Завтраки народов мира: как американский стал самым универсальным

За свою недолгую историю американский завтрак сменил несколько концепций. Самая первая была очень простой и основывалась на традиционном зерне коренных народов — кукурузе. Из муки этого злака готовили обыкновенный подсоленный хлеб, замешанный на горячей воде. В основном это были лепешки — от широких и плоских до маленьких и "пузатых", похожих на всем нам привычные оладьи. Готовили их тоже по-разному — жарили в масле на сковороде, запекали или же заворачивали в листья капусты и клали в горячую золу. Главным напитком колониальной Америки был чай, который доставлялся на кораблях из Великобритании. Но все изменило так называемое "Бостонское чаепитие" в 1773 году, когда колонисты выступили с протестом против действий британского правительства и потопили 342 ящика этого продукта. Чтобы показать свою независимость, американцы перешли на кофе. До конфликта его тоже пили, даже работали кофейни, где часто обсуждались политические вопросы, но именно с этого момента он стал традиционным напитком страны.

Несмотря на неоднозначное отношение к Великобритании, в XIX веке в США пользовался популярностью викторианский стиль светской жизни. Так появилась новая концепция завтраков, которая подчеркивала социальный статус человека или семьи — а именно отношение к среднему классу. Поэтому стол по утрам начал накрываться "по-богатому": с кашей, яйцами, рыбой или беконом. Маркетинг на утро Апельсиновый сок стал еще одним утренним напитком благодаря рекламе. В 1916 году было опубликовано объявление с аппетитным слоганом: "Выпей апельсин в качестве здорового начала дня". Причем популярности этого напитка по утрам сыграла на руку эпидемия гриппа двумя годами позже — сок из цитруса стали употреблять в качестве источника витамина С.

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Истинно американский и до сих пор культовый завтрак в США — яйца с беконом — тоже продуманный маркетинговый ход. В 1920-х годах компания Beech-Nut обратилась к специалисту по PR Эдварду Бернейсу с просьбой продвинуть на рынок их продукт из свинины. К этому времени привычный для граждан утренний прием пищи в стране практически вернулся к своим истокам и был очень легким — чашка кофе, апельсиновый сок и, может быть, что-нибудь из мучного. Бернейс отправился к своему доктору и спросил, является ли плотный завтрак более полезным. Врач ответил утвердительно: организм теряет много энергии ночью, и ему необходимо ее восполнить, чтобы функционировать весь день. Тогда Бернейс попросил его обратиться к коллегам с этим же вопросом и получить ответ. Эту информацию мастер убеждения опубликовал в газетах по всей стране под сенсационным заголовком: "4500 врачей призывают к более плотному завтраку, чтобы укрепить здоровье". При этом во многих из статей говорилось, что именно яйца с беконом должны быть включены в этот прием пищи. Еще одна идея завтрака, которая стала популярна исключительно благодаря маркетингу, — хлопья. Их череда пришла после Второй мировой войны, когда женщины стали выходить на работу и испытывать дефицит времени. Концепция хлопьев — быстрый завтрак, который не только не нужно готовить, но и можно доверить ребенку: нет контакта с опасной плитой, нужно просто залить их молоком или соком. Я же поделюсь рецептами, для которых все-таки приложить немного усилий придется. Но попробовав их, вы убедитесь, что оно того стоит. Яйца Бенедикт с копченым лососем и голландским соусом с укропом Этот любимый во всем мире завтрак впервые приготовили в США, и до сих пор ведется спор, кто же его изобрел. По одной из версий, это произошло в 1860 году в ресторане Delmonico в нью-йоркском районе Нижний Манхэттен. Чуть позже — в 1894 году — его шеф-повар Чарльз Ранхофер опубликовал рецепт блюда.

