Споры вокруг нового закона против гомофобии в Италии: в чем обвиняют Ватикан

Описание Площадь Святого Петра в Ватикане © Christopher Furlong/Getty Images

Более года в Италии идет обсуждение законопроекта, получившего название по имени его разработчика — депутата от правящей Демократической партии Алессандро Дзана. По утверждению его сторонников, данный законодательный акт о борьбе с проявлениями расовой и прочей ненависти, включая гомофобию и трансфобию, а также дискриминацией по любому признаку, выведет страну из разряда отстающих и недостаточно прогрессивных в этом вопросе. Надо сказать, что подобные документы, наказывающие акты антисемитизма и восхваления фашизма, пресекающие дискриминацию, уже существуют, но, по мнению некоторых, увеличение преступлений по этим направлениям говорит о необходимости укрепления законодательства. Несмотря на широкий спектр гарантируемых "законом Дзана" прав, основное внимание общественности и главная политическая полемика развернулись именно вокруг тем гомофобии и трансфобии. Сам Дзан получил известность как активист движения ЛГБТ, а актуальность его инициативы, можно сказать, подчеркнули последние несколько случаев жестоких избиений (и даже убийство) чернокожих молодых людей и геев. Также в центральных СМИ прошел ряд статей и репортажей о тяготах жизни людей, решившихся на смену пола. Импульсом для ускорения сроков обсуждения законопроекта послужили и несколько самоубийств — люди утверждали, что подвергались дискриминации из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Одна из таких историй — о 18-летнем молодом человеке из Турина — буквально сегодня на первых полосах всех основных национальных газет Италии. Текст законопроекта уже был одобрен в ноябре 2020 года в нижней палате национального парламента. Помимо положений об уголовном преследовании пропаганды и преступлений на расовой и религиозной почве предполагается введение наказаний за гендерную дискриминацию. Также устанавливаются принципы самоопределения по половому признаку и сексуальной ориентации и определяются нормы по борьбе с ущемлением представителей нетрадиционной ориентации и трансгендеров. Несмотря на достаточно благородное наполнение, текст законопроекта убедил не всех политиков на 100%, и в Сенате (верхней палате) ему грозит отклонение, что, в свою очередь, ведет к риску раскола правящей коалиции. В нее сейчас входит консервативная в общественном плане партия "Лига", которая наряду со своими традиционными союзниками, предпочитающими оставаться в оппозиции, из партии "Братья Италии" указывает на необходимость доработки текста.

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Кроме всего прочего, неожиданностью стала информация, появившаяся в авторитетной газете Corriere della sera, — ее многие в Италии сочли сенсационной и за ней потянулся длинный шлейф реакций. Изданию стало известно, что госсекретариат Ватикана по дипломатическим каналам передал формальное письмо, в котором указывается, что отдельные положения так называемого закона Дзана нарушают статьи конкордата, составляющего часть Латеранских соглашений, регулирующих отношения Ватикана и Италии и положение Римско-католической церкви. К такому шагу папский город-государство прибегает впервые. Согласно последним модификациям этого документа от 1984 года, церкви гарантируется "свобода организации, а также осуществление просветительско-евангелистического воспитания", "свобода организации мероприятий при соблюдении свободы мышления и выражения". По сути, в Ватикане очень осторожно обратили внимание, что определенные положения законопроекта, в котором среди прочего устанавливается Национальный день против гомофобии и проявлений неприятия нетрадиционной сексуальной ориентации и трансфобии, ущемляют свободу мышления верующих католиков. В частности, данный день обязывают повсеместно отмечать, в том числе в частных католических школах. Реакция политиков Ряд итальянских политиков, включая спикера нижней палаты парламента Роберто Фико, назвали послание Ватикана "внешним вмешательством во внутренние дела". Тогда как для "Лиги" и "Братьев Италии" оно послужило поводом требовать приостановить процесс одобрения законопроекта до вынесения суждения комиссии по конституционным делам. Премьер-министр Марио Драги заявил, что воздерживается от комментариев и оценки работы парламента, который должен быть "абсолютно независим в своих решениях", поскольку Италия — "светская страна, а не конфессиональное государство". При этом он подчеркнул, что "должны неукоснительно соблюдаться конституционные нормы и международные соглашения, к которым относится конкордат с церковью". Представители движения ЛГБТ, на защиту интересов которых направлен законопроект, уже сравнили Драги с Понтием Пилатом, который "умыл руки". Прогрессивная же часть левого политического крыла усмотрела в словах Драги справедливую защиту светскости итальянского государства. Отвечая на просьбу итальянских журналистов в Брюсселе прокомментировать прецедент, в итальянско-ватиканскую полемику включился даже иностранный лидер — президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я — из страны, которая совершенно светская и достаточно давно", — сказал француз. Франция, как и Испания, когда-то в достаточной степени зависели от Римско-католической церкви. Например, Испания превратила целый континент в католический — Южную Америку, принеся (и насадив) с завоеваниями (или освоением) и свою религию. Сейчас там насчитывается наибольшее число католиков, которые считаются более консервативными, чем европейцы. Как будто оспаривая свой исторический католицизм и утверждая прогрессивную светскость, Испания стала одной из первых стран, признавшей, вразрез с католической доктриной, однополые браки, а недавно разрешила и эвтаназию, против которой церковь выступает резко, как и против абортов, квалифицируя их убийством.

