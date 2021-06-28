Споры вокруг нового закона против гомофобии в Италии: в чем обвиняют Ватикан

Более года в Италии идет обсуждение законопроекта, получившего название по имени его разработчика — депутата от правящей Демократической партии Алессандро Дзана. По утверждению его сторонников, данный законодательный акт о борьбе с проявлениями расовой и прочей ненависти, включая гомофобию и трансфобию, а также дискриминацией по любому признаку, выведет страну из разряда отстающих и недостаточно прогрессивных в этом вопросе.
Надо сказать, что подобные документы, наказывающие акты антисемитизма и восхваления фашизма, пресекающие дискриминацию, уже существуют, но, по мнению некоторых, увеличение преступлений по этим направлениям говорит о необходимости укрепления законодательства.
Несмотря на широкий спектр гарантируемых "законом Дзана" прав, основное внимание общественности и главная политическая полемика развернулись именно вокруг тем гомофобии и трансфобии. Сам Дзан получил известность как активист движения ЛГБТ, а актуальность его инициативы, можно сказать, подчеркнули последние несколько случаев жестоких избиений (и даже убийство) чернокожих молодых людей и геев. Также в центральных СМИ прошел ряд статей и репортажей о тяготах жизни людей, решившихся на смену пола. Импульсом для ускорения сроков обсуждения законопроекта послужили и несколько самоубийств — люди утверждали, что подвергались дискриминации из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Одна из таких историй — о 18-летнем молодом человеке из Турина — буквально сегодня на первых полосах всех основных национальных газет Италии.
Текст законопроекта уже был одобрен в ноябре 2020 года в нижней палате национального парламента. Помимо положений об уголовном преследовании пропаганды и преступлений на расовой и религиозной почве предполагается введение наказаний за гендерную дискриминацию. Также устанавливаются принципы самоопределения по половому признаку и сексуальной ориентации и определяются нормы по борьбе с ущемлением представителей нетрадиционной ориентации и трансгендеров. Несмотря на достаточно благородное наполнение, текст законопроекта убедил не всех политиков на 100%, и в Сенате (верхней палате) ему грозит отклонение, что, в свою очередь, ведет к риску раскола правящей коалиции. В нее сейчас входит консервативная в общественном плане партия "Лига", которая наряду со своими традиционными союзниками, предпочитающими оставаться в оппозиции, из партии "Братья Италии" указывает на необходимость доработки текста.
Кроме всего прочего, неожиданностью стала информация, появившаяся в авторитетной газете Corriere della sera, — ее многие в Италии сочли сенсационной и за ней потянулся длинный шлейф реакций. Изданию стало известно, что госсекретариат Ватикана по дипломатическим каналам передал формальное письмо, в котором указывается, что отдельные положения так называемого закона Дзана нарушают статьи конкордата, составляющего часть Латеранских соглашений, регулирующих отношения Ватикана и Италии и положение Римско-католической церкви. К такому шагу папский город-государство прибегает впервые. Согласно последним модификациям этого документа от 1984 года, церкви гарантируется "свобода организации, а также осуществление просветительско-евангелистического воспитания", "свобода организации мероприятий при соблюдении свободы мышления и выражения". По сути, в Ватикане очень осторожно обратили внимание, что определенные положения законопроекта, в котором среди прочего устанавливается Национальный день против гомофобии и проявлений неприятия нетрадиционной сексуальной ориентации и трансфобии, ущемляют свободу мышления верующих католиков. В частности, данный день обязывают повсеместно отмечать, в том числе в частных католических школах.
Реакция политиков
Ряд итальянских политиков, включая спикера нижней палаты парламента Роберто Фико, назвали послание Ватикана "внешним вмешательством во внутренние дела". Тогда как для "Лиги" и "Братьев Италии" оно послужило поводом требовать приостановить процесс одобрения законопроекта до вынесения суждения комиссии по конституционным делам. Премьер-министр Марио Драги заявил, что воздерживается от комментариев и оценки работы парламента, который должен быть "абсолютно независим в своих решениях", поскольку Италия — "светская страна, а не конфессиональное государство". При этом он подчеркнул, что "должны неукоснительно соблюдаться конституционные нормы и международные соглашения, к которым относится конкордат с церковью". Представители движения ЛГБТ, на защиту интересов которых направлен законопроект, уже сравнили Драги с Понтием Пилатом, который "умыл руки". Прогрессивная же часть левого политического крыла усмотрела в словах Драги справедливую защиту светскости итальянского государства.
