Неспортивное поведение: каким получился "Космический джем: Новое поколение"

Сегодня, 15 июля, в российский прокат выходит фильм "Космический джем: Новое поколение". Четверть века спустя голливудские боссы вновь решили опробовать схему оригинальной картины 1996 года, которая объединяла как фанатов Майкла Джордана, главной звезды баскетбола тех лет, так и любителей классических мультиков Looney Tunes, выходивших с 1930-х годов. Кролику Багзу Банни, селезню Даффи Даку и компании предстояло защитить Землю от инопланетных захватчиков в безумном баскетбольном матче при помощи Джордана. Комедия совмещала реальные съемки и рисованных персонажей. Идея выстрелила: сборы составили $250 млн при 80-миллионном бюджете.

Описание Кадр из фильма “Космический джем: Новое поколение” © UPI Россия

Теперь же вместо Джордана представлен Леброн Джеймс, чей аккаунт в Instagram может похвастаться 90 млн подписчиков. Противостоять ему будут уже не пришельцы, а взбунтовавшийся алгоритм, который затащит баскетболиста и его сына в цифровую вселенную Warner Brothers. При чем здесь космос, конечно, непонятно, но зато зрителей ждут мультяшки, очередной матч и много чего еще. Джемы на любой вкус Строго говоря, продюсеры начали работу над продолжением сразу же после выхода оригинала. Их планы подпортил Майкл Джордан, который посчитал, что хватит с него этого шапито. Голливудские воротилы не отчаялись и принялись прикидывать, какую бы еще звезду спорта привлечь к себе на огонек. Проект менял названия, и в разное время ведущие роли в нем сулили гонщику Джеффу Гордону, гольфисту Тайгеру Вудсу, скейтбордисту Тони Хоуку и даже Джеки Чану. Однако печальные сборы картины "Луни Тюнз: Снова в деле" (2003) с Бренданом Фрейзером перечеркнули все эти сомнительные перспективы. Лишь сейчас продюсеры достаточно осмелели для новой попытки. Что изменилось? Помимо того, что им удалось убедить Леброна Джеймса, будто у него есть актерское дарование.

У Warner Brothers появился свой видеосервис HBO Max, который нужно всеми силами продавать. На их счастье, в рекламу теперь можно превращать целые фильмы. В прокат уже выходили картины-капустники вроде "Ральфа" (2012) и "Первому игроку приготовиться" (2018), которые собирали под своим знаменем популярных персонажей из разных медиавселенных. Новый "Космический джем" довольно цинично рекламирует библиотеку фильмов Warner Brothers за счет игры на ностальгических чувствах. В цифровом пространстве, куда попадает Леброн, то и дело выскакивают напоминания про "Игру престолов" (2011–2019) и франчайз "Гарри Поттер". Также герои путешествуют по разным фильмам вроде "Касабланки" (1942) и "Безумного Макса: Дороги ярости" (2015), попутно их пародируя. Иногда это даже забавно, хотя в сотый раз шаржировать "Матрицу" (1999) — это уже пошлая банальность. Впрочем, это тоже маркетинг, ведь зимой Лана Вачовски выпустит четвертую часть этой культовой трилогии. Леброн в матче своей жизни Смысловой посыл "Космического джема: Нового поколения" сводится к теме отцов и детей. По сюжету Леброн Джеймс не привык уважать увлечения своего сына и упорно подталкивает его к занятиям баскетболом. К счастью, к концу фильма он извлечет несколько ценных уроков о родительстве. Актерской игре, правда, так и не научится. В какой-то момент создатели фильма решают смилостивиться над Леброном и зрителем и превращают баскетболиста в анимированного персонажа. Так он и аудитория получают возможность немного отдохнуть от его борьбы с бременем актерской профессии. К слову, семью Леброна изображают настоящие актеры, но играют так, словно они на самом деле его родные — такие же деревянные.

Описание Кадр из фильма “Космический джем: Новое поколение” © UPI Россия

В отечественном дубляже Леброна озвучивает известный исполнитель L’One. Это наверняка порадует любителей рэпа и озадачит поклонников нормальной человеческой речи. Не до смеха На несколько секунд в фильме звучит главная музыкальная тема из "Космического джема" 1996 года. Увы, ее хитовость лишь подчеркивает невзрачность саундтрека в сиквеле. Музыкальные композиции из "Нового поколения" едва ли будут помнить 25 лет спустя, учитывая, что они забываются сразу по окончании сеанса.

На эту тему Майор в параллельных реальностях: о чем сериал "Пробуждение"

По мнению режиссера Малкольма Ли, крольчихе Лоле Банни в семейном фильме не подобает выглядеть столь вызывающе легкомысленно, как она это делала в оригинале. Перед выходом "Нового поколения" его создатели много хвастались тем, как они ушли от сексуальной объективизации этой героини. Они действительно справились с этой задачей блестяще. Вместо глубоких и высоких вырезов у новой Лолы такая выразительная мимика, что в большинстве сцен она выглядит натуральным чудовищем. В решающем поединке мультяшки Looney Tunes получают апгрейд и превращаются из рисованных в трехмерных, после чего начинается пиршество плохой компьютерной графики.

Описание Кадр из фильма “Космический джем: Новое поколение" © UPI Россия