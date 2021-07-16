Королева десертов и соусов: что нового и необычного приготовить из малины

С детства у меня сохранилась традиция: как только начинается сезон малины, беру плетеное лукошко и иду в лес. На дачном участке ягода тоже растет, но собирать дикую — это совсем другое — гастрономическая романтика. Но на этом мой ежегодный обычай не заканчивается. Следующий этап — обязательно придумать с малиной что-то новенькое, чтобы потом собрать и угостить друзей. Лакомство Зевса и древнерусский квас Согласно археологическим раскопкам, ягода стала продуктом питания еще в каменном веке. Первым же упоминанием о малине как об одном из фруктовых растений считается запись в III веке до н. э. древнеримского писателя и политика Катона Старшего. О том, как малина получила свой аппетитный цвет, даже рассказывается в древнегреческом мифе. Бога грома и молний Зевса растили на острове Крит втайне от отца Кроноса, который боялся предсказания о том, что кто-то из его детей свергнет властителя, поэтому проглатывал наследников одного за другим. Няней Зевса была нимфа Ида, дочь критского царя Мелисса. Однажды Зевс расплакался, и, чтобы утешить его и не раскрыть Кроносу местонахождение сына, Ида стала собирать вкусные белые ягоды, но поцарапалась о куст и окрасила их в малиновый цвет.

На эту тему Блюда из детства: по классике и на новый лад

В качестве же лекарства о малине писали уже во второй половине первого века — древнеримский писатель Плиний Старший в своей крупнейшей энциклопедии античности "Естественная история" рекомендовал употреблять ее с водой в случае болей в желудке. Кстати, малину ценили не только за вкусные ягоды, но и за листья — их до сих пор сушат и заваривают как чай. На Руси ягода впервые упоминается в XI веке. Из малины отжимали сок и добавляли его в квас, который готовили из ржаного солода с мятой, чабрецом и душицей. А чуть позже князь Юрий Долгорукий заложил первый малиновый сад. И до сих пор Россия считается главным мировым производителем этой вкусной ягоды. Кверцетин и не много калорий В 100 г малины содержится четверть дневной нормы клетчатки, которая необходима для бесперебойной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В продукте идеальное соотношения жирной кислоты омега-3 к омега-6: один к двум. Это значит, что ягода не провоцирует внутренние воспаления в организме. Недаром в детстве было так популярно малиновое варенье — эта ягода помогает укрепить иммунитет. В малине целых три антиоксиданта: почти половина дневной нормы витамина С, кверцетин и эллаговая кислота. Поэтому ягода обладает противовоспалительным эффектом и защищает клетки организма от разрушения. Помимо этого, в ягоде содержатся витамины группы B, которые помогают нам справляться с ежедневным стрессом; много марганца — структурного компонента антиоксидантных ферментов; а также витамин К — для свертывания крови, гибкости сосудов и твердости костей. И, конечно, приятно, что в ягоде всего 52 ккал. Варенье на псиллиуме и чатни на камамбере Признаюсь, я давно не варю малиновое варенье. Мне больше импонирует полезная сыроедческая версия, где к протертым свежим ягодам добавляется кленовый сироп для "карамельной" сладости, а в качестве загустителя — псиллиум, шелуха подорожника. Но если хочется именно варенья, рекомендую приготовить по этому рецепту. Положите в кастрюлю малину, добавьте сироп топинамбура, немного воды, тертого имбиря, молотой корицы и мускатного ореха для пикантности, а также цедру апельсина и одну гвоздику. Доведите до кипения, готовьте на слабом огне около 10 минут или до загустения, а затем остудите.

К тостам, крекерам и запеченному камамберу я готовлю малиновый чатни — густой индийский соус. Для этого нужно обжарить красный сладкий лук в оливковом масле, пока он не станет мягким, затем добавить изюм, цедру лимона или апельсина и хорошенько посолить. Следом идет яблочный и бальзамический уксус, а также немного сиропа топинамбура для сладости. Готовить необходимо на медленном огне в течение получаса, затем добавить свежую малину и тушить еще 5–7 минут. Этот соус удивительно хорош в сэндвичах с индейкой, сыром и микрозеленью.

