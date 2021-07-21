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Мнение

Мировая жажда: чем вызвана нехватка воды в разных странах и как с ней бороться?

ХОМИЧ Людмила
ХОМИЧ Людмила 
вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков
Людмила Хомич — о распределении водных ресурсов и влиянии экономики

По оценкам ООН, больше четверти населения Земли — более 2 млрд человек — лишены полноценного доступа к питьевой воде. Рассказываем, с чем связана и как решается проблема доступности воды в разных странах. 

© Atul Loke/Getty Images

Под лежачий камень

Крупнейший дефицит питьевой воды в мире отмечается в Индии. И хотя правительство этой страны пытается улучшить ситуацию, 163 млн жителей все еще нуждаются в помощи. Следом идут Эфиопия, где население тратит огромные деньги на воду, и Нигерия — самое густонаселенное государство на Африканском континенте. В каждой из них сложности с питьевой водой испытывают примерно по 60 млн человек. В Китае от дефицита питьевой воды страдают жители удаленных регионов. В Индонезии проблема вызвана загрязнением внутренних вод, а в Пакистане — соперничеством за ограниченные водные ресурсы с соседней Индией.

Лидерами же среди стран с достаточным запасом пресной чистой воды являются Бразилия, Россия и Канада. Тем не менее в нашей стране около 40% жителей пользуются водой ненадлежащего качества.

Многие государства, которые находятся в дефицитных регионах, сумели организовать бесперебойный доступ жителей к питьевой воде. В то же время ряд богатых водой стран не может этого сделать. А значит, дело не только в природной несправедливости, но также и в инфраструктуре, логистике и экономике.

Израиль: море и озеро

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Яркий пример того, что при ограниченных ресурсах можно не страдать от жажды, — Израиль. Значительная часть территории государства находится в пустыне, поэтому водного изобилия там не наблюдалось никогда. А в начале нулевых в стране было несколько засушливых лет подряд, что в итоге привело к значительному обмелению главного пресноводного резервуара — Тивериадского озера, оно же — Галилейское море. Однако это не привело к дефициту водных ресурсов, поскольку Израиль с 1960-х разрабатывал и внедрял технологии опреснения морской воды. Сейчас в стране работают сразу пять опресняющих заводов.

Сегодня объем водных ресурсов Израиля позволяет, хоть и с перебоями, обеспечивать водой Палестинскую автономию. Кроме того, Израиль — единственная страна в мире, где площади пустыни сокращаются за счет системы орошения: там, где недавно были пески, сейчас можно увидеть траву и деревья. Кстати, в 2018 году Израиль одобрил программу восстановления Тивериадского озера с помощью опресненной воды.

Лучший в мире водопровод

Другой пример современной водной инфраструктуры — Япония. Эта страна богата водными ресурсами за счет обилия грунтовых вод, рек и озер. В то же время потребление этой воды рачительное: японская система, прежде всего водопровод Токио, известны минимальными потерями.

Токийский водопровод — один из крупнейших в мире (длиной в половину экватора) и обслуживает более 13 млн человек. Его уникальность в том, что по пути от реки или озера к потребителю теряется всего 3% объема воды (для сравнения, в Лондоне этот показатель составляет около 20%).

С учетом того, что собираемость платежей за воду в Токио — почти 100%, то, пожалуй, это самый рентабельный водопровод в мире! Кроме того, вода в японской столице проходит несколько стадий очистки и озонирование. Трубы водопровода в хорошем состоянии, так что к потребителям попадает вода, которую можно пить без кипячения или дополнительной фильтрации. 

Чем провинилась бутылка

В странах, где вода из-под крана не вызывает у жителей доверия, большой популярностью пользуется упакованная вода.

По информации базы данных Statista, наибольший объем такой воды потребляют в Мексике — 274 л в год на душу населения. При этом отношение к компаниям, производящим напитки, в мексиканском обществе часто бывает негативным. Это связано с мнением, что такие компании захватывают ресурсы и ограничивают доступ населения к питьевой воде.

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Три года назад издание The New York Times рассказало историю города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас, где вода бывает по расписанию два-три раза в неделю. Раньше в регионе постоянно шли дожди, сейчас климат изменился и стал более засушливым.

Всего, по данным СМИ, в Мексике лишены доступа к водопроводной воде около 4,5 млн человек.

Упакованная вода вызывает смешанные чувства во многих странах мира, например в США, правда, здесь людей волнует скорее экологический аспект использования пластиковых бутылок и проблемы их переработки.

Вода в России

В России с точки зрения доступности воды наибольшую проблему представляет качество инфраструктуры. Чтобы решить эту проблему, разработан федеральный проект "Чистая вода". Его цель — добиться доступа к качественной питьевой воде через системы центрального водоснабжения для 91% граждан России и для 99% жителей городов. Сегодня обеспечены качественной питьевой водой 87% населения страны. Текущие задачи — строительство новых водозаборов, систем водоочистки и оздоровление российских рек, в частности борьба с мусором на прибрежных территориях. Пока водопроводы и очистные сооружения по всей стране модернизируют, спрос на упакованную воду увеличивается. Из-за аномальной жары ее продажи в июне 2021-го по сравнению с маем выросли на 71%. А если сравнивать с 2020-м, то — на 54%.

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Кроме того, упакованная вода на данный момент значительно качественнее, чем вода из-под крана. И дело не в системах очистки на городских водоканалах, а в устаревших магистральных и общедомовых трубах. Упакованная вода нейтральна по запаху и вкусу, не содержит вредных примесей и безопасна микробиологически, ее не разрешается хлорировать. Для нее установлены более жесткие нормы по содержанию целого перечня веществ, чем для водопроводной.

Производители напитков в России руководствуются рекомендациями ВОЗ. Они легли в основу технического регламента "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду". Продукция оценивается по примерно 90 критериям безопасности и качества. Также контролируется наличие нарушений на рынке (в I полугодии 2020 года — менее 2% от общего объема).

К упакованной воде в России также относится вода для кулеров. Она проходит ровно тот же контроль качества, что и прочая вода в бутылке. Такая упаковка, кстати, является многоразовой: пустые бутылки забирают, моют, дезинфицируют и используют снова. Это вполне соответствует представлениям об устойчивом развитии и сохранении экологии.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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