Отвечая на просьбу итальянских журналистов в Брюсселе прокомментировать прецедент, в итальянско-ватиканскую полемику включился даже иностранный лидер — президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я — из страны, которая совершенно светская и достаточно давно", — сказал француз. Франция, как и Испания, когда-то в достаточной степени зависели от Римско-католической церкви. Например, Испания превратила целый континент в католический — Южную Америку, принеся (и насадив) с завоеваниями (или освоением) и свою религию. Сейчас там насчитывается наибольшее число католиков, которые считаются более консервативными, чем европейцы. Как будто оспаривая свой исторический католицизм и утверждая прогрессивную светскость, Испания стала одной из первых стран, признавшей, вразрез с католической доктриной, однополые браки, а недавно разрешила и эвтаназию, против которой церковь выступает резко, как и против абортов, квалифицируя их убийством.
Латеранские соглашения четко отделили религию от государства, но при гарантиях беспрепятственной деятельности церкви и сохранения ряда ее прав, в том числе имущественных. Тем не менее в коллективном сознании итальянцев сложилось убеждение, что Ватикан продолжает в значительной степени влиять на итальянскую политику, вплоть до того, что тот, кто приходит к власти, должен "нравиться" Папе и его окружению.
В ХХ веке Святой престол действительно имел заметную политическую роль, особенно в международных масштабах. Но насколько Ватикан может влиять на внутреннее законодательство Италии и сейчас — вопрос.
Первая значительная победа светского общества была одержана в 1978 году, когда в католической Италии законодательно разрешили аборты. При этом до совсем недавнего времени в стране не разрешалось донорство яйцеклеток. Кроме того, недавно было объявлено о начале сбора подписей для проведения референдума по вопросу о разрешении эвтаназии.
Позиция Ватикана
Совершенно очевидно, что церковь в принципе выступает и осуждает любое насилие, призывает к милосердию любого "сына божьего". Стоит ли напоминать, сколько Папа Римский Франциск говорит о правах мигрантов, а представители Римско-католической церкви открыто критиковали антимиграционную линию лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, когда он был главой МИД (2018–2019).
Однако в Италии давно и широко проходят гей-парады. Несколько лет назад, тоже не без полемики, был принят закон о гражданских союзах (его разработчиком выступила также представительница Демпартии — Моника Чиринна). Хотя законодательный акт, одобренный в 2016 году, касался всех не состоящих в официальном браке пар, он стал своего рода государственным признанием однополых браков. Однако в тот закон не вошло положение о праве на усыновление детей таким союзом. В документе устанавливаются главным образом имущественные и прочие их юридические права.
Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью порталу Vatican News пояснил, что никто не просил "блокировать закон Дзана", но выражается обеспокоенность "рядом формулировок, нечетких и неясных, размывающих определение, что является преступлением и что нет". "Мы выступаем против любой нетерпимости по отношению к людям по причине их сексуальной ориентации, или этнической, или религиозной принадлежности", — указал Паролин. Он также отметил, что вмешательство на уровне госсекретариата понадобилось, поскольку соответствующие воззвания Конференции итальянских епископов до сих пор не возымели никакого результата.
По сути, в итальянском обществе происходит то же, что и везде: временами чрезмерная забота о правах одних становится дискриминирующей для других. Либералы справедливо требуют "не обижать" меньшинства, но одновременно добиваются для них признания, которое может противоречить убеждениям правоверного католика. Собственно говоря, Ватикан возражает против пропаганды и навязывания определенной логики, к которой можно и нужно относиться с уважением, но не обязательно разделять. Внутри самого Ватикана данный эпизод, который, по словам Паролина, был исключительно внутренним делом и не должен был становиться достоянием общественности, также породил полемику.
Известно об определенном противостоянии так называемых прогрессивного и консервативного фронтов в Римско-католической церкви. К первому относят Папу Римского Франциска — он неоднократно допускал неоднозначные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, что позволяло манипулировать ими в определенном либеральном контексте. Некоторые либеральные круги, пытаясь выдать желаемое за действительное, говорят чуть ли не о намеках в словах Папы на признание церковью однополых браков. По этому поводу несколько месяцев назад Конгрегация доктрины веры распространила специальное разъяснение, что даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака, согласно церковной доктрине, а именно союза, существующего между мужчиной и женщиной и "рождающего новую жизнь". Поэтому любое благословение таких союзов "незаконно", хотя не исключается благословение отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что задача церкви "принимать и заботиться" обо всех людях, которые "стремятся взращивать свою веру", пока "не получат помощи в понимании воли Божьей в их жизни".
Примечательно, что вся эта дискуссия развернулась на фоне принятия в Венгрии закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних. По этому вопросу целый ряд европейских стран, включая Италию, во главе с Еврокомиссией публично "выразили обеспокоенность", а кто-то сказал (в очередной раз), что Венгрии, не придерживающейся общих ценностей, не место в ЕС. И никто не назвал подобные заявления вмешательством во внутренние дела другого государства, когда некоторые итальянские политики обвиняют в этом Ватикан.
Источники в папском городе-государстве неоднократно подчеркивали, что Святой престол разделяет подход во многих моральных проблемах с Россией и видит в РФ "союзника в деле сохранения традиционных христианских ценностей". Таких бастионов в просвещенной Европе осталось немного.