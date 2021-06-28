Простой довод. Глава "Склифа" о том, к чему приводит пренебрежение вакцинацией

Сегодня мы наблюдаем пиковые показатели заболеваемости COVID-19 и рост госпитализаций в городе, но в нашем Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в последние недели особых изменений не вижу. Дело в том, что у нас полностью заполнены два корпуса на протяжении уже, можно считать, года. Болезнь никуда не уходила, но многие об этом, видимо, забыли. Обстановка сейчас не менее напряженная по сравнению с первыми двумя волнами — это точно.
Помолодело за год
На самом деле пациенты прибывают безостановочно и много очень тяжелых больных. Причем если во вторую волну у нас средний возраст пациентов был равен 60 годам, то на сегодняшний день очень много более молодых людей поступает в больницы — и 20-летние, и 30-летние, и 40-летние. Волей-неволей, но прихожу к выводу, что заболевание помолодело, что обязательно нужно учитывать и врачам, и самим гражданам.
Кроме того, как я уже отметил, само заболевание протекает тяжелее. У нас стало больше пациентов, которые не поддаются с ходу той терапии, которая раньше обычно помогала.
Комбинируются
С февраля мы лечим в основном пациентов с комбинированным коронавирусом. Это когда человек болен не только COVID-19, но и добавляется у него какая-нибудь иная патология — хирургическая, травматологическая, нейрохирургическая, кардиохирургическая. В общем, практически по всем профилям можно говорить.
Ситуации, конечно, разные. Кто-то ранее страдал от какого-то недуга и на фоне коронавируса или даже без его участия произошло обострение. У кого-то именно COVID-19 стал тем провокатором инсульта, инфаркта. Поэтому это могут быть как связанные, так и совершенно несвязанные проблемы, но в сцепке с коронавирусом их преодолевать еще сложнее, чем обычно.
Простые рекомендации
Рекомендации для населения просты, и их неустанно повторяет каждый медик уже год — надо носить маски и перчатки во всех общественных местах, нужно дистанцироваться и оставаться дома, если почувствовали какие-то признаки вирусной болезни. Это может оказаться не COVID-19, но сейчас такая ситуация, что лучше перестраховаться, как для себя, так и для других людей. Причем эти требования следует выполнять не только тем, кто еще не привился, но и уже вакцинированным. Хотя последние, конечно, рискуют значительно меньше.
Лично у меня в окружении уже практически не осталось тех, кто до сих пор не привился. А тех, кто пока пренебрегает вакцинацией, я стараюсь мотивировать как врач и как их друг, родственник. В моем арсенале очень простой довод — я рассказываю, что они могут умереть. Ведь это заболевание непредсказуемое, до сих пор нельзя на ранних сроках развития болезни сказать, в какую сторону она пойдет. Поэтому каждый человек, который заболевает, имеет большой риск летального исхода.
Лишь два пути
И как бы это ни звучало, но выбор каждого человека способен решить глобальную проблему. Здесь существует всего два пути. Первый путь — это массовая вакцинация, которая является нормальным цивилизованным способом борьбы с пандемиями. Мы стремимся создать такую прослойку населения, которая не позволит вирусу распространяться. Второй же путь — это переболеть, а кому-то умереть. Вот, собственно, и вся альтернатива.
Мне кажется, те семьи, к которым уже постучался коронавирус и где люди потеряли своих близких, — это сами по себе наиболее показательные истории. Можно сожалеть о непройденной вакцинации и несоблюдении масочного режима позже, но уже не всех можно будет вернуть. За время работы с COVID-19 я видел огромное количество таких историй, потому что никто из этих людей не предполагал, что умрет. Пожалуйста, помогите себе и всем своим близким — вакцинируйтесь.