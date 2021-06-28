Простой довод. Глава "Склифа" о том, к чему приводит пренебрежение вакцинацией

Сегодня мы наблюдаем пиковые показатели заболеваемости COVID-19 и рост госпитализаций в городе, но в нашем Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в последние недели особых изменений не вижу. Дело в том, что у нас полностью заполнены два корпуса на протяжении уже, можно считать, года. Болезнь никуда не уходила, но многие об этом, видимо, забыли. Обстановка сейчас не менее напряженная по сравнению с первыми двумя волнами — это точно. Помолодело за год

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На самом деле пациенты прибывают безостановочно и много очень тяжелых больных. Причем если во вторую волну у нас средний возраст пациентов был равен 60 годам, то на сегодняшний день очень много более молодых людей поступает в больницы — и 20-летние, и 30-летние, и 40-летние. Волей-неволей, но прихожу к выводу, что заболевание помолодело, что обязательно нужно учитывать и врачам, и самим гражданам. Кроме того, как я уже отметил, само заболевание протекает тяжелее. У нас стало больше пациентов, которые не поддаются с ходу той терапии, которая раньше обычно помогала. Комбинируются С февраля мы лечим в основном пациентов с комбинированным коронавирусом. Это когда человек болен не только COVID-19, но и добавляется у него какая-нибудь иная патология — хирургическая, травматологическая, нейрохирургическая, кардиохирургическая. В общем, практически по всем профилям можно говорить. Ситуации, конечно, разные. Кто-то ранее страдал от какого-то недуга и на фоне коронавируса или даже без его участия произошло обострение. У кого-то именно COVID-19 стал тем провокатором инсульта, инфаркта. Поэтому это могут быть как связанные, так и совершенно несвязанные проблемы, но в сцепке с коронавирусом их преодолевать еще сложнее, чем обычно. Простые рекомендации

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Рекомендации для населения просты, и их неустанно повторяет каждый медик уже год — надо носить маски и перчатки во всех общественных местах, нужно дистанцироваться и оставаться дома, если почувствовали какие-то признаки вирусной болезни. Это может оказаться не COVID-19, но сейчас такая ситуация, что лучше перестраховаться, как для себя, так и для других людей. Причем эти требования следует выполнять не только тем, кто еще не привился, но и уже вакцинированным. Хотя последние, конечно, рискуют значительно меньше. Лично у меня в окружении уже практически не осталось тех, кто до сих пор не привился. А тех, кто пока пренебрегает вакцинацией, я стараюсь мотивировать как врач и как их друг, родственник. В моем арсенале очень простой довод — я рассказываю, что они могут умереть. Ведь это заболевание непредсказуемое, до сих пор нельзя на ранних сроках развития болезни сказать, в какую сторону она пойдет. Поэтому каждый человек, который заболевает, имеет большой риск летального исхода. Лишь два пути

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