"Количественно нейтральный брак": Швеция начинает борьбу с полигамией, но споры еще идут

"Если б я был султан, я б имел трех жен…" Такими словами начинается шуточная песенка из любимого всеми фильма "Кавказская пленница" в исполнении незабвенного Юрия Никулина. Вне культурного контекста она, пожалуй, показалась бы несмешной жителям царства гендерного равенства, скандинавам. Над чем смеяться-то? Над угнетением, притеснением, непризнанием права человека на свободу и выбор жизненного пути? Но вот любопытный факт: в той же Швеции многоженство, или полигиния, существует на вполне законных основаниях. Не то чтобы ее практикуют аборигены — такого, понятное дело, нет: на уровне национальных традиций подобная форма семейного устройства неприемлема и подлежит осуждению, а на уровне закона — просто запрещена. Однако для прибывших из соответствующих стран мигрантов иметь несколько жен позволительно, а сам факт полигамии до недавнего времени совершенно официально оформлялся в Налоговом управлении, где хранятся персональные данные всех подданных королевства.
Сколько жен в самый раз?
О законности такой формы гражданского союза в Швеции я узнала, когда ехала с группой иностранных корреспондентов из аэропорта Мальмё к Эресуннскому мосту, соединяющему южное побережье Швеции и Данию. Один из пассажиров — пожилой мексиканец — стал жаловаться, что жена не положила ему с собой запасную рубашку, когда на улице такая жара. Невольно мне вспомнилась та самая песня из "Кавказской пленницы", и я в шутку посочувствовала мексиканцу, что у него всего одна супруга, да и та работающая.
— Как же это я буду в Швеции с тремя женами! — воскликнул он, уже совсем изнывая от зноя.
И вот тут-то шофер, который оказался иммигрантом из Сомали и, как выяснилось, с самого начала внимательно прислушивался к нашей болтовне, громко и на полном серьезе заявил:
— Да очень просто! Одну в Налоговом управлении записываете женой, а остальных — как самбу ("сожительствующие", т.е. проживающие под одной крышей и ведущие совместное хозяйство без совместного владения имуществом).
— И много у вас жен? — несколько опешив, поинтересовалась я.
— Пока две, но вот денег подзаработаю и еще одну привезу. Социальные пособия они получают, но все равно не хватает, — опять же на полном серьезе посетовал шофер.
— А в другую сторону — с мужьями — такая схема работает? — присоединилась к нашему разговору корреспондент финского радио, для которой существование многоженства в Швеции тоже оказалось неожиданностью. Но сомалиец, обернувшись, лишь окинул ее ледяным взглядом и ничего не ответил.
Великодушная миграционная политика Швеции, одним из краеугольных камней которой выступает идея мультикультурализма, на протяжении долгого времени включала в себя возможность для новоприбывших продолжать жить на новом месте с привычным укладом. В том числе и в области матримониальных отношений, если те были оформлены где-то еще до приезда в Швецию. С одной стороны — гуманность в подходах, с другой — за неделю человека не переделаешь. Расчет был на постепенную интеграцию в местное общество с его реалиями, законами и культурой.
Многоженство — это не по-шведски
Но, как гласит известное стихотворение Льва Толстого, "чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить…". В итоге пришлось подправлять то тут, то там — на фоне возникавших отклонений от намеченного плана, таких как участившиеся убийства чести, рост числа насильственных браков, в том числе с вывозом невесты за пределы Швеции, а также другие не свойственные местной жизни явления. И вот теперь взялись за многоженство, вопрос с которым хотят закрыть раз и навсегда.
По данным Налогового управления, по состоянию на 2017 в Швеции было зарегистрировано 169 полигамных семей, в которых насчитывалось около 800 детей. Все они официально признаны и зарегистрированы. В феврале этого года кабинет министров направил в парламент проект поправки к закону, запрещающей признание/регистрацию многобрачия. Утверждение его произошло в мае. Запрет распространяется абсолютно на все полигамные браки вне зависимости от места их заключения, а сама поправка вступает в силу 1 июля.
