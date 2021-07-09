Большой показ. Зачем три атомные лодки войдут в Балтийское море

Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", многоцелевая субмарина "Вепрь" и ударный "Орел" впервые примут участие в главном параде в День Военно-морского флота РФ в Санкт-Петербурге. Его отмечают в последнее воскресенье июля. Если посмотреть на всю нашу советскую и постсоветскую историю, то атомные субмарины не особенно-то радовали своим присутствием акваторию Балтийского моря. В 2017 году впервые это сделал самый большой в мире тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения 941 проекта типа "Тайфун" "Дмитрий Донской". Тогда казалось, что это PR-акция, призванная придать масштаб празднованию. Сегодня же понятно, что Санкт-Петербург — это вторая выставочная витрина для Вооруженных сил после московской Красной площади, где 9 мая проходит парад, и главная Военно-морская столица России. Действительно, размах празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге впечатляет. Планируется участие более 20 кораблей — стоять они будут от Зимнего дворца до Кронштадта. Правда, в отличие от празднования 9 Мая, действие малодинамичное: обход ордера главнокомандующим ВМФ, доклад министру обороны и дальнейшее совместное движение вдоль кораблей на командирском катере с приветствием экипажей. Если провощить параллели, это тоже самое, что объезд Сергеем Шойгу строя военнослужащих в начале парада на Красной площади — но это дань традиции. Смотреть, конечно, любопытнее на другое (как и в Москве): во что одеты участники, какая техника, на сам корабельный ордер. Это все символы и знаки, не связанные с парадом или отмечаемым днем. "Тайфун" на входе В 90-х мне посчастливилось в составе экипажа тяжелого атомного крейсера "Петр Великий" отправиться с Балтийского в Баренцево море. Корабль завершил цикл ходовых испытаний и должен был прибыть на Северный флот для окончательного вхождения в боевой состав. Гигант вызвал неподдельное внимание со стороны наших Западных партнеров. За каждым движением крейсера следили если не самолеты, то катера береговой охраны. Мы радовались интересу и охотно махали с ходового мостика вновь и вновь приближающейся иностранной технике.

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В проливе Каттегат между Данией и Швецией к стихийно возникшему эскорту присоединились еще и представители "Гринпис" — хотели залезть на борт, замазать крейсер краской. Но мы прорвались и свободно вздохнули в Атлантике, где уже по большому счету были никому не нужны. Интересно, что испытывал экипаж тяжелого атомного крейсера "Дмитрий Донской", когда шел этим же маршрутом. Самый большой атомоход в мире, внесенный за циклопические размеры в Книгу рекордов Гиннесса, прошел путь в надводном положении. Как объяснил мне бывший заместитель главнокомандующего ВМФ Игорь Касатонов, по-другому быть и не могло: "Единственный пролив, который можно пройти на подводной лодке в подводном положении, — Гибралтар. Каттегат, Босфор только в надводном". Тут, думаю, и возникает замысел всего проекта. На фоне падения уровня взаимопонимания с Европой и всем Западом могло быть принято решение показать, что Россия не второсортная и беспомощная страна. Пусть в каком-то смысле и разоренная — по американо-российскому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружения (СНВ-2) мы порезали три из шести субмарин этого проекта. Две сейчас в "резерве", для них нет боекомплекта, что фактически означает ту же утилизацию. "Дмитрий Донской" же представляет собой испытательную базу для отработки перспективных систем вооружения. На нем, в частности, проверяли баллистическую ракету "Булава".

Описание Атомный ракетный крейсер статического назначения проекта 941 типа "Тайфун" "Дмитрий Донской" © Петр Ковалев/ТАСС

При всем этом гигант поистине уникален. На его верхней палубе может свободно развернуться "Камаз". Но не это, конечно, делает корабль опасным. В отличие от других атомных стратегических подводных лодок, "Тайфун" способен запускать баллистические ракеты, не проделывая предварительно полынью, прямо из-под арктического льда. Для этого была создана уникальная система, при которой за секунду до старта основной машины запускались специальные реактивные снаряды, проламывавшие многометровый лед. Все это делало тяжелые подводные крейсера сверхопасным оружием. Его нельзя обнаружить, а 20 баллистических ракет РСМ-52 с десятью ядерными боеголовками индивидуального наведения мегатонного класса на каждой в мгновение ока могли выключить свет в другом полушарии планеты. Ветер Севера По сравнению с "Тайфуном" "Князь Владимир", конечно, — карлик. Правда подтянутый и очень элегантный в своих обводах. А ведь в 1990-е годы все могло пойти иначе. Корабли 955-го проекта должны были стать сменщиками лодок 941-го проекта и получить, как и первые, 100-тонные баллистические ракеты. Если бы не неудачи с испытаниями комплекса "Барк", мы так же имели бы циклопические корабли с гигантскими ракетами на борту.