На эту тему Шоколад: как выбрать самый полезный и что из него приготовить

Малина также подойдет практически любому десерту. Например, в качестве топинга для чизкейка, шоколадного мусса, чиа-пудинга или в качестве начинки для песочного теста и овсяного крамбла. Ягода удачно сочетается с орехами: особенно лесными, миндалем и фисташками. В жару я люблю малиновый найс-крим (растительное мороженое) — делаю его на основе замороженного банана с кленовым сиропом. Если смешать пюре из ягоды со свежевыжатым лимонным соком и мятой, а после залить охлажденной фильтрованной или газированной водой — получится полезный лимонад. Еще одно спасение от летнего зноя — это малиновый гаспачо: просто добавьте в классический рецепт щедрую горсть свежих ягод. А если вы хотите приготовить с малиной что-то очень необычное, попробуйте филе лосося в соусе из этой ягоды. Разогрейте в сотейнике немного оливкового масла первого холодного отжима, добавьте мелконарубленный чеснок и обжаривайте его около 30 секунд, чтобы появился приятный аромат. Следом положите предварительно замоченные, а затем мелконарезанные финики (косточки нужно удалить) и свежую малину, влейте немного бальзамического уксуса. Аккуратно перемешайте соус и готовьте его на среднем огне 5–10 минут. Процедите его, чтобы избавиться от косточек, и добавьте свежий тимьян. Затем щедро намажьте кусочки лосося соусом и отправьте в духовку. Парфе с малиной и манго Это легкий десерт, которым я люблю завтракать в сезон малины. Рецепт построен на идеальном сочетании ягоды с манго. Кстати, кокосовый йогурт можно заменить на ванильный кешью-соус — он напоминает сливки, которые также хорошо подходят малине. Для этого измельчите в блендере до однородной консистенции орехи, любой жидкий подсластитель (например, сироп топинамбура или кленовый), немного воды, натуральный ванильный экстракт и щепотку соли.

Что нужно (на четыре порции): Малина — 250 г

Сушеное манго — 200 г

Свежее манго — 200 г

Кокосовый йогурт — 470 г

Натуральный ванильный экстракт — 1 ч. л.

Фильтрованная вода для замачивания сушеного манго

Фисташки, лимонная цедра и свежие листья мяты — для сервировки Что делать: Замочить сушеное манго в фильтрованной воде на час — она должна полностью покрывать фрукт.

Переложить манго в чашу блендера, добавить немного воды от замачивания и измельчить до консистенции густого пюре.

Очистить свежее манго, удалить косточку и порезать средними кубиками.

Помыть и высушить малину.

В прозрачные стаканы или креманки положить слой кусочков манго, затем кокосового йогурта, дальше малину, а сверху полить манговым пюре. Украсить парфе рублеными фисташками, лимонной цедрой и листьями мяты. Салат из шпината, руколы и малины с горгонзолой и поджаренными грецкими орехами Люблю подавать этот летний салат на вечеринках. Здесь вы можете менять зелень и сыр по вкусу. Подойдет самый простой дачный латук, романо, мелкие нежные листья мангольда или любой салатный микс. Сыр — вообще один из самых удачных продуктов, с которыми сочетается малина. В этом рецепте можно использовать любой голубой сыр, козий, фету или камамбер. А в качестве дополнительных ингредиентов попробуйте авокадо и обжаренные креветки.

Что нужно (на четыре порции): Шпинат — 70 г

Рукола — 70 г

Красный сладкий лук — 0,5 шт.

Малина — 180 г

Сыр горгонзола — 60 г

Грецкие орехи — 100 г

Оливковое масло extra virgin первого холодного отжима — 3 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Свежевыжатый сок лимона — 1 ч. л.

Сироп топинамбура — 1 ст. л.

Листья петрушки для сервировки — 20 шт.

Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу Что делать: Нагреть сковородку с толстым дном и антипригарным покрытием, поджарить грецкие орехи до золотистой корочки, а затем остудить. Можно опустить этот шаг.

Вымыть и просушить шпинат, руколу, петрушку и малину. Очистить лук и порезать полукольцами средней ширины.

Покрошить руками горгонзолу.

Аккуратно смешать в салатнике зелень, малину и сыр.

Взбить в миске оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, сироп топинамбура, соль и перец до однородной массы.

Заправить салат, посыпать грецкими орехами и листьями петрушки и подавать. Запеченная утиная грудка с персиками под малиновым соусом Не только клюква оттеняет и освежает утку — это отлично удается и малине. В этом рецепте я запекаю грудку птицы с персиками — они заменяют привычные яблоки и удачнее сочетаются с ягодным соусом. На гарнир мне нравится подавать микс брюссельской и цветной капусты, кускус или дикий черный рис.