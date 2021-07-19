Больше, чем Шерлок: как Бенедикт Камбербэтч растворяется в своих персонажах

Описание Бенедикт Камбербэтч © AP Photo/Gero Breloer

19 июля Бенедикту Камбербэтчу исполняется 45 лет. Еще не все люди научились выговаривать его фамилию без ошибок, но таковых становится все меньше, благо слава лицедея стремительно растет. Впрочем, даже если он выиграет десять "Оскаров", все равно останутся те, кому так и не удалось зазубрить столь экстравагантное сочетание звуков. Актер с юности догадывался, что человечеству будет с ним непросто, и старался облегчить нашу жизнь, начав свою карьеру под своим средним именем — как Бенедикт Карлтон. Однако впоследствии агент убедил его не отказываться от самобытности. Бенедикт рос в семье актеров, которые хотели для него более достойного и стабильного будущего. В результате какое-то время Камбербэтч подумывал стать адвокатом по уголовным делам. Ведь эта работа тоже дала бы ему возможность играть перед зрителями и читать пламенные диалоги — просто в зале суда. По той же причине его манила профессия шпиона — ведь разведчикам часто приходится менять свою личность. Впрочем, от судьбы не убежишь: Бенедикт все же пошел по стопам своих родителей. Выдра или секс-символ Лет до 35 он имел репутацию уважаемого актера благодаря главным ролям в таких картинах, как "Хокинг" (2004) и "Ван Гог: Портрет словами" (2010). Однако суперзвездой его сделала партия в британском сериале "Шерлок" (2010–2017), где приключения гениального сыщика перенесли в современность. Несмотря на то что, по собственному признанию, актер похож на выдру, его принялись включать во всевозможные рейтинги секс-символов. Во многом именно он задал сегодняшнюю моду, когда интеллект стал считаться одной из самых привлекательных черт.

Описание Бенедикт Камбербэтч на съемках сериала "Шерлок" © Ben Pruchnie/GC Images

Камбербэтч грамотно распорядился свалившейся на него славой, чередуя серьезные картины ("Игра в имитацию" (2014)) с развлекательными блокбастерами ("Доктор Стрэндж" (2016)). Причем к дорогим студийным проектам он подходит с не меньшим профессионализмом и умудряется удивлять своей игрой даже в них. Например, в "Стартреке: Возмездии" (2013) он блистательно выступил в качестве злодея. В итоге Камбербэтча обожают как поклонники массовой культуры, так и ценители искусства. Как играет Камбербэтч Бенедикт пытливо следит за окружающей действительностью и пылесосом засасывает все интересное. Он интересуется людьми, перенимает их интересы, копирует их жесты и вкусы. Все идет в его актерскую копилку и может пригодиться ему в будущем. Любит он подсматривать и за коллегами. В Голливуде он славится тем, что феерично пародирует других актеров (и выдру, конечно) на вечерних шоу.

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Камбербэтч считает важной работу над предысториями своих героев, чтобы лучше понимать, кто они и как они поведут себя в той или иной ситуации. Он то и дело теребил сценариста "Шерлока" Стивена Моффата насчет легенды своего персонажа, но шоураннер лишь отмахивался и говорил, что тот просто гений. Видимо, к четвертому сезону Бенедикт все же добился своего, поскольку в нем зрители узнали больше о прошлом блестящего сыщика. Камбербэтч признавался, что многие его персонажи в какой-то мере отражения его самого. Может быть, поэтому он так любит играть гениев и высокоинтеллектуальных индивидов. Впрочем, здесь есть и более глубокая связь. Камбербэтч был словно рожден для роли Шерлока, потому что он дальний родственник писателя Артура Конана Дойла, придумавшего детектива с Бейкер-стрит. Кстати, с математиком Аланом Тьюрингом, которого Бенедикт изобразил в "Игре в имитацию", он тоже в родстве, пусть и столь же неблизком. Наконец, среди его предков были рабовладельцы, так что роль в драме "12 лет рабства" тоже никого не должна удивлять (хотя такому совпадению Камбербэтч вряд ли рад). В актерском ремесле Камбербэтч ценит возможность обретать новые навыки. Для него это как дополнительное высшее образование, которое никогда не кончается. Хотя, конечно, это все равно лишь иллюзия — несмотря на тренировки, за подготовительный период можно научиться лишь элементарным азам. Например, правильно держать скрипку, но Паганини стать все равно не получится. Поэтому перфекционист Бенедикт, по его признанию, всегда чувствовал себя мошенником, когда Шерлок в его исполнении музицировал.

Описание Кадр из фильма "Игра в имитацию" © MWE/GC Images

Камбербэтч любит, чтобы между ролями был какой-то перерыв, дабы он лучше успевал к ним подготовиться. В целом он не чужд идей актерского метода и порой идет на разные крайности ради роли. В "Игре в имитацию" он носил точную копию зубных протезов Тьюринга, хотя никто его об этом не просил. Равно как и бегать по утрам, но Бенедикт все равно это делал, потому что это входило в привычки выдающегося математика. Перевоплощение в дракона Смога в трилогии "Хоббит", как ни странно, потребовало от него не просто озвучки. Камбербэтч в обтягивающем костюме натурально ползал по полу и гротескно шипел, а специалисты по захвату движения анимировали чудовище на основе мимики актера.

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