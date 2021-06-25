Под флагом "Веселый Роджер". Зачем британский эсминец устроил провокацию у берегов Крыма

Инцидент с выдворением из территориальных вод России британского эсминца Defender произвел впечатление на многих. Минобороны и пограничная служба ФСБ России использовали для пресечения инцидента оружие. МИД же словами замруководителя Сергея Рябкова грозно сообщил: "Что мы можем делать? Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, мы можем бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают. Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов, потому что безопасность нашей страны прежде всего". Как бы там ни было, но в самой Британии весьма невнятно отреагировали на произошедшее. В британском Минобороны сообщили, что Defender совершал "мирный проход через территориальные воды Украины", и опровергли заявления России о предупредительном "выстреле".

Описание Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании © REUTERS/Sergey Smolentsev

Отмечу, что в данном контексте очень важна формулировка: "мирный проход через территориальные воды Украины". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя инцидент с эсминцем, подчеркнул, что "использование международных вод было оправдано" с учетом того факта, что Соединенное Королевство не признает воссоединения Крыма с Россией. "Для нас совершенно правильно поддерживать закон и добиваться свободы навигации тем способом, которым мы это сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками", — сказал Борис Джонсон. При этом он ушел от ответа на вопрос, отдавал ли личное распоряжение о том, чтобы Defender прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства, которому был задан тот же вопрос, добавил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений". Гордость и предубеждения Эсминец Defender — один из шести кораблей ПВО Королевского военно-морского флота Великобритании, который ввели в состав в 2013 году. На его борту стоит управляемое ракетное вооружение (УРО). Основа вооружения — зенитный ракетный комплекс PAAMS, предназначенный для обороны корабельных соединений от атак с помощью ракет, в том числе сверхзвуковых. Кроме того, на эсминце установлена 114-мм пушка и несколько зенитных орудий. Корабль способен нести на борту роту морских пехотинцев.

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"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", — цитирует телеканал Sky News главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса. По его словам, эсминец участвовал в "плановом транзите" из Одессы в Грузию через Черное море. "Он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени (11:45 мск)", — уточнил Уоллес. Накануне сообщалось, что представители Вооруженных сил Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender в Одессе, в ходе которой отработали абордажные действия. "Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов", — уточняло в среду Минобороны Украины. В общем, и корабль, и цели его присутствия вблизи российского побережья могли бы остаться за кадром текущей военно-политической ситуации. Россию пытаются прессовать не только в Черном, но и Балтийском, Баренцевом морях и так далее. Министр обороны России Сергей Шойгу не раз подчеркивал, что страны НАТО и США уже давно перешли все границы приличия, увеличив за последние годы в несколько раз частоту и интенсивность полетов своей стратегической авиации, присутствия боевых кораблей с крылатыми ракетами, а также наращивая число учений вблизи российских границ. "За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе", — уточнял глава российского военного ведомства. Только в 2021 году на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО. Так, с 28 июня по 10 июля должны пройти учения Sea Breeze 2021, в которых, помимо Вашингтона и Киева, примут участие более десятка западных стран — членов Североатлантического альянса. Предполагается, что будет задействовано 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 самолетов и вертолетов и более 100 единиц автомобилей и бронетехники. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, основными участниками военно-морских учений станут Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Турция. Разведка боем На мой взгляд, эсминец Defender всего лишь частичка непрекращающегося троллинга России, которая, несмотря на все слова западных политиков о необходимости диалога и деэскалации роста военной напряженности, воспринимается как главный геополитический противник. Британцы прекрасно знали о последствиях вторжения в территориальные воды РФ. И здесь не важно, признают они Крым частью этой страны или нет. У политиков и военных по этому поводу все четко: территория находится в другой юрисдикции, и ее статус можно подтвердить только одним — нарушением границ. Все действия говорят о том, что операция была проведена сознательно, у экипажа было понимание того, что может произойти, и он решал конкретные задачи.