Описание Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" © Лев Федосеев/ТАСС

К несчастью или счастью, корабль перепроектировали под более эффективное оружие — ракету "Булава". Опущу период ее испытаний, скажу лишь то, что сегодня она работает как хорошие швейцарские часы, а мы в остатке имеем сверхкомпактные стратегические ракетоносцы. При этом еще и задающие мировой тренд в кораблестроении. Копировать их, правда, могут немногие: американцы, англичане, французы и китайцы. Но суть не в этом. Мы первые. Возможно, именно этот факт и хотят подчеркнуть организаторы Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. "Князь Владимир" — четвертый корабль новейшего проекта 955 типа "Борей", но первый из них, который выпускается серийно. Этот момент даже подчеркнут в его названии — "Борей-А" (то есть тот, по образу и подобию которого будут строиться все последующие субмарины этого класса). Именно эти машины обеспечат нам ядерный паритет с США до конца этого века.

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В составе морских ядерных сил корабли проекта 955 сменяют атомные лодки проекта 667 (их выпускают с 1960-х годов). В настоящее время из целой серии атомоходов с разными индексами от литеры "А" до "М" и именами: "Навага", "Андромеда", "Груша", "Кальмар" и "Дельфин" — остались самые последние. В середине нулевых они прошли глубокую модернизацию и до последнего времени составляли основу наших морских ядерных сил сдерживания. На них стоят новые гидроакустические станции, системы обеспечения ядерной безопасности реакторов, малошумные гребные винты и новые стратегические ракетные комплексы "Синева". Из акватории Баренцева моря они способны забросить на территорию Северной Америки 320 ядерных боезарядов повышенной мощности. Проект 955 — следующая страница в развитии атомного подводного флота России. Лодки имеют в пять раз меньшую шумность, чем корабли предыдущих проектов. "Бореи" — первые российские АПЛ, где движение осуществляется не гребными винтами, а с помощью одновального водометного движительного комплекса с высокими пропульсивными характеристиками. Корабли имеют специальные выдвижные подруливающие устройства типа Azipod — c помощью шарнирного механизма они могут вращаться вокруг вертикальной или горизонтальной оси на 360 градусов. Это позволяет субмарине двигаться в любом направлении — носом, кормой или бортом, развернуться на одном месте и при этом остаться совершенно незаметной (винты Azipod работают от электричества).

На лодках этого класса стоят новейшие гидроакустические станции типа "Иртыш-Амфора". Это единый автоматизированный цифровой комплекс, объединяющий в себе возможности шумопеленгования, эхопеленгования, классификации целей и связи. Он объединяет в единое информационное пространство станции "малой акустики", предназначенные для измерения толщины льда, скорости звука, поиска морских мин, торпед, полыней и разводий. Говорят, что по дальности действия он превосходит аналогичную систему на новейших американских лодках типа Virginia. Впрочем, все эти достоинства корабли типа "Борей", скорее всего, получили только к моменту присвоения им литеры "А". "Князь Владимир" отличается от своих предшественников — АПЛ "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — даже внешне. На новой лодке изменили форму ходовой рубки, убрали "ракетный горб". Появление в Санкт-Петербурге лодки 971-го проекта "Вепрь" можно считать не просто сенсаций. Это брошенная перчатка — вызов к дуэли. Экипаж субмарины впервые в истории пройдет под флагом и гюйсом пролив Каттегат и войдет в Балтику в надводном положении.

Описание Атомная подводная лодка "Вепрь" © Лев Федосеев/ТАСС

Если учесть, что это самые скрытные субмарины нашего флота, то их публичное появление можно считать сенсацией. Тот же "Вепрь" — прямой конкурент самым современным американским лодкам проекта Improved типа Los Angeles, Seawolf и Virginia. Корабль при скорости в четыре — шесть узлов (около 8 км/ч) практически сливается с естественным шумом океана. А в воде — кто первый нашел, тот и победил. Сегодня все корабли этого проекта проходят модернизацию. Как говорит главком ВМФ Николай Евменов, она идет параллельно с программой строительства кораблей проекта 885 типа "Ясень". Это означает, что на "старые" подлодки устанавливается то же оборудование и системы, что и на самые передовые. Речь может идти о новой гидроакустической станции, системе боевого управления, средствах радиоэлектронного подавления, оружии и гребных винтах новой конструкции.

Описание Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" © Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС