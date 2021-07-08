Дрон перелетный. Сможет ли ударный "Орион" завоевать мировой рынок?

Международный аэрокосмический салон МАКС в подмосковном Жуковском в этом году может стать одним из самых богатых на авиановинки. Объединенная авиастроительная корпорация уже пообещала показать авиалайнер МС-21 с новыми отечественными двигателями ПД-14, намекает на возможность удивить и в области боевой авиации. А также планирует представить достижения в области диверсификации отрасли под выпуск продукции народного потребления. Между тем одним из главных трендов выставки станут беспилотные летательные аппараты (БПЛА) — ожидается, что их будет не один десяток. При этом среди них есть свои лидеры — это дроны компании "Кронштадт" семейства "Орион". Машины массой от 1 до 5 т, способные сутками находиться в воздухе в полностью автоматическом режиме. Совсем недавно их планировали использовать как разведчиков, сегодня позиционируют еще и как ударные аппараты, способные составить конкуренцию турецким Bayraktar TB2. Для России появление подобной техники — настоящий прорыв. До последнего времени в арсенале нашей армии не было ничего подобного. Причем этот факт отмечают не только отечественные, но и западные наблюдатели. Особо подчеркивая, что уже в этом году машины станут не просто серийными, но и начнут массово поставляться на экспорт. И речь идет об ударном варианте дрона, а не разведывательном, который предлагался иностранным покупателям и раньше. Семейный подряд Семейство дронов "Орион" создала частная компания "Кронштадт". В 2019 году она впервые показала свои разработки на аэрокосмическом салоне МАКС в подмосковном Жуковском. Тогда на поле были выставлены сразу несколько внешне практически одинаковых, но разных по целевой нагрузке летательных аппаратов. В пояснительных материалах к одному из них было сказано, что это беспилотник массой до 1 т, способный нести до 200 кг полезной нагрузки. Применять его планировали для воздушного мониторинга площадных и протяженных объектов: обширных лесных угодий, морской экономической зоны. Кроме него был представлен и пятитонный гигант с полезной нагрузкой 1 т.

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Гендиректор компании Сергей Богатиков рассказывал тогда, что главное преимущество тяжелых беспилотных систем в возможности разместить на борту большое количество различной фото-, видео- и прочей электронной аппаратуры, позволяющей получать данные объективного контроля за большими территориями. Например, запустив дрон с Дальнего Востока на Запад, проследить, что происходит на трассе Северного морского пути. При этом особо подчеркивалось, что собирать и обрабатывать информацию машина будет самостоятельно, ретранслируя на наземный пункт управления уже обработанные данные. Тогда же прозвучало и небезынтересное заявление, что летающего робота можно использовать для обнаружения лесных пожаров и их тушения. Разработчики даже показали специальную пожарную авиабомбу, с помощью которой можно было бы локализовать распространение огня. Уже тогда было понятно, что данная возможность скорее заинтересует военных, чем МЧС. Однако создатели "Ориона" старательно обходили тему "боевого" применения дрона.

В прошлом году "Кронштадт" полностью сорвал покровы тайны над этим вопросом. На выставке-форуме "Армия-2020" компания фактически произвела сенсацию, показав линейку своих аппаратов с выложенными перед ними высокоточными авиационными ракетами и бомбами. На аэродроме Кубинка тогда же был представлен БПЛА "Сириус" — следующая ступень развития проекта "Орион" с увеличенной до 2 т массой. Благодаря спутниковой навигации радиус применения этого аппарата ограничивался только запасом топлива. Робот имеет несколько точек подвески авиационных средств поражения и способен нести до 300 кг боевой нагрузки. Еще одной рассекреченной разработкой стал ударный БПЛА "Гром". Это беспилотный штурмовик, способный применять авиационные средства поражения в условиях интенсивного боевого столкновения. Скорость и стелс-технология позволяют ему преодолеть противовоздушную оборону и нанести удар по наземным и надводным укрепленным и бронированным целям. Беспилотник "Гром" применяется в качестве ведомого в передовом эшелоне смешанных пилотируемо-беспилотных ударных авиационных групп, что позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО. Этот БПЛА может быть вооружен ракетами класса "воздух — земля" и корректируемыми авиабомбами калибром от 100 до 500 кг.

