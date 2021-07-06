Космическая жара: июль станет одним из самых насыщенных месяцев на инопланетные новости

Июль 2021 года может стать одним из самых интересных месяцев для любителей космонавтики — гонка космических миллиардеров, возможное увеличение российского сегмента Международной космической станции и даже запуск ракеты-носителя будущего.

Описание Ракета New Shepard компании Blue Origin © REUTERS/Isaiah J. Downing

Битва миллиардеров Мировая космонавтика сегодня находится на весьма интересной ступени развития. С одной стороны, космос уже перестал ассоциироваться с максимальным героизмом и риском, как это было в первые годы. С другой, для большинства желающих побывать во внеземном пространстве он по-прежнему закрыт. За прошедшие десятилетия освоения космоса за свои деньги туда пока смогли слетать всего семь человек, которые заплатили от $20 до $40 млн за полет. И каких-то попыток кардинально изменить ситуацию в этой сфере я в последнее время не вижу, хоть и появляются разного рода стартапы и предложения.

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Более десяти лет в США две компании занимаются созданием космических систем для суборбитального туризма. Суть этого направления в том, что вас поднимают на высоту в 80–100 км при помощи ракеты или космоплана, без выхода на орбиту вокруг Земли. Короткий полет длится от 15 минут до часа, включает в себя несколько минут невесомости, после чего турист возвращается обратно на привычную поверхность планеты. Так, на 20 июля запланирован первый суборбитальный полет с пассажирами компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу. В первый туристический полет, как ожидается, отправится сам Джефф Безос, его брат, а также еще двое пассажиров (имя одного из них не называется, известно лишь, что он заплатил $28 млн за билет на аукционе). Предполагается, что в дальнейшем билеты будут стоить от $250 до $500 тыс. за полет (выходит, бизнесмен переплатил прилично, хотя чего не сделаешь, чтобы быть первым, да еще и в компании одного из самых богатых людей в мире). Четвертым же пассажиром должна стать 82-летняя Уолли Фанк, пилот и авиационный инструктор. Еще в 1961 году она стала самой молодой из участниц частной программы "Меркурий-13", посвященной тестированию женщин и проверке их здоровья, желая доказать, что женщины тоже могут летать в космос. Она же станет самым пожилым человеком, когда-либо отправлявшимся в космос, что в какой-то мере должно продемонстрировать, что подобные суборбитальные полеты по плечу и в таком возрасте. Джефф Безос и его команда поднимутся на высоту 100 км — до линии Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом) — на ракете New Shepard. После достижения требуемой высоты, ступень ракеты вернется обратно и сядет на космодром при помощи собственных двигателей, а космический корабль с туристами приземлится минут на десять позже — при помощи парашютов.

Описание Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic © Matt Hartman via AP

Любопытным стало внезапное заявление главного конкурента Безоса миллиардера Ричарда Брэнсона, что он готов совершить первый полет раньше команды New Shepard. Создатель компании суборбитального туризма Virgin Galactic намерен уже 11 июля отправится на высоту 90 км на суборбитальном космоплане Unity. Планируется, что полет продлится дольше, чем у Безоса (около часа), и время в невесомости также будет больше. Ричард Брэнсон тоже достаточно давно работает над организацией суборбитальных полетов. И Virgin Galactic предстоит немало полетов, если вспомнить, что в свое время Брэнсон успел продать около 600 билетов по цене $250 тыс. К слову, среди ждущих и Уолли Фанк, которая также когда-то приобрела билет на Virgin Galactic. Все для МКС

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Тем временем к концу июля, а именно 30-го числа, наступит очень важное время для американской корпорации Boeing. Именно в этот день должна состояться вторая попытка тестового беспилотного полета к Международной космической станции (МКС) нового пилотируемого корабля Starliner CST-100. Напомню, что первая попытка состоялась еще 20 декабря 2019 года, однако из-за проблем в программном обеспечении космический корабль не достиг станции, потратив топливо впустую. Эта проблема привела к тому, что Boeing сильно отстала от компании SpaceX, с которой они соперничали по программе изготовления коммерческого пилотируемого корабля для полетов к МКС. В результате Crew Dragon от SpaceX уже выполняет регулярные миссии, а Starliner все еще находится на стадии тестирования. Если же какие-то проблемы будут и в этот раз, то, думаю, корпорации Boeing стоит ожидать серьезного разговора с NASA.

Описание Модуль МЛМ “Наука” © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще одним важным запуском, связанным с программой Международной космической станции, может стать полет российского модуля МЛМ "Наука" — многофункциональный лабораторный модуль, который также оснащен дополнительным спальным местом и туалетом с возможностью полной переработки отходов. Первоначально старт "Науки" был назначен на 15 июля, однако из-за некой неисправности модуль вернули в монтажно-испытательный корпус для дополнительной проверки. По предварительной информации, старт модуля планируется перенести на 20-е числа. Пора на орбиту В копилку интересных космических событий июля также может попасть полет многоразовой космической системы Starship компании SpaceX — перспективная космическая система, состоящая из многоразовой первой ступени SuperHeavy и многоразового космического корабля Starship. Правда, оба компонента пока находятся на стадии разработки. Так, Starship за последние месяцы доказал возможность атмосферных полетов, маневрирования и посадки на собственные двигатели, но несколько попыток закончились разрушением прототипа.

Описание Прототип многоразовой космической системы Starship компании SpaceX © IrinaK/Shutterstock/FOTODOM

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