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Латеранские соглашения четко отделили религию от государства, но при гарантиях беспрепятственной деятельности церкви и сохранения ряда ее прав, в том числе имущественных. Тем не менее в коллективном сознании итальянцев сложилось убеждение, что Ватикан продолжает в значительной степени влиять на итальянскую политику, вплоть до того, что тот, кто приходит к власти, должен "нравиться" Папе и его окружению. В ХХ веке Святой престол действительно имел заметную политическую роль, особенно в международных масштабах. Но насколько Ватикан может влиять на внутреннее законодательство Италии и сейчас — вопрос. Первая значительная победа светского общества была одержана в 1978 году, когда в католической Италии законодательно разрешили аборты. При этом до совсем недавнего времени в стране не разрешалось донорство яйцеклеток. Кроме того, недавно было объявлено о начале сбора подписей для проведения референдума по вопросу о разрешении эвтаназии. Позиция Ватикана Совершенно очевидно, что церковь в принципе выступает и осуждает любое насилие, призывает к милосердию любого "сына божьего". Стоит ли напоминать, сколько Папа Римский Франциск говорит о правах мигрантов, а представители Римско-католической церкви открыто критиковали антимиграционную линию лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, когда он был главой МИД (2018–2019). Однако в Италии давно и широко проходят гей-парады. Несколько лет назад, тоже не без полемики, был принят закон о гражданских союзах (его разработчиком выступила также представительница Демпартии — Моника Чиринна). Хотя законодательный акт, одобренный в 2016 году, касался всех не состоящих в официальном браке пар, он стал своего рода государственным признанием однополых браков. Однако в тот закон не вошло положение о праве на усыновление детей таким союзом. В документе устанавливаются главным образом имущественные и прочие их юридические права. Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью порталу Vatican News пояснил, что никто не просил "блокировать закон Дзана", но выражается обеспокоенность "рядом формулировок, нечетких и неясных, размывающих определение, что является преступлением и что нет". "Мы выступаем против любой нетерпимости по отношению к людям по причине их сексуальной ориентации, или этнической, или религиозной принадлежности", — указал Паролин. Он также отметил, что вмешательство на уровне госсекретариата понадобилось, поскольку соответствующие воззвания Конференции итальянских епископов до сих пор не возымели никакого результата. По сути, в итальянском обществе происходит то же, что и везде: временами чрезмерная забота о правах одних становится дискриминирующей для других. Либералы справедливо требуют "не обижать" меньшинства, но одновременно добиваются для них признания, которое может противоречить убеждениям правоверного католика. Собственно говоря, Ватикан возражает против пропаганды и навязывания определенной логики, к которой можно и нужно относиться с уважением, но не обязательно разделять. Внутри самого Ватикана данный эпизод, который, по словам Паролина, был исключительно внутренним делом и не должен был становиться достоянием общественности, также породил полемику.