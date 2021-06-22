"Количественно нейтральный брак": Швеция начинает борьбу с полигамией, но споры еще идут

"Если б я был султан, я б имел трех жен…" Такими словами начинается шуточная песенка из любимого всеми фильма "Кавказская пленница" в исполнении незабвенного Юрия Никулина. Вне культурного контекста она, пожалуй, показалась бы несмешной жителям царства гендерного равенства, скандинавам. Над чем смеяться-то? Над угнетением, притеснением, непризнанием права человека на свободу и выбор жизненного пути? Но вот любопытный факт: в той же Швеции многоженство, или полигиния, существует на вполне законных основаниях. Не то чтобы ее практикуют аборигены — такого, понятное дело, нет: на уровне национальных традиций подобная форма семейного устройства неприемлема и подлежит осуждению, а на уровне закона — просто запрещена. Однако для прибывших из соответствующих стран мигрантов иметь несколько жен позволительно, а сам факт полигамии до недавнего времени совершенно официально оформлялся в Налоговом управлении, где хранятся персональные данные всех подданных королевства. Сколько жен в самый раз? О законности такой формы гражданского союза в Швеции я узнала, когда ехала с группой иностранных корреспондентов из аэропорта Мальмё к Эресуннскому мосту, соединяющему южное побережье Швеции и Данию. Один из пассажиров — пожилой мексиканец — стал жаловаться, что жена не положила ему с собой запасную рубашку, когда на улице такая жара. Невольно мне вспомнилась та самая песня из "Кавказской пленницы", и я в шутку посочувствовала мексиканцу, что у него всего одна супруга, да и та работающая. — Как же это я буду в Швеции с тремя женами! — воскликнул он, уже совсем изнывая от зноя. И вот тут-то шофер, который оказался иммигрантом из Сомали и, как выяснилось, с самого начала внимательно прислушивался к нашей болтовне, громко и на полном серьезе заявил: — Да очень просто! Одну в Налоговом управлении записываете женой, а остальных — как самбу ("сожительствующие", т.е. проживающие под одной крышей и ведущие совместное хозяйство без совместного владения имуществом). — И много у вас жен? — несколько опешив, поинтересовалась я. — Пока две, но вот денег подзаработаю и еще одну привезу. Социальные пособия они получают, но все равно не хватает, — опять же на полном серьезе посетовал шофер. — А в другую сторону — с мужьями — такая схема работает? — присоединилась к нашему разговору корреспондент финского радио, для которой существование многоженства в Швеции тоже оказалось неожиданностью. Но сомалиец, обернувшись, лишь окинул ее ледяным взглядом и ничего не ответил.

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Великодушная миграционная политика Швеции, одним из краеугольных камней которой выступает идея мультикультурализма, на протяжении долгого времени включала в себя возможность для новоприбывших продолжать жить на новом месте с привычным укладом. В том числе и в области матримониальных отношений, если те были оформлены где-то еще до приезда в Швецию. С одной стороны — гуманность в подходах, с другой — за неделю человека не переделаешь. Расчет был на постепенную интеграцию в местное общество с его реалиями, законами и культурой. Многоженство — это не по-шведски Но, как гласит известное стихотворение Льва Толстого, "чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить…". В итоге пришлось подправлять то тут, то там — на фоне возникавших отклонений от намеченного плана, таких как участившиеся убийства чести, рост числа насильственных браков, в том числе с вывозом невесты за пределы Швеции, а также другие не свойственные местной жизни явления. И вот теперь взялись за многоженство, вопрос с которым хотят закрыть раз и навсегда.

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По данным Налогового управления, по состоянию на 2017 в Швеции было зарегистрировано 169 полигамных семей, в которых насчитывалось около 800 детей. Все они официально признаны и зарегистрированы. В феврале этого года кабинет министров направил в парламент проект поправки к закону, запрещающей признание/регистрацию многобрачия. Утверждение его произошло в мае. Запрет распространяется абсолютно на все полигамные браки вне зависимости от места их заключения, а сама поправка вступает в силу 1 июля. "В случае с иностранными полигамными браками, вопрос о признании которых может возникнуть в Швеции, речь почти исключительно идет о мужчинах, женатых на нескольких женщинах. Это является дискриминацией — когда мужчинам разрешается вступать в брак с несколькими женщинами, и противоречит принципу равенства супругов, на котором основывается шведское законодательство, и требованию о соблюдении гендерного равенства. Поэтому правительство предлагает новый базовый принцип, согласно которому никакие иностранные браки не могут быть признаны в Швеции", — говорилось в законопроекте. Но вместе с тем в новом законе предусмотрены и исключения, в особых случаях позволяющие признание полигамных браков. Например, если на ПМЖ прибыла полигамная семья и в качестве официальной жены может быть зарегистрирована только одна из фактических жен, теоретически у остальных могут возникнуть проблемы, связанные с правом на наследство, раздел жилища и имущества, а также денежные средства. Гендерное равенство или мультикультурализм?

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