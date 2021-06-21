"По фашистским гадам… Огонь!" Ко дню рождения "Катюши" и советской реактивной артиллерии

Предыстория создания "Катюши"

Теоретические основы ракетной техники заложили Николай Кибальчич, Николай Жуковский, Фридрих Цандера и, конечно, основоположник теории реактивного движения и космонавтики Константин Циолковский. Благодаря их трудам появились предпосылки для перехода к практическим работам, созданию научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций. Первая такая государственная Лаборатория для разработки изобретения инженера Тихомирова была создана в Москве 21 мая 1921 года, но затем переведена в Петроград и переименована в Газодинамическую лабораторию (ГДЛ).

Важный практический шаг в истории наших ракетчиков сделали 21 сентября 1933 года, когда по инициативе Михаила Тухачевского на основе московской Группы по изучению реактивного движения (ГИРД, руководитель Сергей Королев) и ленинградской ГДЛ (руководитель Иван Клейменов) организовали новую организацию — Реактивный научно-исследовательский институт (потом НИИ-3, а ныне Центр Келдыша). Сотрудникам этой организации надлежало заниматься разработкой различных ракет и в целом продолжить изучение реактивного движения. Среди значительных успехов НИИ-3 значится успешное завершение в 1938 году войсковых испытаний принципиально нового для того времени оружия — авиационных реактивных снарядов РС-82 и РС-132, которые можно было использовать для поражения воздушных, наземных и морских целей.

К сожалению, репрессии оказали сильное негативное влияние на работу института. Погибли арестованные 2 ноября 1937 года органами НКВД по ложным обвинениям директор НИИ-3 Иван Клейменов и его заместитель по научной работе Георгий Лангемак (обоих реабилитировали в 1955 году за отсутствием состава преступления, оба посмертно Герои Социалистического Труда). Они вместе с Борисом Петропавловским, Владимиром Артемьевым, Николаем Тихомировым и Юрием Победоносцевым считаются одними из основных создателей советского реактивного оружия залпового огня, поскольку смогли практически завершить доводку реактивных снарядов. Их впервые испытали 20 августа 1939 года во время боев на реке Халхин-Гол, смонтировав направляющие под крыльями истребителей.

19 февраля 1940 года сотрудники института Иван Гвай, Андрей Костиков и Василий Аборенков получили авторское свидетельство на изобретение "механизированной установки для стрельбы ракетными снарядами различных калибров". Именно она стала основой для разработки знаменитой "Катюши".