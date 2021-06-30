Швеция лишилась правительства. Политический кризис набирает обороты

"Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука…" Подтверждение истинности этих слов из басни Крылова мы встречаем каждый день на самых разных уровнях — от бытового до большой политики. Например, сейчас в Швеции, где на прошлой неделе был объявлен первый в истории этого королевства вотум недоверия главе правительства, ситуация походит на скандал в политическом "клубе избранных" — члены клуба рассорились между собой так, что договориться о восстановлении мира самим у них просто-напросто не получается. А значит, нужен какой-то мудрый дядюшка, который бы, приняв на себя роль мирового судьи, вернул все на круги своя.

Описание И.о. премьер-министра Швеции Стефан Лёвен © EPA-EFE/STINA STJERNKVIST

Политические обозреватели и эксперты и так и этак пытаются сложить новую конструкцию парламентского консенсуса из деталек политического конструктора лего, окрашенных в цвета парламентских партий, но те либо вовсе отказываются цепляться друг за друга, либо вот-вот снова распадутся. Собственно, проблема возникла еще в 2018 году, после последних выборов, когда ни социал-демократы, которые набрали наибольший процент голосов, ни их союзники (Партия охраны окружающей среды) не получили собственного большинства, отчего целых 134 дня не могли сформировать правительство. Лишь в январе 2019 года социал-демократы смогли договориться с оппозиционными Партией центра и партией "Либералы", чтобы те поддержали их в обмен на компромисс, который получил название "Январское соглашение". Одним из пунктов этого соглашения стало одобрение введения рыночных цен на арендное жилье в новостройках. Правда, договор оказался своего рода бомбой замедленного действия, заложенной под кабинет министров социал-демократов и "зеленых". Тлевшим фитилем здесь стала Левая партия, для которой рыночные цены оказались красной линией, обозначавшей предел ее поддержки правительства меньшинства. Догорев в своей решимости, левые заявили о желании вынести премьеру вотум недоверия и тем самым осуществили подрыв заряда. Спектакль вотума недоверия Первый акт этого захватывающего спектакля был сыгран в начале прошлой недели, когда парламент проголосовал за вотум, внесенный весьма популистской партией "Шведские демократы". Согласно конституции, свергнутому премьеру дается неделя на то, чтобы решить, по какой дороге двигаться: объявить внеочередные выборы или уйти в отставку.

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Во втором случае на авансцену выходит спикер парламента, который проводит переговоры с партиями и предлагает кандидатуру нового главы кабинета министров. Однако это он может делать не более четырех раз. Время при этом ничем не ограничено, но если все попытки заканчиваются безрезультатно, то автоматически назначаются внеочередные выборы, которые должны состояться в течение трех месяцев с момента объявления. При этом они никак не влияют на очередные выборы, которые должны пройти в сентябре следующего года, то есть всего через год после внеочередных (если, конечно, до них дойдет дело). После объявления ему вотума недоверия, инициированного левыми и активно поддержанного правыми, на тот момент еще премьер-министр Стефан Лёвен начал переговоры в надежде достичь компромисса с теми, с кем удастся договориться — все с теми же левыми, центристами и либералами. Однако тут, что называется, нашла коса на камень: поскольку "согласья между товарищами" не было, никто из них не захотел поступиться хоть пядью занятых позиций. Центристы заявили о готовности отложить на время "квартирный вопрос", но отказались системно сотрудничать с левыми. "Либералы" же, поддержка которых сегодня избирателями почти вдвое ниже проходного барьера в Риксдаг, с гордо поднятой головой отвергли возможность нового "Январского соглашения". В это время на правом фланге активно шли обсуждения возможности формирования правого правительства. Умеренная коалиционная и Христианско-демократическая партии с поддерживающими их "Шведскими демократами" готовы были представить свой кабинет министров. Однако традиционно играющая на правом краю Партия центра в очередной раз заявила о принципиальном отказе сотрудничать со "Шведскими демократами", и виды на правое правительство мгновенно потускнели. Между тем председатель Левой партии Нуши Дадгостар сразу после объявления вотума недоверия Лёвену заявила, что ее партия хотела бы его возвращения в качестве премьера. При условии, конечно же, отсутствия новых договоренностей о рыночном подходе к ценам на аренду жилья, за что, впрочем, сами социал-демократы и не выступали. Это была цена, которую тем пришлось заплатить за компромисс для формирования правительства. Три сценария По прошествии недели Лёвен определился с выбором и в понедельник объявил о своей отставке. Теперь взоры обращены на спикера парламента Андреаса Норлена, который должен предложить Законодательному собранию свои кандидатуры на пост главы правительства. Наблюдающие за процессом эксперты разделяют потенциальные сценарии на три категории: "вероятные", "возможные" и "невероятные".

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