Есть в арсенале "Кронштадта" еще один БПЛА — "Гелиос-РЛД". Беспилотник взлетной массой 4 т и c размахом крыльев 30 м предназначен для долговременного (до 30 часов) барражирования на высотах свыше 10 тыс. м. Он в состоянии поднять до тонны нагрузки. Аппарат оснащен бортовым радиолокатором, расположенным в нижней части фюзеляжа. Несколько таких БПЛА способны сформировать сплошное радиолокационное поле в Арктической зоне, а также осуществлять разведку и наносить авиаудары. Первым зарубежным выставочным мероприятием, на котором был продемонстрирован экспортный вариант дрона, стала Международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA 2019 в Малайзии. Прошло несколько успешных презентаций перед иностранными делегациями, и аппарат вызвал большой интерес. Также зарубежный показ состоялся и на выставке вооружений IDEX 2021, прошедшей в феврале в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Была продемонстрирована модель БПЛА "Орион-Э", способная применять широкую гамму средств поражения. ​​​​​​​В погоне за лидером Тем не менее в области создания больших оперативно-тактических беспилотников мы сегодня догоняющая сторона. Можно не вспоминать про американцев с их MQ-1 Predator, выполняющих "деликатные" миссии по уничтожению террористов по всему миру, забыть про израильтян, но не замечать турок уже просто невозможно. Недавние события в Ливии, Сирии и на Кавказе показали, что с помощью дронов можно серьезно изменить характер ведения боевых действий. Символом этого технологического прорыва стало массовое применение беспилотников типа TAI Anka и Bayraktar TB2.

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Тут надо отметить, что не только использование самих дронов, но и массовость этого процесса стала тем самым незаурядным событием, заставившим взглянуть на беспилотную технику по-новому. Ведь впервые на театре военных действий их применили массово. По данным турецких военных, осуществлялось до трех групповых вылетов в день. С помощью легких бомб MAM-C Smart Micro Munition с лазерным наведением, а также 22-килограммовых MAM-L, снаряженных мощной бронебойной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической боевыми частями, они без особого труда находили и уничтожали цели на земле. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, благодаря им в Сирии за одну ночь турецкая армия смогла обстрелять более 200 целей, уничтожив пять вертолетов, 23 танка, 23 артиллерийских орудия, зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Панцирь". Кроме того, были уничтожены более 300 солдат противника. В сухом остатке — небывалый спрос на турецкие изделия на мировом оружейном рынке. Bayraktar TB2 купила Польша и Украина. В очередь выстроился еще ряд стран, которые имеют серьезные военно-воздушные силы, но рассчитывают за счет роботов еще выше поднять свои возможности по ведению воздушной разведки, а самое главное — нанесению дистанционных ударов по противнику с неба. Впрочем, благодаря разработкам "Кронштадта" можно говорить, что мы готовы идти на обгон. Очевидно, что "Орион" также уже прошел крещение Сирией. О целях и задачах, возложенных на дрон, российское Минобороны не сообщало. Однако майская страница календаря военного ведомства на 2021 год раскрыла интригу — на нем Минобороны в первые официально представило фото беспилотника "Орион" в "песчаной ливрее", характерной для техники, используемой в пустынной местности, но самое главное — в ударном варианте: с подвешенными под роботом авиабомбами.

Специалисты тут же сделали вывод, что на снимке показан БПЛА, созданный в процессе опытно-конструкторской работы "Иноходец". Под этим именем изделие АО "Кронштадт" проходило по документам военного ведомства как "разведывательно-ударный" комплекс среднего класса. Судя по фото, на "Орион" прикреплены несколько корректируемых авиабомб КАБ-20. Такие боеприпасы имеют массу 21 кг, осколочно-фугасную боевую часть 7 кг, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Ниша рынка В беседе со мной Сергей Богатиков рассказал, что "вместе с Минобороны буквально с нуля создает новую отрасль". "На сегодняшний день мы построили уже целую линейку крупных разведывательно-ударных БПЛА. Возьмем "Орион", он уже почти пять лет в небе. Это же сотни полетов и тысячи часов в воздухе. На подходе "Сириус". Как в любом деле, самое сложное — это первый шаг. В нашем случае самым сложным было сделать первый беспилотник, остальные мы сделаем быстро, основываясь на уже существующих собственных разработках и унифицированной системе наземного управления. В ближайшее время в наших планах — расширить производство и налаживать сервисное обслуживание. В целом компания в ближайшие три года должна вырасти в три раза и стать предприятием полного цикла", — отметил гендиректор "Кронштадта".

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