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Главная из них — прощупать готовность российской стороны реагировать на подобные противоправные действия вблизи своей территории. Думаю, первой ласточкой этого стала еще попытка прорыва украинских артиллерийских катеров в 2019 году через Керченский пролив. Тогда действия наших пограничников были интерпретированы на Западе как агрессивные, но дальнейшего развития ситуация не получила — так как все понимали, что Москва действует в рамках морского права. Эсминец Defender снова подверг этот постулат проверке на прочность. В Минобороны России его действия расценили как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. В то же время после начала кризиса на востоке Украины в этом регионе присутствие кораблей США и НАТО становится постоянным, даже несмотря на конвенцию Монтрё (время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками). Британцы действуют в стиле Джеймса Бонда — приблизились на три километра к мысу Фиолент вблизи Севастополя, чтобы лучше рассмотреть в бинокли местные пляжи, а заодно проверить готовность российских подразделений в Крыму. А проверять, действительно, есть что — за последние годы полуостров стал настоящей крепостью. Корабельный состав Черноморского флота представлен новейшими фрегатами и малыми кораблями — носителями дальнобойных крылатых ракет "Калибр". В его состав также входят сторожевики, тральщики, большие десантные корабли и неатомные подводные лодки (также вооруженные крылатыми ракетами). С берега юг России надежно защищают ракетные комплексы "Бал", "Бастион" и "Утес". Небо закрывают системы ПВО С-400 и морская авиация. Помимо пополнения кораблей идет постоянное обновление береговых дивизионов и переоснащение сил морской пехоты. В момент захода Defender в российские воды вся эта система была приведена в повышенную боевую готовность. Иначе как объяснить действия пограничников, появление Су-24М с авиабомбами ОФАБ-250, подготовка которых все-таки требует времени. Думаю, мы ждали этого, а британцы не подвели. Честное пиратское В целом же для них это была исключительно показательная PR-акция. Накануне Великобритания не только провела с украинцами "абордажные" учения (в мировой практике они называются "досмотровыми"), но и подписала ряд соглашений. Например, о строительстве на Украине британских боевых катеров — они не способны бороться с российскими кораблями, но могут, к примеру, осуществлять миссии по задержанию и абордажу пиратских кораблей.

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Правда, с этой же целью Киев уже получает аналогичные суда от западных партнеров. Так, летом 2020 года Госдеп США одобрил поставку Украине партии новых патрульных катеров Mark VI на $600 млн (до этого украинский флот получал списанные из ВМС США). В 2018 году в качестве безвозмездной помощи Вашингтон передал Киеву два патрульных катера класса Island (оба судна были введены в эксплуатацию еще в 1988 году). В июле прошлого года Украина также подписала контракт с французской компанией ОСЕА на строительство 20 катеров для украинской погранслужбы. В общем, для британцев визит на Украину стал некой акцией по демонстрации приверженности Лондона антироссийской политике. Думаю, именно за это англичане получают возможность создания пары военно-морских баз на побережье Черного моря. Так, Украина и Великобритания уже подписали меморандум о проекте морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender. Свои росчерки на документе поставили замминистра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин. По информации украинского военного ведомства, речь идет о совместном проектировании и строительстве военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также о возведении на Украине двух военно-морских баз при поддержке Соединенного Королевства. Как сообщают со ссылкой на Александра Миронюка украинские СМИ, Лондон и Киев планируют построить восемь ракетных катеров по британскому проекту. Кроме того, ВМС Украины могут получить два современных минных тральщика, которые будут построены при участии украинских предприятий. При этом уточняется, что работы профинансирует британская сторона. Кроме того, Киев надеется привлечь специалистов из Соединенного Королевства к работам по достройке корвета "Владимир Великий". Также во время визита главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Великобританию в апреле стороны договорились расширить учебно-тренировочную операцию Orbital. Как сообщила тогда украинская сторона, соглашение "создает дополнительные возможности для развития Вооруженных сил Украины". Еще раньше, в октябре 2020 года, Незалежная и Соединенное Королевство подписали меморандум о расширении сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах. В рамках партнерства было предусмотрено привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд на реализацию совместных оборонных проектов. Видимо, именно эти договоренности и воплощаются в жизнь.

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