Другая история гласит, что в том же самом году Лемюэль Бенедикт — биржевой брокер, работающий на Уолл-стрит, — зашел позавтракать в ресторан отеля "Уолдорф" и заказал тост со сливочным маслом, яйца пашот, хрустящий бекон и голландский соус в качестве лекарства от похмелья. Метрдотелю Оскару Чирки настолько понравилось это сочетание, что он ввел его в меню как самостоятельное блюдо, заменив тост на английскую булочку. Отмечу, что в яйцах Бенедикт можно менять начинку. Мои любимые варианты — с авокадо, трюфелем, а также копченым лососем и каперсами. Что нужно (на четыре порции): Яйца — 4 шт. Круглые булочки — 2 шт. Копченый лосось — 8 ломтиков Каперсы и зеленый лук — для сервировки Для соуса: Яйца — 1 желток Вода фильтрованная — 1 ч. л. Свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л. Морская соль — по вкусу Масло сливочное — 110 г Мелконарубленный укроп — 1 ст. л. Щепотка кайенского перца — опционально Что делать: Смешать яичный желток, лимонный сок и соль в чаше погружного блендера. Растопить сливочное масло в маленькой кастрюле на сильном огне, постоянно помешивать, пока масло не прекратит пениться. Перелить масло в стакан. Поместить погружной блендер в чашу до самого дна и при постоянно работающем гаджете медленно добавлять в чашу горячее масло. Текстура соуса должна получиться однородной, густой и сливочной. Приправить его по вкусу солью и щепоткой кайенского перца. Переложить соус в миску, добавить укроп и аккуратно перемешать. Разрезать булочки вдоль на две части, можно слегка поджарить на сухой сковороде или подсушить в духовке. Положить на каждую половину по два ломтика копченого лосося. Помыть, высушить и нарезать кольцами зеленый лук. Влить воду в кастрюлю, довести до кипения и убавить огонь — температура воды должна быть примерно 80–90 градусов. Разбить одно яйцо в небольшую миску, затем перелить его в мелкое сито. Медленно двигать ситечко по кругу над миской, чтобы стекли излишки белка. Осторожно опустить яйцо в воду. Повторить то же самое с остальными яйцами. Время от времени аккуратно перемешивать воду шумовкой, чтобы яйца равномерно приготовились. Достать их через четыре минуты шумовкой, дать воде стечь и аккуратно выложить поверх лосося. Сервировать каждое яйцо 1 ст. л. голландского соуса, каперсами и зеленым луком. От углеводов и жира до ЗОЖ Современный американский завтрак может быть очень разным: тосты со сливочным маслом, шоколадной или ореховой пастой, а также сэндвичи или бейглы (сдобные булочки в форме пончика с разными начинками); вафли, пончики "донаты" или панкейки — нечто среднее между нашими блинами и оладьями. В меню ресторанных сетей на юге США можно найти еще один традиционный региональный завтрак — "печенье и подливку". Это выпечка из мягкого теста с соусом, приготовленным из жира от обжаренных свиных колбасок, муки и молока. Обычно его приправляют свежемолотым черным перцем и добавляют кусочки мяса — будь то бекон или мясной фарш. Блюдо появилось после Войны за независимость США как экономичное (из съестных остатков) и очень сытное.

Однако с трендом на ЗОЖ, который к тому же и начался в США, этот набор блюд подвергается оглушительной критике за высокое содержание углеводов и жира. Но и тут меню американского завтрака быстро адаптировалось под окружающую реальность. Теперь практически у каждого блюда есть действительно полезная альтернатива. Например, изобретением гастрономии США является смузи. Только завтракать следует не сладким фруктовым вариантом, чтобы не было скачков сахара в крови, а зеленым — со свежей зеленью, цельнозерновой крупой, сытными семенами льна или чиа. Я часто делаю смузи со шпинатом, огурцом, яблоком, киноа и корицей на миндальном или кокосовом молоке. Также мне нравится готовить здоровую версию традиционного яства юго-западных штатов — "буррито на завтрак". В оригинальном рецепте в мексиканскую лепешку тортилью заворачивают скрэмбл из яиц, бекона, картофеля и сыра. Я делаю более легкую начинку: обжариваю лук, шампиньоны, томаты, чеснок, зеленый болгарский перец и хорошо промытую и размятую вилкой консервированную красную фасоль. Сверху добавляю порезанный средними кубиками авокадо сорта хасс и немного зелени. А для соуса пробиваю в блендере орехи кешью с фильтрованной водой, лимонным соком, морской солью и сушенными луком и чесноком. Панкейки на цельнозерновой полбяной муке с кленовым сиропом и ягодами Американские панкейки завоевали гастрономический мир своей аппетитной и фотогеничной сервировкой — они складываются аккуратными, не очень высокими стопочками, а сверху добавляются различные топпинги — традиционный вариант состоит из кленового сиропа, свежих ягод или фруктов. Еще один популярный топпинг — шоколадная паста или растопленный шоколад.