"В случае с иностранными полигамными браками, вопрос о признании которых может возникнуть в Швеции, речь почти исключительно идет о мужчинах, женатых на нескольких женщинах. Это является дискриминацией — когда мужчинам разрешается вступать в брак с несколькими женщинами, и противоречит принципу равенства супругов, на котором основывается шведское законодательство, и требованию о соблюдении гендерного равенства. Поэтому правительство предлагает новый базовый принцип, согласно которому никакие иностранные браки не могут быть признаны в Швеции", — говорилось в законопроекте.
Но вместе с тем в новом законе предусмотрены и исключения, в особых случаях позволяющие признание полигамных браков. Например, если на ПМЖ прибыла полигамная семья и в качестве официальной жены может быть зарегистрирована только одна из фактических жен, теоретически у остальных могут возникнуть проблемы, связанные с правом на наследство, раздел жилища и имущества, а также денежные средства.
Гендерное равенство или мультикультурализм?
В ходе голосования за поправки несколько партий выступили против такой лазейки, которая противоречит господствующей в королевстве идее гендерного равенства, но в итоге законопроект был принят в изначальном виде. В отношении полигамных браков, не зарегистрированных до вступления в силу поправки, он будет действовать ретроактивно. Когда новый закон еще только обсуждался, некоторые СМИ обратили внимание на молчаливую сдержанность местных "зеленых" в дискуссии о неприемлемости многобрачия в исповедующей либеральные ценности Швеции. А газета "Смоландспостен" прямо так и заявила: "Партия охраны окружающей среды выступает за легализацию многобрачия". При этом она указала на используемый в партии применительно к многобрачию термин — "количественно нейтральный брак", подчеркнув, что он полностью соответствует традиции "притворных игр шведской культуры" со свойственными ей нелюбовью к называнию вещей своими именами и исключительной изобретательностью в придумывании благозвучных эвфемизмов.
"Какая еще правящая партия могла практиковать столь же миролюбивую медийную атмосферу, с какой трудится Партия охраны окружающей среды? — с негодованием вопрошала "Смоландспостен". — Но в ней [в партии] эта идея живет и здравствует".
Издание также напомнило, что в 2007 "зеленым" было поручено разработать кодекс "количественно нейтрального сожительства". Тогда они стали первой из правительственных партий, выступившей за узаконивание этой формы семейного устройства. Отказываться от нее, как утверждает "Смоландспостен", "зеленые" не хотят и в день сегодняшний. Только сейчас преградой здесь встал новоизмененный закон, инициированный правительством, в состав которого входят и они сами. Что, в свою очередь, говорит об отходе от линии, с которой партия шла на выборы.
Именно этим, по мнению издания, и объясняется "молчание ягнят".
Еще одним поборником идеи легализации многобрачия в Швеции выступает весьма влиятельный Национальный союз за права гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов. Ранее в этом вопросе он сотрудничал с молодежным крылом "зеленых". Впрочем, в защиту "количественно нейтральных браков" были слышны голоса молодежных организаций и других партий.
Даже знающие о Скандинавии совсем немного наверняка, услышав о существовании в Швеции многобрачия, сильно удивились бы. Самому факту его официального существования в этой столь продвинутой европейской стране. Уж больно не вяжутся представления о ней с явлениями, которые несвойственны не только европейской, но христианской культуре в целом. Если что-то такое и было, то уж совсем давно и в крайне незначительных количествах. Как говорил один из героев все той же "Кавказской пленницы": "В нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли, но не в нашем районе…"
Но вот вам две взаимоисключающие стороны либерализма, когда на чашах весов — две составные части великой триады "свобода — равенство — братство", а именно свобода — жить как хочется — и равенство, в данном случае гендерное. Все та же пресловутая запятая в судьбоносном "казнить нельзя помиловать". Которую в данном конкретном случае, впрочем, наконец-таки поставили.