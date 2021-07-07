Вызов брошен. Европейские консерваторы хотят перестроить ЕС по своему проекту

В конце минувшей недели 16 европейских правых партий подписали "Совместную декларацию о будущем Европейского союза". Небольшой двухстраничный документ стал открытым вызовом лидерам ЕС и брюссельской бюрократии в тот момент, когда внутри объединения развернулась дискуссия о его реформе. Авторы декларации выступили за сохранение в полном объеме национального суверенитета своих стран и в защиту традиционных моральных ценностей, которые, по их мнению, оказались под угрозой. Согласованная акция усиливает позиции правоконсервативных сил внутри Евросоюза и создает предпосылки для их объединения в единую фракцию в Европарламенте.

В число тех, кто подписал декларацию, вошли "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", польская "Закон и справедливость", итальянские — "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони, "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции, испанская "Вокс" Сантьяго Абаскаля, Австрийская партия свободы, а также правые партии Бельгии, Нидерландов, Дании, Финляндии, Греции, Болгарии, Румынии, Литвы и Эстонии. Поставив свою подпись под документом, Ле Пен назвала участников договоренности "европейскими патриотами", однако гораздо чаще, сваливая всех в одну кучу, их именуют "популистами, националистами и евроскептиками".

Но это тоже неверно. Во-первых, правящие в Венгрии и Польше "ФИДЕС" и "Закон и справедливость" — это респектабельные партии, пользующиеся у себя дома широкой поддержкой, а ряд их единомышленников из этого списка входит (или ранее входил) в правительственные коалиции и занимает места в региональных органах власти. Во-вторых, большинство участников движения — скорее "мягкие евроскептики", которые вовсе не стремятся к развалу Евросоюза, хотя и предлагают развивать его на других принципах. Они выступают за ограничение полномочий Брюсселя и невмешательство во внутренние дела национальных государств; предостерегают против попыток решать ключевые вопросы в ЕС не консенсусом, а большинством голосов; считают, что на пути нелегальной иммиграции в Европу надо поставить жесткий заслон; относят семью к базовым моральным ценностям и опасаются "культурной (читай: социально-нравственной) революции".

Об этом они и написали в своей декларации. Что является еще не очередным разводом с разделом имущества в общеевропейском доме, но явной попыткой некоторых его обитателей изменить заведенные в нем порядки.

Больше, чем пять евроцентов

Формально совместное заявление правых партий стало ответом на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона и лидеров ЕС ко всем европейцам принять участие в "Конференции о будущем Европы". Этот масштабный проект, предполагающий гражданские консультации на тему европейского развития, в мае был начат в Страсбурге, где находится штаб-квартира Европейского парламента. Завершить его планируют в следующем году, когда Франция займет место председателя в Евросоюзе. Итоги консультаций обещают учесть при решении вопроса о реформе ЕС: пойдет ли это объединение по пути дальнейшей централизации и федерализации или же сохранится как альянс сильных национальных государств?

Первый вариант авторам декларации явно не нравится. По их утверждению, уже сейчас члены ЕС "чувствуют, как их медленно лишают права осуществлять свои суверенные полномочия". "Европейский союз нуждается в глубоком реформировании, потому что сегодня, вместо того чтобы защищать Европу и ее наследие, вместо того чтобы обеспечивать свободное развитие европейских государств, он сам становится источником проблем, тревоги и неопределенности", — говорится в документе.

"Европейский союз все больше и больше превращается в инструмент радикальных сил, которые хотели бы осуществить культурную и религиозную трансформацию и в конечном итоге строить безнациональную Европу в целях создания европейской сверхдержавы, разрушения или отмены европейских традиций, изменения основных социальных институтов и моральных принципов", — заявляют авторы. Они также считают, что "чрезмерное морализаторство, наблюдавшееся в последние годы со стороны институтов ЕС, вызвало опасную тенденцию появления идеологического монополизма".

Принятая декларация — не просто пять евроцентов в дискуссию о будущем континента. Это солидарная позиция полутора десятка европейских партий, за которыми стоят миллионы избирателей, и в любом случае ее придется учитывать при подведении итогов конференции, начатой в Страсбурге.

С прицелом на Европарламент

Ле Пен, переизбранная в минувшее воскресенье на пост лидера "Национального движения" и подтвердившая свои притязания на президентское кресло во Франции, назвала подписанный документ "первым камнем, заложенным в основу великого союза в Европейском парламенте". В действительности первым серьезным шагом в этом направлении была встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с польским коллегой Матеушем Моравецким и Маттео Сальвини, состоявшаяся в начале апреля в Будапеште. Они обсуждали, каким образом "ФИДЕС", "Закон и справедливость" и "Лига" могут составить основу второй по численности фракции в Европарламенте, чтобы бросить вызов центристам из наднациональной Европейской народной партии (ЕНП). При этом Сальвини заявил, что их цель — "быть первыми", то есть завоевать там большинство.

Теперь к ним прибавились еще 13 партий. Примечательно, что участникам пока еще неформального альянса пришлось закрыть глаза не прежние разногласия, которые от этого, впрочем, никуда не делись. Например, известно, что польская "Закон и справедливость" гораздо хуже относится к России, чем, скажем, венгерская "ФИДЕС", а Орбан еще недавно не хотел иметь никаких дел с Ле Пен.