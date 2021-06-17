Италия, море, паста и дружба: идеальное лето в мультфильме "Лука"

Яркая итальянская ривьера с разноцветными домиками на склонах обросших зеленью скал, сочным голубым небом, мягкими морскими волнами и нежными, как зефир, розовыми закатами кажется сказкой и без нового мультфильма студии Pixar. После закрытия границ прошло больше года, и зарубежье кажется далеким, как желтый круг Луны на небе: можно гадать, когда ты сможешь до нее добраться, мечтать о том, что будешь там делать, но ближе она не станет. Так что смотреть красивого пиксаровоского "Луку", который переносит вас в лучшее лето вашей жизни, приятно и больно одновременно.
В маленькой прибрежной деревушке Портороссо (своеобразное смешение названий фильма "Порко Россо" Хаяо Миядзаки и реального города Монтероссо в знаменитом заповеднике Чинкве-Терре) в середине 50-х годов жители промышляют рыбной ловлей и страшатся загадочных морских чудовищ. В кои-то веки народные суеверия оказываются правдой — под водой тоже есть итальянский городок, только обитают в нем морские жители с лилово-зеленой чешуей. Маленький мальчик Лука пасет рыб и очень боится монстров с поверхности, пока его новый друг Альберто не выманивает парня из воды. Тогда герой обнаруживает, что на суше превращается в человека. Вместе нерешительный Лука и бесшабашный Альберто начинают изучать надземный мир и деревушку Портороссо, где встречают девочку Джулию, которой сложно найти друзей среди местных детей. Вместе они хотят выиграть ежегодный забег, чтобы купить "Веспу" и укатить на ней в путешествие.
Как я уже говорила выше, итальянское побережье совершенно не нуждается в ретуши и совершенствовании, а без безумных толп туристов, облепливающих каждую пядь земли, там, наверно, теперь и вовсе тишь да благодать. В дизайне практически игрушечной Портороссо чувствуется влияние пяти городков национального парка Чинкве-Терре, а паста с песто прозрачно намекает на то, что действие происходит в Лигурии, где вырос режиссер-дебютант Энрико Касароса. Охваченный фирменным пиксаровским голубым свечением "Лука" погружает нас в атмосферу ласкового лета. Никогда еще эскапизм не выглядел таким привлекательным и своевременным. Для того чтобы с точностью отобразить атмосферу dolce far niente (сладкого ничегонеделания), аниматоров отправили в командировку в Италию (в этот момент очень сложно им не завидовать). А для еще большей романтизации и без того лубочной картинки режиссер переносит действие в 50-е годы с явным намеком на итальянских неореалистов. Только без страшных тягот и социальных комментариев.
Касароса не скрывает, что вдохновлялся своим детством в Лигурии, но его история универсальна. Думаю, многие из нас помнят тягучее томление летнего безделья, одиночество и желание найти друзей, с кем можно было бы вместе открыть большой и неизвестный мир. Pixar в отличие от недавней "Души", которая была сделана скорее не для детей, а для взрослых, явно адресует свой новый фильм маленьким зрителям, хотя неустанно учит и больших тоже. Морские чудовища, мимикрирующие под обычных людей, становятся метафорой всех непохожих, необычных и просто одиноких аутсайдеров, которых не хотят принимать и понимать окружающие. "Лука" говорит о том, что в непохожести нет ничего страшного, и успокаивает тем, что в жизни всегда найдутся хорошие люди, которые примут тебя таким, какой ты есть.
Еще более актуальным комментарием для взрослых становится диалог Луки с внутренним голосом Бруно, который постоянно пытается предостеречь его от любых мало-мальски безрассудных поступков. В какой-то момент герой перестает постоянно себя контролировать и начинает жить — ошибаться, падать, снова вставать и учиться на своих ошибках. При этом мультфильм чувствуется не как поучительный урок, а как дружеская поддержка — легкая и незанудная. Нам всем сейчас нужен кто-то, кто напомнит, что, несмотря на все, что происходит, впереди еще целое лето.