Кому нужна семья? Противостояние поколений на Каннском фестивале

Тамара Ходова — о фантастической драме "После Янга" с Колином Фарреллом и о пока что лучшем фильме смотра — "Худший человек на свете" Йоакима Триера

В каннской программе поставили друг за другом сразу два фильма о семейных ценностях: один более традиционный "После Янга" корейского режиссера Когонады и более современный "Худший человек на свете" норвежца Йоакима Триера (очень дальний родственник Ларса фон Триера). Где-то в светлом будущем для детей можно покупать умных андроидов, которые служат им компаньонами и наставниками. Джейк (Колин Фаррелл) и Кира (Джоди Тернер-Смит) решают приобрести андроида Янга (Джастин Х. Мин) для своей приемной дочери Мики, чтобы тот мог рассказать ей про ее китайские корни и родную культуру. Однажды Янг ломается. Семья не хочет сдавать его в переработку: Мика относится к андроиду, как к родному брату, а Джейк и Кира не представляют, как будут управляться с ребенком без его помощи. Джейк относит андроида в ремонт, и выясняется, что в него был заложен чип, с помощью которого Янг записывал все свои ценные воспоминания.

Описание Кадр из фильма "После Янга" © A24 Films

Когонада начал свою карьеру с видеоэссе об известных режиссерах, а первый фильм корейца "Коламбус" был представлен на фестивале независимого кино "Сандэнс" в 2017 году и сразу же заслужил любовь публики, что не удивительно. Дебют Когонады — очень сандэнсовское кино: малобюджетное инди про человеческие отношения, где практически ничего не происходит. Его второй фильм "После Янга" в общем-то точно такая же драма, только прикидывающаяся фантастикой и с громким именем в актерском составе для привлечения внимания. Хотя надо отдать Колину Фарреллу должное — он не просто вишенка на торте, а костяк фильма и на голову выше своих коллег. Его выразительная грусть идеально подходит для приглушенного стиля Когонады. Джейк — меланхоличный, немного нервный муж, который боится вызвать гнев своей жены. Он держит небольшой чайный магазин, торгующий традиционным развесным чаем (в будущем его заваривают в кристаллах).

На эту тему Вэл Килмер против Надава Лапида: о любви и ненависти к себе на Каннском фестивале

Режиссер, как и Леос Каракс, переиначивает популярный жанр, поэтому особого экшена от картины ждать не стоит. Критики в общем-то ни от кого тут его и не ждут, у фестивального кино есть своя специфика, а вот зрителям лучше подготовиться к этому заранее. Сюжетные повороты "После Янга" — рефрен всех произведений про искусственный интеллект, которые в большинстве заинтересованы только одним вопросом: может ли робот развить собственное сознание и стать человеком? Он волнует нас еще со времен Пиноккио, поэтому интрига картины понятна еще до завязки. Роботы в будущем выглядят настолько натурально, что нам, людям XXI века, сложно представить, что они всего лишь улучшенная версия смартфонов. Однако Когонаду фантастическая атрибутика интересует постольку-поскольку. Он использует холодные гладкие интерьеры мира будущего, оптимистично погруженного в зелень, только для того, чтобы порассуждать о семье и самоопределении. Главную тему картины красноречиво описывает сцена, где еще функционирующий Янг отводит Мику в сад, чтобы показать ей привитые деревья: одной яблоне прививают ветку от другой, чтобы получить лучший сорт. Так что, согласно Когонаде, семью мы создаем сами вне зависимости от нашего происхождения.

"После Янга" — это предельно простой фильм, упакованный в эстетически изысканную упаковку. Подойдет далеко не всем, но тем, кто любит истории про миры будущего, точно понравится. Ну и Фаррелл очень хороший

На эту тему Фильм открытия Канн "Аннетт": чудаковатая рок-опера про саморазрушение

А вот Триеру к Канну не привыкать: его наркодрама "Осло, 31-е августа", показанная в секции "Особый взгляд", принесла режиссеру известность и любовь если не публики, то критиков точно. Следующий фильм норвежца "Громче, чем бомбы" с Изабель Юппер и Джесси Айзенбергом уже включили в основной конкурс, правда, призов он ему так и не принес. Есть ощущение, что "Худший человек на свете" может быть удостоен какой-нибудь награды — пока это самый убедительный фильм конкурса (да и просто отличный фильм), а исполнительница главной роли Ренате Реинсве может с уверенностью претендовать на приз лучшей актрисе. Конечно, делать прогнозы пока рано, ведь впереди еще Верховен и Андерсен.

Описание Кадр из фильма "Худший человек на свете" © Oslo Pictures

Юлия — отличница и примерная студентка, поэтому единственная сфера, где ей могут пригодиться исключительные знания и блистательные оценки, — это хирургия. Хотя, может, лучше стать психологом? Или нет, лучше фотографом, ведь Юлия — явный визуал. Скучная студенческая жизнь сменяется богемной. На одной из многочисленных вечеринок девушка встречает Акселя (Андерс Даниелсен Лье) — успешного художника, создающего комиксы. Они влюбляются, съезжаются, знакомятся с семьями друг друга, ссорятся насчет детей, задумываются об изменах… В общем, делают все то, что делают пары по всему миру. Триер скрупулезно исследует современные отношения в 12 главах с прологом и эпилогом. Все герои "Худшего человека на свете" — представители инфантильного поколения миллениалов, которое так и не смогло вырасти и стать взрослым. Режиссер рассказывает про людей, которые полностью погружены в свои хобби, не знают, что им делать со своей жизнью, и готовы работать баристой в кафе, даже если им уже немного за тридцать. В эпицентре этого праздника инфантилизма — Юлия, которая парализована широтой выбора. Ее мама, бабушки и прабабушки следовали по протоптанному пути, с обреченностью принимая на себя узы брака. Юлия же может решать сама за себя, только вот решать ничего не хочется. Воистину выбор стал благословением и проклятием современного поколения, которое имеет миллион возможностей, но при этом не знает, что делать со своей жизнью. Об этом же говорит картина Симоны Костовой "Тридцать", где группа берлинских балбесов на пороге тридцатилетия понимает, что больше не может игнорировать экзистенциальную пустоту прямо перед своим носом.

Описание Кадр из фильма "Худший человек на свете" © Oslo Pictures

​​​​​​​

Триер говорит современным языком — полуигриво о серьезных вещах, маскируя потерянность и тоску хипстерской атрибутикой, когда вся жизнь похожа на милые посиделки в модном кафе, пока кому-нибудь не упадет кирпич на голову