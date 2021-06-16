Каникулы проблемной семьи в Италии: "Телохранитель жены киллера"

В далеком 2017 году фильм "Телохранитель киллера" успешно использовал придуманный Шоном Бэйкером жанр "бади муви", приправив его изрядной долей гиперболизированного насилия. Райан Рейнольдс в "Дэдпуле" доказал, что может быть не только смешным и очень белым, но и вполне приличным героем экшена, и в "Телохранителе киллера" сыграл что-то похожее на самый успешный фильм в своей карьере. А Сэмюэл Л. Джексон просто продолжил капитализировать отменное умение смачно произносить слово "мазафака". Эту торговую марку он закрепил за собой еще в 1994 году с выходом "Криминального чтива". Проверенная формула "Мы такие разные и все-таки мы вместе" обеспечила не очень оригинальному и при этом обаятельному за счет своего звездного каста "Телохранителю киллера" приятную кассу, а студийные боссы решили дошутить все шутки в сиквеле, хотя на самом деле тем для них уже не осталось. Телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) до сих пор находится в кризисе — он так и не смог до конца пережить лишение лицензии и знакомство с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэл Л. Джексон). Все это травмировало его настолько, что психолог советует Майклу забыть на время о работе и поехать на Капри отдохнуть. Сцена отдыха бывшего телохранителя длится примерно полминуты: практически сразу его сдергивает с шезлонга жена Дариуса Соня (Сальма Хайек) и подряжает Майкла, несмотря на его сопротивление, спасать ее мужа, которого украли какие-то бандиты.

Описание Кадр из фильма "Телохранитель жены киллера" © MEGOGO Distribution

Но это лишь только начало их приключений — вскоре Интерпол нанимает разнородную троицу расстроить планы греческого злодея с неправдоподобно греческим именем Аристотель Попадопулос, которого почему-то играет Антонио Бандерас. Он хочет разрушить всю Европу и сделать Грецию great again, вернув ей былое античное величие. Понятное дело, что все эти набившие оскомину нагромождения сюжета служат лишь одной цели — показать нам виртуозные погони через Европу (фильм не следует популярному нынче тренду, где боевики скачут в бешеном темпе по всему миру, и в основном ограничивается Италией) и препирания педантичного параноика Брайса и остроумного социопата Дариуса. Чтобы придать их отношениями динамики, в компанию добавляют взрывоопасную Соню, которую Хайек играет с максимальной отдачей, подчеркивая откровенную несерьезность всего происходящего. Правда, шутки и диалоги героев упрощены настолько, что они выходят несмешными абсурдными версиями самих себя, как в страшном сне, где пластинку заедает навсегда. Роль Сони сводится к выкрикиванию ругательств, теряющих всю свою изобретательность в русском дубляже, Майкла — к нытью и очень запутанному поиску себя, а Дариуса — к уже упомянутой выше "мазефаке". Бандерасу в нарядных костюмах, похожих на дорогие обои (по этой теме фильм тоже проходится, и это его единственная смешная шутка), и вовсе нечего играть, поэтому он при любом удобном случае перечисляет блюда из меню греческого ресторана с акцентом. В русском дубляже акцент, конечно же, убрали, но наверняка он там был!

Описание Кадр из фильма "Телохранитель жены киллера" © MEGOGO Distribution

Абсурд — это четко упорядоченный хаос, и для того, чтобы его создать, требуется изрядная доля мастерства. Сценаристам Тому О’Конному и режиссеру Патрику Хьюзу, вернувшимся к истории о нерадивом телохранителе и язвительном киллере, абсурд явно так и не подчинился. Они создали совершенно дурацкий сюжет, преднамеренно повторяющий все клише боевиков, но так и не удосужились по этому поводу сыронизировать

В фильме не хватило места для самоиронии — все экранное время было отведено не очень зрелищным погоням (бравурное безумие того же "Форсажа" сложно переплюнуть) и ужасному и устаревшему юмору, который не смогли бы вывезти на себе даже самые талантливые голливудские актеры. Вторичность сюжета и героев делает последних не просто неинтересными, но даже нелицеприятными. Занудный бубнеж Брайса, который и по нраву, и по виду никакой не телохранитель, а обычный белый (во всех смыслах) воротничок, похож на встречу с очень скучным другом, который весь вечер рассказывает о счетах-фактурах и несданных рабочих отчетах. А его поиск себя и странные сюжетные повороты не ведут к развитию личности персонажа, а просто забываются на полпути.

Описание Кадр из фильма "Телохранитель жены киллера" © MEGOGO Distribution