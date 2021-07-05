"Я завидую его гражданской позиции". Олег Митяев о Владимире Меньшове

Владимир Валентинович для меня был родным человеком. Между нами была такая ничем не объясняемая взаимная любовь и симпатия. Мы как-то тянулись всегда друг к другу, периодически созванивались, если долго не виделись. Всегда пытались найти какие-то совместные проекты, которые бы нравились и ему, и мне. Например, так мы выступали со студентами — я писал музыку специально для пьес, которые ставил Владимир Валентинович с молодыми актерами ВГИКа.

Если говорить в целом о причинах успеха его фильмов — ведь они не только любимы народом, но Владимир Валентинович является оскаровским лауреатом, — то тут ответ один: талант. Конечно, немалую роль играет трудолюбие, самоотдача, умение передать нам с вами именно то, что хотят сказать нам этим фильмом. Думаю, все это в комбинации и дает ответ на то, почему многие откликаются на то, что он делал.

Правда, нашу первую встречу не помнит ни он, ни я. Разве что у него в семье любимая песня — "Лето — это маленькая жизнь", а я первое, что так вот могу вспомнить, — это афишу на кинотеатре "Россия" фильма "Розыгрыш", песню из которого я сразу же выучил наизусть.

У меня, как ни странно, все его фильмы входят в перечень любимых. Разве что меньше нравится "Ширли-мырли", но в конце концов он набирает такую силу, например, как хроники перестройки. Просто для меня все-таки, думаю, Владимир Валентинович с профессиональной стороны наших взаимоотношений был больше интересен как актер. Потому что он играл без зазора, делал это всегда с удовольствием, порой сам приходил на пробы, а не дожидался приглашения. И играл он всегда великолепно!

Принято считать фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" подлинно народными как в его творчестве, так и в целом в нашем советско-российском. Наверное, потому что он не только в фильмах, но и в жизни был весьма искренним человеком — всегда говорил все открыто, невзирая на то, что повредит ли ему это или нет. Думаю, именно это свойство присуще интеллигентному человеку, но который такой своей интеллигентностью еще и притягивает людей вокруг себя.

Я в принципе завидую его гражданской позиции. Я считаю, что он молодец, когда говорит то, что думает, как это было с вручением награды фильму "Сволочи". Он отказался ее вручать, посчитав, что это порочит подвиг людей на войне.

Он был мне родным человеком по жизни, и конечно, его уход, даже несмотря на болезнь, воспринимается как неожиданность.