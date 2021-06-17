Италия, море, паста и дружба: идеальное лето в мультфильме "Лука"

Описание Кадр из мультфильма "Лука" © Disney/Pixar

Яркая итальянская ривьера с разноцветными домиками на склонах обросших зеленью скал, сочным голубым небом, мягкими морскими волнами и нежными, как зефир, розовыми закатами кажется сказкой и без нового мультфильма студии Pixar. После закрытия границ прошло больше года, и зарубежье кажется далеким, как желтый круг Луны на небе: можно гадать, когда ты сможешь до нее добраться, мечтать о том, что будешь там делать, но ближе она не станет. Так что смотреть красивого пиксаровоского "Луку", который переносит вас в лучшее лето вашей жизни, приятно и больно одновременно.

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В маленькой прибрежной деревушке Портороссо (своеобразное смешение названий фильма "Порко Россо" Хаяо Миядзаки и реального города Монтероссо в знаменитом заповеднике Чинкве-Терре) в середине 50-х годов жители промышляют рыбной ловлей и страшатся загадочных морских чудовищ. В кои-то веки народные суеверия оказываются правдой — под водой тоже есть итальянский городок, только обитают в нем морские жители с лилово-зеленой чешуей. Маленький мальчик Лука пасет рыб и очень боится монстров с поверхности, пока его новый друг Альберто не выманивает парня из воды. Тогда герой обнаруживает, что на суше превращается в человека. Вместе нерешительный Лука и бесшабашный Альберто начинают изучать надземный мир и деревушку Портороссо, где встречают девочку Джулию, которой сложно найти друзей среди местных детей. Вместе они хотят выиграть ежегодный забег, чтобы купить "Веспу" и укатить на ней в путешествие.

Описание Кадр из мультфильма "Лука" © Disney/Pixar

Как я уже говорила выше, итальянское побережье совершенно не нуждается в ретуши и совершенствовании, а без безумных толп туристов, облепливающих каждую пядь земли, там, наверно, теперь и вовсе тишь да благодать. В дизайне практически игрушечной Портороссо чувствуется влияние пяти городков национального парка Чинкве-Терре, а паста с песто прозрачно намекает на то, что действие происходит в Лигурии, где вырос режиссер-дебютант Энрико Касароса. Охваченный фирменным пиксаровским голубым свечением "Лука" погружает нас в атмосферу ласкового лета. Никогда еще эскапизм не выглядел таким привлекательным и своевременным. Для того чтобы с точностью отобразить атмосферу dolce far niente (сладкого ничегонеделания), аниматоров отправили в командировку в Италию (в этот момент очень сложно им не завидовать). А для еще большей романтизации и без того лубочной картинки режиссер переносит действие в 50-е годы с явным намеком на итальянских неореалистов. Только без страшных тягот и социальных комментариев.

При этом даже в такой хоть и романтичной, но земной обстановке "Лука" стремится преодолеть земное притяжение. Короткие эпизоды, где фантазия главного героя уводит его к звездам, настолько прозрачны и красивы какой-то наивной детской непорочностью, что сразу становится понятно, почему Pixar — ведущая анимационная студия в мире

Описание Кадр из мультфильма "Лука" © Disney/Pixar