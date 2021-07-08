Русская шпионка: что может "Черная Вдова" без мстителей

8 июля на экраны кинотеатров выходит "Черная Вдова". Днем позже ее можно будет также посмотреть онлайн на видеосервисе Disney+, но он, впрочем, официально в России не работает. До экранов многострадальный боевик добирался с муками — с годичным опозданием и тремя переносами. Трудности, правда, у первого фильма четвертой фазы Marvel были не производственные: просто продюсеры надеялись подзаработать побольше денег на зрителях, чему препятствовала пандемия коронавируса.

Описание Кадр из фильма "Черная Вдова" © Disney

Разговоры о сольном фильме для героини Скарлетт Йоханссон шли так давно, что за это время ее персонаж даже успел умереть (извините за спойлер). Это создало проблему, куда же впихнуть ее отдельное приключение на общей хронологической шкале. "Черная Вдова" — это приквел, но повествует о сравнительно свежих событиях. Действие происходит после фильма "Первый мститель: Противостояние" (2016), но до "Мстителей: Война бесконечности" (2018). Хотя если вы не смотрели прошлые 23 фильма от Marvel, не стоит отчаиваться: разобраться в происходящем худо-бедно можно и без знания предыдущих серий. Без клюквы

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По сюжету бывшую наемницу, а ныне мстительницу в бегах Наташу Романофф настигает ее прошлое. Оказывается, что злостный генерал, сделавший из нее смертоносного агента, не умер, а по-прежнему занимается тем, что вербует маленьких девочек и промывает им мозги. Чтобы остановить его, Черной Вдове понадобится помощь ее суррогатной семьи: шпионов, игравших роль ее родителей в ходе одной из операций, когда Наташа была еще совсем юной. Не обойдется на этом празднике жизни и без ее приемной сестры Елены в исполнении Флоренс Пью. Ведь без семейных ценностей в американском массовом кино никуда. Учитывая русские корни Наташи, фильм рисковал скатиться в нелепую клюкву. К счастью, создателям хватило чувства меры и деликатности, чтобы устоять перед подобным искушением. Каких-то вопиющих антирусских выпадов блокбастер себе не позволяет. Шпионский боевик В режиссерское кресло продюсеры усадили безвестную Кейт Шортланд. Нельзя сказать, что она ударила в грязь лицом при постановке экшен-сцен, но и воображения при просмотре не поразила. Черная Вдова как персонаж не обладает никакими суперспособностями, что диктует определенную приземленность в повествовании. Если иные проекты Marvel периодически рисуют перед зрителем поистине фантастические миры, то здесь полет авторской фантазии довольно скован. Стилистически новая картина ближе всего к "Первому мстителю: Другой войне" (2014), примеряя на себя ту же эстетику старомодного шпионского триллера.

Описание Кадр из фильма "Черная Вдова" © Disney

Скрытные операции, правда, герои Marvel проводят с элегантностью слонов с динамитом в посудной лавке. Шпионаж в представлении сценаристов сводится к максимальному количеству взрывов и разрухи. Похождения Наташи вполне можно сравнить с эскападами во франчайзе "Миссия невыполнима". У Тома Круза мордобитие и погони, надо признать, получаются убедительнее и натуральнее, а "Черная Вдова" больше полагается на магию компьютерной графики. Впрочем, финальные потасовки в свободном падении с воздушной базы ей в любом случае удались на славу. Зачем это было нужно В целом "Черная Вдова" — неплохой, но абсолютно проходной фильм. В современном обществе сильны феминистические настроения, что подталкивает Marvel к производству картин с героинями в главных ролях. Заслуживала ли такой чести именно Черная Вдова — вопрос дискуссионный. За выслугу лет ей вроде бы положен свой проект, однако достаточно ли она интересна как самостоятельный персонаж? В прошлых сериях она выступала как часть ансамбля, где основная актерская сверхзадача Скарлетт Йоханссон сводилась к тому, чтобы эффектно выглядеть в кадре. С этим она справлялась, но другие герои всегда тянули одеяло на себя. В результате даже в ее собственном фильме Черную Вдову затмевают более харизматичные личности. В частности, ее боевитая сестренка Елена, разделяющая страсть Анатолия Вассермана к жилеткам с изобилием карманов, и бывший советский супергерой Красный Страж. Последнего играет Дэвид Харбор, который отдувается за зрительское веселье, пока Наташа расхаживает с неизменной ухмылкой стервозной дальнобойщицы. Едва ли вам удастся проникнуться ее глубокой драмой — одинаковое выражение лица на протяжении всего фильма указывает как раз на ее отсутствие.

Описание Кадр из фильма "Черная Вдова" © Disney