Турецкий марш в Центральной Азии. Что означает передача контроля над аэропортом Кабула

Активность акторов вокруг Афганистана, как и прогнозировалось, усиливается. Все ближе дата, когда американские войска полностью покинут территорию Исламской Республики, что ознаменует открытие новой страницы для Центральной Азии. Накануне стало известно, что Анкара возьмет на себя обязанности по защите кабульского аэропорта имени Хамида Карзая — главной воздушной гавани, соединяющей Афганистан с большим миром.

Для России, учитывая на данном этапе достаточно тесные двусторонние отношения с Анкарой, контроль Турцией афганского хаба не представляет серьезных проблем в среднесрочной перспективе. С другой стороны, стратегически это вызов, который усложняет выполнение главной задачи на этом треке — сдерживание региональных амбиций афганских исламистов и их спонсоров.

Обеспечение безопасности кабульского аэропорта фактически означает возможность постоянного дипломатического и прочего присутствия. В афганских реалиях все-таки термин "обеспечение безопасности" сродни "контролю". Фактически американцы передают этот самый контроль в руки Турции. Причем делают они это, противореча договоренностям.

Роль кабульского аэропорта

Для лучшего понимания происходящего необходимо лучше понимать роль этого объекта. Это основная воздушная гавань, которая используется дипломатами, международными организациями, ООН, военными, сотрудниками спецслужб. В случае выхода ситуации в стране или столице из-под контроля дипломатический персонал будет вынужден производить эвакуацию именно через кабульский аэропорт. Подобное уже случалось в середине 1990-х годов, когда к власти пришло движение "Талибан" (запрещено в РФ). О значимости аэропорта свидетельствуют и заявления представителей дипмиссий некоторых стран — когда стало известно, что американские войска покинут Афганистан, дипломаты высказывали озабоченность по безопасности продолжения своей работы. Их слова звучат в констексте отказа от пребывания в стране, если аэропорт в Кабуле не будет надежно защищен.

Следовательно, страна, которая отвечает за его защиту, усиливает свою роль в афганских делах, а другие акторы попадают в некую зависимость. Турция фактически будет знать, кто прибыл в Афганистан, в каком количестве, и, как следствие, понимать цели каждого рейса в кабульский аэропорт.

Зачем Турции Афганистан

Истоки турецкой политики на афганском направлении уходят в начало XX века. При этом активизация произошла, когда к власти в Турции пришел Реджеп Эрдоган. Хотя Турция находится на стыке Европы, Малой Азии и Ближнего Востока, активная экспансионистская внешняя политика Эрдогана распространяется и на такие регионы, как Центральная Азия. Анкара сразу после начала кампании в Афганистане в 2001 году направила туда десятки солдат. С годами вовлеченность Анкары в афганскую войну росла, и на пике количество военнослужащих превышало 1,5 тыс. человек.

Однако изначально турецкие военные не принимали участия в боевых операциях НАТО, а занимались лишь обучением афганских коллег. Это позволило сохранить высокий авторитет среди мирного населения и определенный пиетет со стороны исламистской оппозиции и "Талибана" (запрещено в РФ). Здесь важно иметь в виду, что Анкара никогда не боролась с талибами и другими радикальными группами в этом регионе.

Можно уверенно сказать, что Турция уже сегодня — одна из самых влиятельных стран в Афганистане. Более того, Эрдогану удается тихой сапой усиливать свою власть и престиж, не нарушая баланса сил и не вступая в конфликт с другими влиятельными региональными акторами. Разумеется, конкуренция существует, однако она пока не носит экзистенциальный характер и не воспринимается враждебно. Центральная Азия рассматривается турецкими стратегами как естественная зона проецирования своего гуманитарного, экономического, политического и культурного влияния.