Джонсона сообщила, что на саммите в городке Карбис-Бэй лидеры G7 объявят о решении обеспечить другие страны не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Великобритания, в частности, выделит из своих запасов в течение следующего года 100 млн доз, 80% которых будут распределены через COVAX. В статье, опубликованной в лондонской The Times накануне совещания "семерки", Джонсон посетовал, что пандемия "существенно пошатнула международный порядок и солидарность". "Страны оказались вынуждены выпрашивать у соседей то, в чем отчаянно нуждались: средства индивидуальной защиты, лекарства и, наконец, вакцины", — заявил хозяин саммита, добавив, что этому надо положить конец. Однако и в G7, и в ЕС на этот счет сохраняются разногласия. На этой неделе выяснилось, например, что далеко не все европейцы поддерживают призыв Индии и ЮАР отменить патенты на производство вакцин от коронавируса, чтобы решить проблему дефицита. Даже голосование в Европарламенте показало, насколько спорным остается этот вопрос: 355 депутатов высказались "за", 263 — "против", 71 воздержался.

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